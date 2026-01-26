Torniamo ad occuparci della nuova partnership nel settore dell’intelligenza artificiale stretta da Apple e Google e della quale andrebbe a beneficiare in particolare Siri.

Stando a quanto viene riportato da Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg, il colosso di Cupertino sarebbe finalmente pronto a lanciare la tanto chiacchierata versione migliorata del suo popolare assistente virtuale, potenziata dalle funzionalità IA garantite da Google Gemini.

Apple e la nuova versione di Siri con Gemini

A dire di Gurman, Apple avrebbe in programma per la seconda metà del prossimo mese il lancio di una nuova versione di Siri (il cui nome in codice sarebbe Campos), che potrà offrire agli utenti i frutti di un recente accordo di collaborazione stretto con Google e ciò significa in buona sostanza funzionalità fornite da Gemini.

Sempre secondo il giornalista di Bloomberg, questa nuova versione dell’assistente virtuale del colosso di Cupertino sarebbe destinata a sbarcare su iOS 26.4, la cui fase di beta testing dovrebbe iniziare proprio a febbraio, in vista di un rilascio a livello globale in programma tra marzo e aprile.

Ricordiamo che Apple progetta il lancio di questa versione potenziata di Siri già da un paio di anni e, sulla base delle poche informazioni emerse sino a questo momento, il suo funzionamento dovrebbe ricordare quello di un classico chatbot IA, una soluzione simile a ChatGPT, tanto per fare un esempio.

Gurman sostiene che dopo la prima dimostrazione fornita il prossimo mese, la nuova versione di Siri dovrebbe essere presentata in grande stile a ridosso dell’estate, in occasione dell’evento annuale dell’azienda dedicato agli sviluppatori, in modo da renderla pronta per un esordio ufficiale su iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27.