Strava si appresta a introdurre una delle funzioni più richieste di sempre da parte degli utenti ovvero la navigazione dei percorsi direttamente su Apple Watch, senza più dover dipendere dallo smartphone durante l’attività. La funzione è attualmente in fase di beta test, ma è già comparsa sui dispositivi di diversi utenti negli ultimi giorni.

L’idea è semplice ma concreta: basta scegliere un percorso salvato su Strava, avviare l’attività dall’orologio e seguire la mappa dal polso, con indicazioni visive aggiornate in tempo reale.

Strada accoglierà finalmente la navigazione dei percorsi direttamente dall’orologio

La nuova funzione consente di selezionare un percorso già salvato nel proprio account Strava direttamente dall’app su Apple Watch. Una volta avviato l’allenamento, la schermata mostra la traccia evidenziata, la direzione da seguire, il dislivello e l’avanzamento lungo il percorso.

Come scovato da alcuni utenti su Reddit che hanno ricevuto, a sorpresa, la funzione sulla propria versione di beta dell’app, la mappa si aggiorna in tempo reale, mostrando la posizione dell’utente con una freccia di navigazione e un layout pensato per essere leggibile a colpo d’occhio anche durante la corsa o la pedalata. Tutto avviene senza bisogno di avere l’iPhone con sé, un aspetto che cambia parecchio l’esperienza per chi si allena spesso all’aperto.

Limiti e funzionalità attuali

È importante chiarire i limiti attuali. La navigazione di Strava su Apple Watch non offre indicazioni turn-by-turn, non segnala le svolte con avvisi vocali e non ricalcola il percorso se si esce dalla traccia. Non vuole competere con le app di navigazione vera e propria bensì si allinea a quelle per i percorsi off-road in cui basta seguire la direzione del sentiero che si sta percorrendo.

Detto questo, per molti utenti non è un problema. Seguire una traccia visiva direttamente dall’orologio è più che sufficiente per trail, percorsi ad anello, giri in bici o semplicemente per esplorare una zona nuova senza guardare continuamente il telefono.

Come fa notare anche la font, negli ultimi anni Strava ha lavorato per rendere l’esperienza su Apple Watch più autonoma e meno dipendente dallo smartphone come la semplificazione dell’avvio delle attività e questa funzione si inserisce ad hoc in quella strategia.

Anche il comportamento del GPS è stato rifinito, poiché prima dell’avvio l’orologio mostra in modo più chiaro lo stato del fix satellitare.

Compatibilità e abbonamento

A prima vista la navigazione sembra disegnata su misura per Apple Watch Ultra, complice lo schermo più grande e l’uso frequente in attività outdoor. Tuttavia, secondo le prime segnalazioni, la beta sta funzionando anche su Apple Watch Series 9 e SE di seconda generazione.

Un dettaglio interessante è che non serve iscriversi manualmente a un programma beta. La funzione appare progressivamente su alcuni account, anche se Strava continua a etichettarla come beta a livello interno.

Al momento non è chiaro se la funzione sarà riservata agli abbonati. Nelle prime schermate non compaiono paywall né avvisi legati alla sottoscrizione, e alcuni utenti free sembrano averla già attiva. Strava non ha ancora comunicato se questa navigazione rimarrà gratuita o finirà dietro il piano a pagamento.