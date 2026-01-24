Il momento giusto per puntare al massimo della potenza nel mondo tablet è finalmente arrivato. L’attesissimo Apple iPad Pro 13” (M5), nella sua configurazione da 256 GB Wi-Fi e nell’elegante colorazione Nero siderale, scende al suo prezzo minimo storico su Amazon. Si tratta di un’opportunità eccezionale per professionisti, creativi e power user che desiderano un dispositivo senza compromessi, capace di sostituire in molteplici scenari un laptop tradizionale. L’attuale promozione permette di accedere al vertice della tecnologia Apple con un risparmio significativo, rendendo questo investimento ancora più vantaggioso. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero e proprio benchmark del settore e i particolari di questa offerta limitata.

Apple iPad Pro 13” (M5): un concentrato di potenza e un display che ridefinisce la realtà

Il cuore pulsante di questo tablet è il rivoluzionario chip M5, un processore che spinge le prestazioni a un livello mai visto prima su un dispositivo così sottile e leggero. Con una CPU a 9-core (composta da 3 performance core e 6 efficiency core) e una GPU a 10-core, l’iPad Pro gestisce con una fluidità disarmante anche i task più complessi, dal montaggio video in 4K al rendering 3D, passando per il gaming di livello console. Il vero protagonista, però, è lo straordinario display Ultra Retina XDR da 13 pollici. Questo pannello offre una luminosità, un contrasto e una precisione cromatica che lo rendono lo strumento perfetto per fotografi, video editor e grafici che necessitano di un riferimento visivo assoluto.

Le specifiche tecniche confermano il suo status di prodotto di punta:

Display: Schermo Ultra Retina XDR da 13 pollici con risoluzione di 2732 x 2048 pixel e vetro standard, per colori vibranti e neri profondissimi.

Schermo Ultra Retina XDR da 13 pollici con risoluzione di 2732 x 2048 pixel e vetro standard, per colori vibranti e neri profondissimi. Processore: Chip Apple M5 con CPU 9-core, GPU 10-core e Neural Engine per un’accelerazione fulminea delle attività di machine learning.

Chip Apple M5 con CPU 9-core, GPU 10-core e Neural Engine per un’accelerazione fulminea delle attività di machine learning. Memoria: 256 GB di archiviazione interna, ideale per conservare progetti, file pesanti e un’ampia libreria di applicazioni.

di archiviazione interna, ideale per conservare progetti, file pesanti e un’ampia libreria di applicazioni. Fotocamere: Sistema avanzato con una fotocamera posteriore da 12MP e una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per videochiamate professionali.

Sistema avanzato con una fotocamera posteriore da e una fotocamera frontale da con ultra-grandangolo e Inquadratura automatica, perfetta per videochiamate professionali. Scanner LiDAR: Sensore che misura la profondità e sblocca esperienze di realtà aumentata immersive e precise.

Sensore che misura la profondità e sblocca esperienze di realtà aumentata immersive e precise. Autonomia: Batteria progettata per durare un’intera giornata di lavoro intenso, garantendo massima produttività anche in mobilità.

Batteria progettata per durare un’intera giornata di lavoro intenso, garantendo massima produttività anche in mobilità. Design: Costruzione in alluminio riciclato, incredibilmente sottile e leggera, nella finitura premium Nero siderale.

Il design, come da tradizione Apple, è impeccabile: sottile, leggero e costruito con materiali di altissima qualità. La presenza dello scanner LiDAR apre le porte a esperienze di realtà aumentata uniche, mentre il comparto fotografico assicura scatti di alta qualità e videochiamate impeccabili. Acquistare un dispositivo di questo calibro con uno sconto così importante significa portarsi a casa una macchina da lavoro e intrattenimento che non teme rivali per gli anni a venire.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

L’offerta su Amazon: prezzo e disponibilità

Questa eccezionale promozione riguarda il modello Apple iPad Pro 13” (M5) nella configurazione con 256 GB di archiviazione e connettività Wi-Fi. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon al prezzo imperdibile di 1.299€, con un notevole ribasso rispetto al prezzo di listino ufficiale di 1.469€. Il risparmio è netto e immediato: ben 170€, che corrispondono a uno sconto di quasi il 12% sul costo originale.

L’offerta si applica specificamente alla colorazione Nero siderale. È importante sottolineare che, trattandosi di un prodotto Apple molto richiesto e di uno sconto così significativo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo così tutti i vantaggi del servizio, inclusa la spedizione veloce (spesso gratuita per gli utenti Prime) e un’assistenza clienti affidabile per qualsiasi evenienza. Questa è l’occasione perfetta per chi attendeva il momento giusto per fare il salto di qualità.

Iscrivetevi al canale telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.