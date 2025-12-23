Nel fitto calendario di lanci che Apple avrebbe in programma per il prossimo anno (si parla di oltre 20 nuovi prodotti), ce n’è uno che, più di tutti, potrebbe rappresentare un passaggio chiave nella strategia di lungo periodo dell’azienda; parliamo degli Apple Glasses (o forse Apple Vision), gli occhiali intelligenti del brand che secondo le indiscrezioni dovrebbero essere presentati nel 2026, probabilmente verso la fine dell’anno, e che fungerebbero da primo vero tassello verso l’obbiettivo più ambizioso di Tim Cook, ovvero gli occhiali per la realtà aumentata.

Un prodotto che, come spesso accade quando Apple entra in nuove categorie, potrebbe essere mostrato con largo anticipo rispetto alla reale disponibilità commerciale, prevista (sempre secondo le indiscrezioni) non prima del 2027.

Gli occhiali di Apple saranno un passo intermedio verso il vero sogno di Tim Cook

Quando arriveranno sul palco, gli Apple Glasses non saranno ancora gli occhiali AR definitivi, secondo quanto riportato infatti non offriranno funzionalità di realtà aumentata, ma si configureranno piuttosto come un accessorio per iPhone, seguendo una logica simile a quelle che oggi conosciamo con Apple Watch.

Il focus sarà su Siri, intelligenza artificiale e integrazione con l’ecosistema Apple, ponendo le basi software per ciò che verrà in seguito; un approccio graduale, che Apple ha già adottato in passato con prodotti come Apple Watch e, più di recente, Vision Pro.

Il motivo per cui questo progetto continua ad attirare così tanta attenzione è legato direttamente alla figura di Tim Cook. Come riportato da Bloomberg, il CEO di Apple porta avanti da oltre un decennio una visione molto chiara: creare occhiali AR leggeri, indossabili tutto il giorno, capaci di sovrapporre dati e informazioni digitali nel mondo reale.

Secondo le fonti citate, Cook avrebbe fatto di questo obbiettivo una priorità assoluta per l’azienda, con la ferma intenzione di arrivare sul mercato con un prodotto leader del settore prima dei concorrenti, Meta in primis. Una determinazione tale che, stando a chi conosce bene il progetto, sarebbe l’unica cosa a cui dedica davvero il suo tempo dal punto di vista dello sviluppo del prodotto.

In questo percorso, Apple Vision Pro ha già avuto un ruolo fondamentale, pur senza trasformarsi in un successo commerciale; il visore ha infatti permesso ad Apple di mostrare in modo concreto la propria idea di spatial computing, offrendo una piattaforma software, visionOS, considerata tecnicamente molto solida e ricca di punti di forza.

Gli Apple Glasses del 2026 andrebbero quindi a completare il quadro, fornendo un’anteprima non solo del software che alimenterà i futuri occhiali AR, ma anche delle scelte di design hardware che Apple intende seguire.

È probabile che Apple proponga inizialmente un design che verrà poi affinato e rivisto nei modelli successivi, questa prima versione degli Apple Glasses rappresenterebbe infatti la base su cui costruire l’hardware degli occhiali AR definitivi, quelli in grado di unire leggerezza, autonomia e funzionalità avanzate di realtà aumentata.

Al momento non è chiaro quando la tecnologia necessaria per veri occhiali AR sarà finalmente pronta per il pubblico, tuttavia, entro al fine del 2026 dovremo avere un’idea molto più precisa di cosa aspettarci dal prodotto più ambizioso di Tim Cook.

Come spesso accade per Apple, la strada verso il risultato finale passa per tappe intermedie ben studiate, e gli Apple Glasses, pur non essendo ancora il traguardo, potrebbero rappresentare il passo più concreto mai compiuto finora verso il futuro della realtà aumentata secondo Cupertino.