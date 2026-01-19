Il momento giusto per mettere le mani sul nuovissimo portatile di Apple è arrivato prima del previsto. Apple MacBook Air 15″ con chip M4, lanciato nel 2025, è già protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon. Con uno sconto di ben 300€ sul prezzo di listino, questa è un’opportunità eccezionale per chi desidera il massimo della tecnologia Apple senza attendere mesi per un calo di prezzo. La configurazione in promozione, con 24GB di memoria unificata e SSD da 512GB, è perfetta per un’ampia gamma di utenti, dai professionisti creativi agli studenti più esigenti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo un vero affare al prezzo attuale.

Apple MacBook Air 15″ M4: potenza e design a un nuovo livello

Il nuovo MacBook Air 15″ rappresenta un balzo generazionale significativo, spinto dal rivoluzionario chip M4. Questo processore, con la sua CPU a 10-core e GPU a 10-core, è stato progettato non solo per offrire prestazioni superiori in ogni ambito, dall’editing video al coding, ma anche per essere il cuore pulsante di Apple Intelligence. La potenza di calcolo è affiancata da una dotazione di memoria di tutto rispetto: il modello in offerta vanta ben 24GB di memoria unificata, una quantità che garantisce fluidità e reattività anche con decine di applicazioni aperte e carichi di lavoro intensivi.

Il display è un altro punto di forza indiscutibile. Parliamo di un pannello Liquid Retina da 15,3 pollici con una risoluzione nativa di 2880 x 1864 pixel, capace di restituire colori vividi, neri profondi e un livello di dettaglio eccezionale, rendendolo ideale per la fruizione di contenuti multimediali e per lavori di precisione grafica. Il tutto è racchiuso in un telaio in alluminio incredibilmente sottile e leggero, nella nuova ed elegante colorazione Galassia.

Completano la dotazione tecnica un velocissimo SSD da 512GB, il sistema di autenticazione sicura Touch ID integrato nel tasto di accensione e porte Thunderbolt / USB 4 che assicurano trasferimenti dati ad alta velocità e compatibilità con un vasto ecosistema di periferiche, incluso il supporto avanzato per monitor esterni. Questa combinazione di hardware rende il MacBook Air 15″ M4 un dispositivo estremamente versatile, capace di soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti senza dover necessariamente optare per i più costosi modelli Pro.

L’offerta da non perdere su Amazon

L’opportunità di acquisto è tanto concreta quanto allettante. Il modello in promozione, Apple MacBook Air 15″ con chip M4, nella configurazione con 24GB di memoria unificata e SSD da 512GB, è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale.

Il prezzo di listino di questo portatile è di 1.949€, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 1.649€. Si tratta di un risparmio netto di 300€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 15% su un prodotto appena lanciato sul mercato. L’offerta riguarda la colorazione Galassia ed è venduto e spedito da Amazon, garanzia di un servizio clienti affidabile e di consegne rapide. Data l’entità dello sconto su un prodotto Apple di ultima generazione, le scorte potrebbero essere limitate, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa occasione.

