Sebbene i Mac Mini rappresentino una delle scelte migliori in commercio per chi cerca potenza in formato compatto, i vecchi Macintosh degli anni Ottanta ancora oggi, forse più che mai, sono icone di estetica vintage che negli ultimi tempi stanno tornando sempre più di moda.

La nuova Wokyis M5 prova a soddisfare entrambe le esigenze in quanto si tratta di una docking station Thunderbolt 5 che non solo espande le funzionalità del mini PC di Apple, ma lo fa con un design che strizza l’occhio al passato.

Wokyish M5 è la dock che diventa anche un piccolo monitor retrò

Il mercato delle docking station per Mac Mini è piuttosto affollato, ma Wokyis ha scelto di distinguersi puntando sull’estetica. La M5 non è solo un hub funzionale ma il suo aspetto richiama deliberatamente le linee del Macintosh originale, trasformando il Mac Mini in una sorta di computer vintage in miniatura.

Sul frontale trova posto un display da 5 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel, che non brilla certo per nitidezza, ma può tornare utile come schermo secondario per widget, notifiche o informazioni di sistema.

La vera novità di questa versione aggiornata sta sotto la scocca. Rispetto al modello precedente, venduto a 169 dollari, la nuova M5 passa da una larghezza di banda di 10 Gbps agli 80 Gbps garantiti dallo standard Thunderbolt 5. La differenza si fa sentire soprattutto quando si utilizzano contemporaneamente un’unità SSD e le porte USB, con trasferimenti nettamente più veloci e un sistema intero più reattivo.

Uno dei punti di forza della Wokyis M5 è lo slot M.2 2280 integrato, che permette di aggiungere un SSD al Mac Mini senza dover ricorrere agli upgrade di storage proposti da Apple, notoriamente costosi. Lo slot supporta velocità fino a 6.000 MB/s, a patto di utilizzare un’unità sufficientemente veloce e un dispositivo compatibile con Thunderbolt 5.

Sul retro della docking station trovano posto due porte USB Type-A con velocità fino a 10 Gbps, mentre ulteriori porte USB sono posizionate sul lato anteriore per un accesso più comodo. Non manca una DisplayPort capace di gestire output fino a 8K a 60 Hz, pensata per chi lavora con monitor ad altissima risoluzione. Completano la dotazione un jack audio da 3,5 mm per le cuffie e l’alimentazione tramite USB Power Delivery.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo, però, è raddoppiato rispetto alla versione base: la Wokyis M5 Thunderbolt 5 è già disponibile su Amazon a 339 euro (rispetto ai 142 euro della versione base). Un investimento sensato per chi ha effettivamente bisogno della banda passante aggiuntiva e dello slot per SSD, meno giustificabile per chi cerca solo un hub con un design originale.

