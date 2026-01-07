Nelle ultime ore, Amazfit ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software tramite l’app Zepp per il suo smartwatch di punta Amazfit T-Rex 3 Pro, dispositivo annunciato a inizio settembre, durante IFA 2025.

Il nuovo aggiornamento, il primo del 2026, arriva a poche settimane dal precedente e porta sullo smartwatch ulteriori novità (come i promemoria vocali durante gli allenamenti) e miglioramenti, utili per perfezionare l’esperienza d’uso. Scopriamo tutte le novità.

Amazfit T-Rex 3 Pro: ecco le novità del primo aggiornamento dell’anno

Amazfit T-Rex 3 Pro torna ad aggiornarsi a distanza di poche settimane dal precedente aggiornamento (versione 4.2.4.3): tramite un pacchetto piuttosto risicato da circa 15 MB, arriva la nuova versione 4.3.8.2 del software che porta sullo smartwatch interessanti novità, illustrate da un changelog nutrito che viene mostrato nella schermata di aggiornamento.

Le principali novità di questo aggiornamento sono due: la possibilità di registrare promemoria vocali durante gli allenamenti (disponibile solo nelle regioni in cui è supportato Zepp Flow) e le metriche del ritmo “Passo equivalente” e “Passo equivalente medio” (pensate per i runner).

Andando oltre, il team di sviluppo ha integrato il supporto a sensori di velocità esterni, sensori di cadenza e misuratori di potenza, ha dato agli utenti la possibilità di inserire la distanza percorsa durante un allenamento di ciclismo indoor e ha perfezionato tanti altri aspetti dell’orologio.

Il changelog completo

Di seguito riportiamo il changelog comlpeto (tradotto in italiano dallo screenshot condiviso, che trovate poco sotto, via Gadgets & Wearables) dell’aggiornamento alla versione 4.3.8.2 per Amazfit T-Rex 3 Pro:

Aggiunte nuove metriche: Ritmo equivalente e Ritmo equivalente medio (Percorso: Outdoor Running / Trial Running > Impostazioni allenamento > Altro > Pagine dati > Ritmo > Ritmo equivalente / Ritmo equivalente medio). Aggiunta la registrazione di promemoria vocali durante gli allenamenti, con riproduzione disponibile nei registri degli allenamenti nell’app Zepp. L’indoor cycling ora supporta sensori di velocità, sensori di cadenza e misuratori di potenza, e consente l’inserimento manuale della distanza dopo l’allenamento. Zepp Coach ora supporta la regolazione degli allenamenti rimanenti per la settimana in corso e il salto dell’allenamento odierno con un tocco. Aumentata la distanza massima supportata a 100 km durante la creazione di percorsi ciclabili all’aperto nell’app Mappe. Per l’allenamento HYROX Race, la cronologia dell’allenamento nell’app Zepp ora mostra l’orario HYROX Zone. Ottimizzato l’algoritmo di altitudine durante gli allenamenti. Aggiornata la visualizzazione del conteggio dei segmenti nella pagina di avviso giro durante gli allenamenti. Risolto un problema che poteva causare anomalie di visualizzazione all’inizio di un allenamento.

Come installare l’aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarlo, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).