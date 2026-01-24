Anbernic prova a compiere un grande passo e invece di presentare l’ennesima console portatile, apre il 2026 con un prodotto diverso dal solito che vuole scuotere il settore con specifiche da primo della classe. L’azienda, conosciuta soprattutto per i suoi handheld retrò, ha svelato RG G01, un controller wireless di fascia altissima che guarda apertamente a nomi come 8BitDo e GameSir, ma con alcune idee decisamente più eccentriche.

Con questo prodotto, l’azienda punta a entrare con forza nel segmento “pro”, quello dei controller in cui contano la latenza, la personalizzazione e le funzioni avanzate per i videogiocatori professionisti.

Anbernic RG G01 vuole fare la voce grossa nel settore dei controller premium

Negli ultimi mesi Anbernic è rimasta relativamente silenziosa; dopo il lancio della RG477V a fine 2025, il 2026 era iniziato senza nuove console e molti appassionati avevano iniziato a chiedersi quale fosse il prossimo passo per l’azienda. Ebbene, la risposta è arrivata nella forma del RG G01, che segna quindi una sorta di ripartenza, ma su un settore diverso.

A colpire subito è il posizionamento. Dopo il RG P01, controller economico arrivato nel 2024, questo nuovo modello sembra voler fare l’opposto con specifiche spinte e nessun tipo di compromesso. La stessa Anbernic lo descrive come un controller “tri-mode”, pensato per adattarsi a più piattaforme e contesti d’uso.

Sul fronte ergonomico, Anbernic non stravolge nulla. Il layout è quello in stile Xbox, con impugnature sagomate e disposizione dei tasti ormai standardizzata. A questo si aggiungono però una serie di elementi tipici dei controller di fascia alta: grilletti a doppia modalità, giroscopio a 6 assi e pulsanti posteriori programmabili, sempre più richiesti da chi gioca titoli competitivi o vuole personalizzare i comandi.

Specifiche tecniche da primo della classe

Dal punto di vista tecnico, il RG G01 punta in alto. Anbernic dichiara un polling rate da 1.000 Hz, non solo via cavo ma anche tramite connessione wireless a 2,4 GHz. È un dato che lo colloca direttamente nella fascia dei controller competitivi, dove la reattività è uno degli argomenti principali richiesti dai giocatori.

Alla modalità a 2,4 GHz si affianca anche il Bluetooth 5.0, con supporto a una lista piuttosto ampia di sistemi tra cui Android, iOS, Linux, Windows, Steam, Switch e altri ambienti comuni nel mondo PC e console. In pratica, è un controller pensato per funzionare un po’ ovunque e con qualsiasi sistema.

Display integrato e sensori per la lettura del battito cardiaco

Frontalmente, RG G01 integra un piccolo schermo IPS, pensato per mostrare informazioni di stato e metriche durante l’uso; nulla di nuovo nel segmento ma comunque una specifica da fascia alta.

La vera chicca di questo controller è indubbiamente la presenza di sensori di frequenza cardiaca, posizionati su entrambi i lati. Anbernic non ha ancora spiegato in modo dettagliato come verranno usati, ma l’idea apre moltissimi scenari e ha già infiammato gli appassionati: da chi pensa al semplice monitoraggio “fitness” fino a possibili integrazioni con il gameplay o con app companion.

È una di quelle funzioni che allo stato attuale fa solo discutere scettici e tecno-ottimisti; ciò che è certo è che contribuisce a distinguere il RG G01 da quasi tutti i concorrenti diretti.

Tempistiche di lancio e alcune incognite

Anbernic non ha ancora comunicato prezzo e disponibilità. Il teaser lascia intendere che il lancio potrebbe avvenire tra fine gennaio e metà febbraio, ma per ora restano solo ipotesi.

Se il prezzo sarà coerente con le specifiche e se il software sarà all’altezza dell’hardware premium, questo controller potrebbe diventare un’alternativa interessante per chi guarda ai modelli di fascia alta, ma cerca qualcosa di diverso dal solito.