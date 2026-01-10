Strava, una realtà statunitense che ha realizzato un’app per tracciare e condividere l’attività fisica, molto popolare tra ciclisti e corridori pur supportando una vasta gamma di sport (include anche camminata, escursionismo, nuovo e yoga) con oltre 150 milioni di atleti in giro per il mondo, ha da poco aggiunto al proprio parco di funzionalità la nuova Allenamenti istantanei.

Si tratta di una funzionalità a pagamento che punta ad offire agli utenti un set di allenamenti personalizzati attorno alle proprie abitudini, con suggerimenti su oltre 40 sport che vengono rivisti di settimana in settimana. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Strava lancia la funzione Allenamenti istantanei

Come anticipato in apertura, Strava ha da poco aggiunto al proprio catalogo di funzionalità la nuova Allenamenti istantanei, pensata per sollevare gli utenti dall’onere di dover pianificare un allenamento.

Con gli Allenamenti istantanei non hai più bisogno di programmare in anticipo. Scegli uno dei suggerimenti personalizzati sull’app e mettiti in moto. Chi ha un abbonamento può trovare la funzione in cima all’elenco (feed) della Home.

Gli utenti possono scegliere tra quattro diverse tipologie di allenamento personalizzati: Costruire (sessioni di allenamento più intense per migliorare la resistenza), Mantenere (progettato per mantenere i progressi raggiunti finora), Esplorare (progettato per scoprire nuovi sport o nuovi percorsi, variando rispetto alle abitudini) e Recuperare (sessioni di allenamento più leggere per rigenerare il fisico).

Selezionando una di queste tipologie, l’app presenterà cinque suggerimenti specifici di allenamento (su oltre 40 sport) che genereranno automaticamente la sessione da svolgere. A prescindere dalla tipologia scelta, l’allenamento viene “costruito” attorno alle abitudini e ai progressi dell’utente. Ogni lunedì, l’app fornirà nuovi suggerimenti.

Nel caso in cui un utente scelga di allenarsi all’aperto, Strava suggerirà i percorsi preferiti dagli atleti della community che si trovano nella sua zona. È possibile sfruttare anche le potenzialità di Runna (realtà acquisita da Strava ad aprile 2025) per sfruttare piani di allenamento dedicati alla corsa a intervalli.

Inoltre, la funzionalità Athlete Intelligence, spiega agli utenti come e perché un allenamento sia importante, per migliorare la motivazione. L’app di Strava, inclusa la nuova funzionalità Allenamenti istantanei, si integra sia con Garmin Connect (per gli smartwatch Garmin) che con l’app Zepp (per gli smartwatch Amazfit).

Allenamenti istantanei non è una funzionalità gratuita

Come anticipato in apertura, Allenamenti istantanei è una funzionalità disponibile solo per gli utenti che hanno sottoscritto uno degli abbonamenti disponibili sulla piattaforma:

Strava + Runna – costo di 139,99 euro/anno (pari a 11,67 euro/mese) con fatturazione annuale

– costo di (pari a 11,67 euro/mese) con fatturazione annuale Abbonamento individuale – costo di 9,99 euro/mese (con fatturazione mensile) o 59,99 euro/anno (con fatturazione annuale)

– costo di (con fatturazione mensile) o (con fatturazione annuale) Abbonamento familiare – costo di 99,99 euro/anno (pari a 2,08 euro/mese a persona, fino a quattro componenti) con fatturazione annuale

– costo di (pari a 2,08 euro/mese a persona, fino a quattro componenti) con fatturazione annuale Abbonamento studenti – costo di 29,99 euro/anno (pari a 2,50 euro/mese) con fatturazione annuale.

I piani Abbonamento studenti e Abbonamento individuale prevedono un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli utenti che utilizzano la versione gratuita di Strava potranno quindi provare per un mese Allenamenti istantanei prima di decidere se sottoscrivere o meno l’abbonamento per continuare ad utilizarla.