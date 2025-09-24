Durante l’evento Far Closer di Xiaomi sono state presentate tante novità, come stiamo vedendo in queste ore. Oltre ai prodotti che abbiamo scoperto finora, troviamo ulteriori nuovi arrivi: la casa cinese ha infatti svelato oggi i nuovi elettrodomestici della gamma Mijia, al debutto a livello globale, che includono il frigorifero Mijia Cross Door 502L, la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg e i condizionatori Mijia Air Conditioner Pro EcoSeries.

Questi nuovi elettrodomestici sono completamente integrati negli ecosistemi smart home Xiaomi AIoT e Mijia, con l’intento di trasformare la vita quotidiana in un’esperienza più connessa e senza pensieri. Attraverso la gestione unificata con l’app Xiaomi Home, gli utenti possono accedere a notifiche in tempo reale, personalizzare le impostazioni e procedere agli aggiornamenti software via OTA. Sono inoltre tutti compatibili con Google Assistant e Amazon Alexa.

Il frigorifero Mijia Cross Door 502L con zone personalizzabili e alta capacità

Iniziamo dal frigorifero Mijia Cross Door 502L, un prodotto che vuole offrire versatilità, alta capacità, zone di temperatura personalizzabili e tecnologia Ag⁺ freshness per un mantenimento dei cibi più duraturo.

Il nuovo frigorifero Xiaomi concentra refrigerazione efficiente e spazio versatile in un design premium. Il prodotto è pensato per chi acquista generi alimentari in grandi quantità, e garantisce soluzioni di stoccaggio versatili e organizzate in diverse zone, con controllo della temperatura da -1 °C a 5 °C. L’ampia capacità da 502 litri comprende aree a temperatura controllabile singolarmente, integrate dalle modalità Auto, Super Cool e Super Freeze per scenari modulabili.

L’integrazione della tecnologia Ag⁺ freshness contribuisce a ridurre al minimo gli odori e a inibire la crescita batterica, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. Questo nuovo modello è dotato di apertura della porta a 90°, che garantisce l’accesso completo anche quando installato vicino alle pareti, e di notifiche in tempo reale attraverso l’app Xiaomi Home (ad esempio se la porta resta aperta per troppo tempo). Grazie alla tecnologia Dual Inverter, Xiaomi promette un funzionamento silenzioso ed efficiente, mentre il Wi-Fi integrato consente la regolazione remota della temperatura.

La lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg punta su efficienza e silenziosità

Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg si concentra in particolare sull’efficienza energetica e sul funzionamento silenzioso, senza scordarsi un design ultra-slim (570 mm di profondità) ideale per adattarsi a qualsiasi ambiente, e che offre un vantaggio di risparmio del 25% rispetto alla classificazione energetica Classe A dell’Unione Europea.

La nuova lavasciuga offre un cestello extra-large da 525 mm con un motore a trasmissione diretta ad alte prestazioni con tecnologia Power Wash: utilizza una struttura resistente senza cinghia in grado di generare una forza centrifuga più potente, permettendo una pulizia più profonda e un funzionamento quasi “impercettibile”.

Il sistema Dual Auto Dosing assicura l’utilizzo della quantità ottimale di detersivo e ammorbidente, mentre la funzione integrata lavaggio-asciugatura permette di lavare fino a 3 kg di bucato in 180 minuti. La tecnologia Smart Infusion sfrutta getti al alta pressione per ottenere un lavaggio profondo Smart Wash in 36 minuti, garantendo un risparmio del 39% di tempo, del 33% di acqua e del 40% di energia (rispetto al modello Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg). Con la modalità rapida, Quick Wash, bastano 12 minuti per un ciclo completo dedicato ai capi leggermente sporchi.

Il nuovo prodotto Xiaomi può impiegare il lavaggio a vapore ad alta temperatura per eliminare fino al 99,99% dei batteri, e la modalità Refresh può rinfrescare i capi senza usare l’acqua, sfruttando il vapore per penetrare delicatamente nelle fibre e ridurre le pieghe. Per indumenti più freschi e persino profumati si può utilizzare la funzione Aromatherapy Wash, attraverso l’aggiunta di liquido aromatico direttamente nel cestello.

Per l’asciugatura propone sensori ad alta precisione e un’avanzata tecnologia di flusso d’aria 3D: Smart Dry Control monitora l’umidità, mentre Gentle Drying mantiene la temperatura tra i 55° e i 65°C, così da ridurre al minimo eventuali restringimenti e danni. Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg assicura l’igiene di tutte le principali aree grazie ai programmi completi di autopulizia: includono la pulizia totale del cassetto del detersivo, l’autorisciacquo per ridurre i residui di lanugine, la pulizia del cestello ad alta temperatura per eliminare i batteri e il risciacquo automatico della porta (sia per la guarnizione sia per lo sportello).

Arriva la serie Mijia Air Conditioner Pro EcoSeries con autopulizia e comandi vocali

Chiudiamo le novità lato elettrodomestici con la serie Mijia Air Conditioner Pro EcoSeries, che propone varianti da 2,6 kW e 3,5 kW e si concentra su efficienza energetica e impatto ambientale ridotto, con certificazione UE di classe energetica A+++ (sia in raffrescamento sia in riscaldamento).

La modalità Mijia AI Energy Saving permette una regolazione dinamica della potenza in base ai cambiamenti ambientali, migliorando l’efficienza energetica fino al 27% rispetto alla soluzioni tradizionali. Efficienza sì, ma senza scordare il comfort: presenti infatti il rinfrescamento rapido in 30 secondi e il riscaldamento veloce in 60 secondi. Le alette micro-forate e le 14 lamelle orientabili diffondono un flusso d’aria delicato, così da evitare il fastidio dei getti diretti, mentre la modalità Turbo accelera la velocità della ventola per assicurare raffrescamento e riscaldamento uniformi.

L’app Xiaomi Home permette di accedere alle impostazioni, visualizzare lo stato del filtro e dati sui consumi, creare profili personalizzati e non solo. La funzione Personalize via AI è in grado di apprendere in modo intelligente le abitudini e regolare autonomamente le impostazioni. Tra le altre funzioni possiamo citare il rilevamento delle dimensioni della stanza, l’adattamento della luminosità del display, i promemoria per la pulizia del filtro, l’autopulizia ad alta temperatura e gli aggiornamenti OTA. Non manca il supporto ai comandi vocali con Google Assistant.