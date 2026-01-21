Da oggi HBO Max entra ufficialmente nell’ecosistema TIMVISION, andando ad arricchire ulteriormente quella che TIM definisce, non a torto, una delle offerte di intrattenimento più complete attualmente disponibili sul mercato italiano. Il debutto del servizio avviene contestualmente al lancio di nuove offerte modulari, pensate per combinare in modo flessibile piattaforme di streaming e contenuti sportivi, con prezzi che partono da 7 euro al mese.

HBO Max si aggiunge all’offerta TIMVISION

Con l’arrivo di HBO Max, TIMVISION amplia in maniera significativa il proprio catalogo, includendo alcune delle serie TV più attese dei prossimi mesi; tra queste vengono citate il nuovo Original “A Knight of the Seven Kingdoms”, la seconda stagione di “The Pitt”, il medical drama pluripremiato agli Emmy Awards, “Industry”, ambientata nel mondo della finanza, e “Portobello”, la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, oltre ovviamente a tutti i grandi classici firmati HBO.

TIMVISION si conferma così come un hub centrale per lo streaming, offrendo un accesso unificato e semplificato a HBO Max, Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video, Infinity+, Paramount+ e Apple TV. In tutte le combinazioni proposte è sempre incluso TIMVISION Play, il catalogo proprietario di TIM che comprende film, serie TV, contenuti per bambini e sport.

All’interno di TIMVISION sono inclusi, senza costi aggiuntivi, anche i sei canali Eurosport, permettendo di seguire i principali eventi sportivi internazionali, dagli Australian Open fino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Le nuove proposte sono state pensate per adattarsi a esigenze diverse, con un risparmio dichiarato rispetto alla sottoscrizione dei singoli abbonamenti; ecco come si articolano:

TIMVISION S -> include TIMVISION Play, HBO Max, Netflix e Infinity+, a 7 euro al mese per sei mesi, poi 13,999 euro al mese

-> include TIMVISION Play, HBO Max, Netflix e Infinity+, a 7 euro al mese per sei mesi, poi 13,999 euro al mese TIMVISION M -> aggiunge Disney+ ai contenuti TIMVISION S, a 11 euro al mese per sei mesi, poi 17,99 euro al mese

-> aggiunge Disney+ ai contenuti TIMVISION S, a 11 euro al mese per sei mesi, poi 17,99 euro al mese TIMVISION L -> aggiunge Prime (Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e spedizioni illimitate) ai contenuti di TIMVISION M, a 13 euro al mese per sei mesi, poi 19,99 euro al mese

-> aggiunge Prime (Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e spedizioni illimitate) ai contenuti di TIMVISION M, a 13 euro al mese per sei mesi, poi 19,99 euro al mese TIMVISION L con DAZN -> l’offerta più completa, con Serie A e grande sport internazionale, oltre a HBO Max, Netflix, Disney+, Prime Video e Infinity+, a 42,999 euro al mese per sei mesi, poi 49,99 euro al mese

I prezzi indicati fanno riferimento a un abbonamento annuale, dilazionato in 12 mensilità, con pagamento tramite addebito in bolletta TIM oppure tramite credito con TIM Ricarica Automatica.

Con l’ingresso di HBO Max, TIMVISION rafforza ulteriormente la propria posizione nel panorama dello streaming italiano, puntando su flessibilità, ampiezza del catalogo e integrazione dei servizi. Una strategia che mira chiaramente a semplificare la gestione degli abbonamenti per gli utenti, offrendo un’unica piattaforma capace di coprire intrattenimento, cinema, serie TV e sport.

Sarà interessante osservare la risposta del pubblico e l’evoluzione futura delle offerte, soprattutto in un mercato sempre più competitivo e frammentato.