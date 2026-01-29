Si avvicina un nuovo mese e, come da tradizione, Sony ha svelato la lineup di PlayStation Plus Essential per febbraio 2026. Quattro titoli scaricabili dal 3 febbraio al 2 marzo, accessibili a tutti gli abbonati indipendentemente dal livello di sottoscrizione scelto tra Essential, Extra e Premium. Questa volta, si preannuncia un mese movimentato e molto vario tra boxe, esplorazione degli abissi e combattimenti aerei.

Cosa arriva su PS Plus a febbraio

Ad aprire la selezione c’è Undisputed, simulazione di pugilato con licenza ufficiale uscita nell’ottobre 2024. Il videogioco punta al realismo e si rivolge a chi cerca un’esperienza fedele allo sport, con un roster di pugili veri e meccaniche che premiano la tecnica piuttosto che la spettacolarizzazione arcade. I colpi hanno peso e il gioco di piedi e la gestione della stamina sono fattori estremamente importanti. È disponibile solo su PlayStation 5, segno che Sony continua a spingere gli abbonati verso la propria ammiraglia.

Chi preferisce l’esplorazione può invece immergersi in Subnautica: Below Zero, sequel del celebre survival subacqueo di Unknown Worlds. Questa volta l’ambientazione è un pianeta alieno ghiacciato, dove la protagonista cerca tracce della sorella scomparsa tra creature marine ostili, basi abbandonate e misteri sepolti sotto il ghiaccio. È un gioco che bilancia sopravvivenza e narrazione, con una progressione che spinge costantemente a spingersi più in profondità, sia in senso letterale che figurato. Disponibile sia su PS4 che PS5.

Tra visioni psichedeliche e guerra aerea

Ultros porta invece gli abbonati in un territorio decisamente più sperimentale. È un action a scorrimento laterale con un’estetica vivida e allucinata, firmata dall’artista svedese che ha curato le grafiche di Hotline Miami. Il gioco mescola combattimenti, platforming e meccaniche roguelike in un universo visivo molto particolare. Non è sicuramente per tutti, ma chi cerca qualcosa di diverso dal solito troverà un titolo molto interessante. Disponibile su entrambe le generazioni di console.

A chiudere il mese c’è un classico moderno ovvero Ace Combat 7: Skies Unknown, il capitolo del 2019 della storica serie Bandai Namco. Battaglie aeree cinematografiche, aerei militari riprodotti con cura maniacale e una campagna single player ispirata dai film d’azione anni Novanta. Per chi ama i battaglie aeree spettacolari senza la complessità dei simulatori realistici, resta uno dei migliori nel suo genere. Solo versione PS4.

Scadenze da segnare

I quattro giochi vanno riscattati entro il 2 marzo. Una volta aggiunti alla libreria restano giocabili senza limiti di tempo, a patto che l’abbonamento PlayStation Plus rimanga attivo. Poco importa se si passa da un livello all’altro, in quanto finché si è abbonati, i giochi resteranno accessibili.

In conclusione, vi ricordiamo che chi non l’ha ancora fatto ha tempo fino al 2 febbraio per aggiungere i titoli di gennaio: Need for Speed Unbound, Epic Mickey Rebrushed e Core Keeper. Dopo quella data spariranno dalla selezione mensile e non saranno più riscattabili gratuitamente.