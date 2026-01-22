Xiaomi ha aggiornato la sua gamma di veicoli per la micro-mobilità elettrica introducendo i nuovi monopattini elettrici della serie Xiaomi Electric Scooter 6, composta da quattro modelli in tutto (“Standard”, Lite, Pro e Max).

Questi nuovi modelli puntano a soddisfare diverse esigenze di spostamento, dalla percorrenza breve fino all’utilizzo su terreni di tipo misto, offrendo miglioramenti del comfort di guida e della sicurezza grazie all’impiego di pneumatici più grandi e sistemi sospensivi avanzati. C’è però spazio per qualche peggioramento rispetto ai modelli precedenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Xiaomi rinnova la gamma di monopattini elettrici

Come anticipato in apertura, Xiaomi ha recentemente aggiunto al proprio catalogo i nuovi monopattini elettrici che compongono la serie Xiaomi Electric Scooter 6, con il modello “Standard” che è affiancato da una variante più economica e meno pretenziosa, Electric Scooter 6 Lite, ma anche da due varianti più carrozzate e potenti, Electric Scooter 6 Pro ed Electric Scooter 6 Max.

In tutti i casi, si tratta di modelli che vanno a sostituire i predecessori diretti della gamma Electric Scooter 5, arrivata in Italia a marzo dello scorso anno, e declinata su tre modelli (Standard, Pro e Max).

Xiaomi Electric Scooter 6

Partiamo dal modello “Standard” della gamma, ovvero Xiaomi Electric Scooter 6, caratterizzato da un caratteristico design “kicktail” nella pedana, studiato appositamente per mantenere stabile il baricentro sia in accelerazione che in frenata, offrendo un controllo maggiore del mezzo.

Una delle novità più rilevanti è l’adozione di pneumatici tubeless da 12 pollici (invece che quelli da 10 pollici del predecessore) che lavorano in sinergia con un sistema a doppia sospensione (anteriore a doppia molla e posteriore a molla singola) per assorbire le vibrazioni e gestire qualsiasi ostacolo presente su strada con maggiore sicurezza. I freni anteriori sono a tamburo, mentre al posteriore abbiamo il sistema E-ABS).

Electric Scooter 6 garantisce un’autonomia fino a 45 km grazie a una batteria da 360 Wh, più piccola di quella da 477 Wh presente sul predecessore (che garantiva fino a 60 km di autonomia). Batteria più piccola si traduce però in minore tempo di ricarica (8 ore contro le 9 richieste dal predecessore).

Questo monopattino dispone poi di un motore da 400 W con potenza di picco a 800 W (è comunque legale, con velocità limitata a 25 km/h) che gli consente di affrontare le pendenze da 18°. In generale, Electric Scooter 6 è più pesante del predecessore (26,3 kg invece di 20,1 kg) ma la sua struttura è in grado di supportare un carico massimo di 120 kg e gode della certificazione IPX5 per la resistenza all’acqua.

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

Un gradino più in basso si colloca Xiaomi Electric Scooter 6 Lite, modello che si contraddistingue per leggerezza ed essenzialità. Questo monopattino è realizzato con un telaio in acciaio al carbonio ad alta resistenza, e risulta più compatto e leggero (18,1 kg) rispetto al modello standard.

Dotato di pneumatici da 10 pollici e di una sospensione anteriore a doppia molla (con 25 mm di escursione), Electric Scooter 6 Lite promette di supportare fino a 100 kg di carico e di affrontare senza problemi gli spostamenti, soprattutto brevi.

Questo monopattino include un motore con potenza di picco da 500 W, perfetto per affrontare pendenze fino al 15%. Complice una batteria da 216 Wh, è in grado di offrire un’autonomia da 25 km. I freni anteriori sono a tamburo, mentre al posteriore abbiamo il sistema E-ABS). La struttura è certificata IPX4.

Xiaomi Electric Scooter 6 Pro

Un gradino sopra al modello “Standard”, invece, si colloca Xiaomi Electric Scooter 6 Pro, soluzione pensata per cooro che necessitano di maggiore potenza ed autonomia: in questo caso parliamo di 1000 W di picco (può affrontare pendenze fino al 22%) e di un’autonomia da 70 km (grazie a una batteria da 468 Wh).

Questo monopattino è orientato all’uso su terreni misti (“light off-road”) grazie a pneumatici all-terrain da 12 pollici e a un telaio rialzato con 143 mm di altezza da terra. Abbiamo poi un freno a disco all’anteriore e il sistema E-brake al posteriore.

Electric Scooter 6 Pro è piuttosto pesante (27,3 kg) ma supporta comunque un carico da 120 kg. Come il modello “standard”, gode della certificazione IPX5. Un’altra peculiarità di questo modello è l’integrazione di un sistema di controllo della trazione (TCS) per una maggiore stabilità su superfici scivolose.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max

Al vertice dela gamma troviamo Xiaomi Electric Scooter 6 Max, il monopattino che al contempo si pone come il più potente, come il più ingombrante e pesante (29,7 kg) della famiglia e come quello che supporta più carico (fino a 130 kg) e gode della certificazione migliore (IPX6).

L’autonomia resta da 70 km come sul modello Pro (la batteria è anche qua da 468 Wh) nonostante il motore qua sia in grado di raggiungere un picco da 1.100 W di potenza, utile per affrontare le pendenze fino al 24%. Electric Scooter 6 Max dispone poi di una forcella anteriore con 45 mm di escursione e di doppi ammortizzatori al posteriore.

Questo monopattino è anche il più tecnologico della gamma: abbiamo un display TFT LCD da 3 pollici a colori (funge da quadro strumenti e mostra informazioni utili sul viaggio, sulla potenza e sulla ricarica) e l’integrazione con Dov’è di Apple per la localizzazione del veicolo. In ultimo, abbiamo il supporto alla ricarica rapida: una ricarica completa si completa in 2 ore e 45 minuti.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monopattini elettrici Xiaomi

Al momento della stesura di questo articolo, Xiaomi non ha ancora comunicato la data dell’effettiva disponibilità dei nuovi monopattici elettrici della gamma Xiaomi Electric Scooter 6, già presente sulla versione Global del sito del produttore cinese ma assente da quello italiano.

Anche i prezzi sono ancora un punto interrogativo. Nella speranza che non vi siano aumenti nel salto generazionale, per orientarci, riportiamo i prezzi dei modelli di precedente generazione: Xiaomi Electric Scooter 5 è arrivato in Italia a 399,99 euro; il modello Pro è arrivato in Italia a 499,99 euro; il modello Max è arrivato in Italia a 599,99 euro. Vi aggiorneremo quando giungeranno comunicazioni ufficiali da parte di Xiaomi.