HUAWEI potrebbe essere pronta a tornare nel segmento degli occhiali smart con intelligenza artificiale, ampliando ulteriormente la propria offerta di dispositivi indossabili; secondo una recente indiscrezione, il colosso cinese starebbe infatti sviluppando un nuovo modello di occhiali IA, destinato a raccogliere l’eredità degli Smart Glasses 2, lanciati in Cina nel corso del 2025.

HUAWEI prepara dei nuovi occhiali intelligenti con alcune novità

Per chi non lo sapesse, gli HUAWEI Smart Glasses 2 offrono già diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la traduzione in tempo reale e il supporto ai comandi vocali. Il nuovo modello in sviluppo, stando alle informazioni emerse, andrebbe a rafforzare ulteriormente questo approccio, puntando ancora una volta sull’integrazione profonda tra hardware, software e IA.

La fuga di notizie arriva da Digital Chat Station, fonte generalmente considerata affidabile, che su weibo ha anticipato l’arrivo di nuovi occhiali IA basati su HarmonyOS; anche in questo caso sarebbe presente uno strumento di traduzione, elemento che sembra ormai centrale nella visione di HUAWEI per questo tipo di dispositivi.

Oltre alla traduzione, il report suggerisce che i nuovi occhiali HUAWEI permetteranno di scattare foto e registrare video, ampliando dunque le possibilità d’uso rispetto alla generazione precedente; non mancherebbe nemmeno la componente multimediale, gli utenti potrebbero registrare audio e ascoltare musica grazie alla presenza di microfono e altoparlanti.

L’informatore accenna inoltre ad altre nuove funzionalità, senza però entrare più nel dettaglio; non è dunque chiaro, almeno per il momento, quali ulteriori capacità potrebbero distinguere questi occhiali IA dai modelli già presenti sul mercato.

Un aspetto interessante riguarda l’alimentazione, secondo le indiscrezioni i nuovi occhiali IA di HUAWEI sarebbero dotati di tre batterie al litio, pur mantenendo una struttura leggera, elemento fondamentale per un dispositivo pensato per essere indossato a lungo.

Si parla anche di una collaborazione multipiattaforma senza soluzione di continuità, suggerendo una forte integrazione con l’ecosistema HUAWEI e, probabilmente, con altri dispositivi compatibili, anche se al momento non vengono forniti dettagli più precisi.

Dal punto di vista estetico gli occhiali potrebbero essere proposti in tre colorazioni: Streamer Silver, Titanium Silver Gray e Modern Black. Una scelta che lascia intendere una certa attenzione al design e alla personalizzazione, spesso e volentieri elementi chiave per il successo di questo tipo di prodotti.

Per quanto riguarda le tempistiche, il leaker suggerisce che il lancio potrebbe avvenire nella prima metà del 2026, quindi entro la fine di giugno; HUAWEI, va sottolineato, non ha ancora confermato ufficialmente l’esistenza né l’arrivo di questi nuovi occhiali IA, motivo per cui è bene prendere tutte le informazioni con la dovuta cautela.

In ogni caso, se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, HUAWEI sembrerebbe intenzionata a rafforzare la propria presenza nel settore dei wearable IA, puntando su traduzione, multimedia e integrazione software con elementi distintivi.