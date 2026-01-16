Dopo averli messi in mostra di recente in occasione del CES di Las Vegas, ASUS annuncia l’arrivo sul mercato italiano dei nuovi monitor da gaming ad alte prestazioni serie ROG (Republic Of Gamers) basati sulla più recente tecnologia Tandem OLED. Si tratta nel dettaglio di ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ROG Strix OLED XG27AQWMG, accomunati da una diagonale da 27″ e una risoluzione QuadHD, oltre che dal supporto per le più recenti tecnologie a marchio ASUS ROG per ottimizzare prestazioni, resa cromatica e affidabilità.

Destinate all’utenza che non vuole compromessi e cerca un display OLED che sia anche affidabile nel tempo, le proposte di ROG non si fanno mancare nulla, supportando la suite ASUS OLED Care Pro e riuscendo a distinguersi sia nel gaming che se guardiamo alla qualità dell’immagine e alla fedeltà. Ma vediamoli un attimo nel dettaglio.

ROG Swift OLED PG27AQWP-W: prestazioni da primo della classe

ASUS non usa mezzi termini quando dichiara che ROG Swift OLED PG27AQWP-W è il monitor OLED più veloce al mondo, capace di supportare un refresh di 540 hertz a risoluzione nativa (1440P), il tutto con un tempo di risposta a dir poco impressionante: 0,02 millisecondi.

Rimanendo in ottica prestazioni, ROG Swift OLED PG27AQWP-W può spingersi anche oltre in fatto di frequenza di aggiornamento, toccando addirittura i 720 hertz con risoluzione 720P (quindi un Dual-Mode). La tecnologia Tandem OLED, alla base dei nuovi monitor ASUS, indice positivamente su resa e affidabilità, migliorando rispetto alla precedente generazione WOLED la luminosità di picco (+15%), il volume colore (+25%) e la durata del pannello stesso (+60%).

ROG Swift OLED PG27AQWP-W è dotato anche del rivestimento TrueBlack Glossy, che permette di visualizzare immagini estremamente nitide con neri più profondi, caratteristica che si sposa alla perfezione con la conformità VESA DisplayHDR 500 True Black del pannello a 10 bit e una copertura DCI-P3 del 99,5% (Delta E<2).

A bordo poi troviamo un’altra interessante funzionalità hardware in dotazione, ovvero il sensore di prossimità Neo Proximity che lavora in tandem con la suite OLED Care Pro; può rilevare con precisione la distanza dell’utente dal monitor, passare in automatico a un’immagine nera per evitare il burn-in del pannello quando l’utente si allontana, il tutto con la possibilità di personalizzare la distanza di rilevamento (max 1,2 metri).

Dotato anche di un robusto supporto con un’elegante finitura argento e un pannello posteriore semitrasparente, ROG Swift OLED PG27AQWP-W può trovare spazio nelle build e nelle configurazioni più moderne, inoltre non pecca neanche sul versante connettività visto che offre DisplayPort 2.1a UHBR20 (80 Gbps), HDMI 2.1, hub USB e jack audio.

ROG Strix OLED XG27AQWMG: veloce ma anche fedele e versatile

Il ROG Strix OLED XG27AQWMG come detto in apertura condivide la stessa tecnologia Tandem OLED, quindi ci aspettiamo miglioramenti gen su gen in linea con il modello visto poco sopra. A differenza di quest’ultimo però, la variante Strix risulta come di consueto meno spinta in fatto di prestazioni del pannello (sempre 10 bit però) e prezzo, riuscendo comunque a offrire fino a 280 hertz a risoluzione nativa (1440P, o 2K se preferite) con tempo di risposta di appena 0,03 ms.

La qualità e la fedeltà dell’immagine sono garantite dalla certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black, copertura DCI-P3 del 99,5% e Delta E<2, peculiarità che fanno di questi monitor da gaming i compagni ideali anche per ambiti come la creazione di contenuti o la produttività (nei limiti della risoluzione).

Anche su questo modello si guarda molto all’affidabilità nel tempo e a evitare il fenomeno del burn-in, motivo per cui è integrato il sensore Neo Proximity e la suite di strumenti ASUS per salvaguardare e ottimizzare il pannello. A chiudere la dotazione, troviamo poi uno stand regolabile rivisto e più compatto, mentre lato porte sono presenti una DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1, hub USB con uscita audio e, al pari del fratello maggiore, un supporto per il treppiede.

Disponibilità e prezzi dei nuovi monitor ASUS ROG

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W e ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG saranno disponibili nella seconda metà di gennaio sull’eShop ASUS Italia, presso gli ASUS Gold Store, oltre a rivenditori e partner dell’azienda; per i prezzi si parla di 1.099 euro per ROG Swift OLED PG27AQWP-W e 599 euro per ROG Strix OLED XG27AQWMG.

Schede tecniche dei nuovi monitor ASUS ROG

ASUS ROG Swift OLED PG27AQWP-W

Dimensioni display 26,5″

Tipologia di pannello Tandem OLED Rivestimento TrueBlack Glossy 10 bit, 1,07 miliardi di colori, △E< 2

Risoluzione 2.560×1.440 pixel

Frequenza di aggiornamento 540 Hz a 2.560 x 1.440P 720 Hz a 1280x720P

Tempo di risposta 0,02 ms GTG

FreeSync Premium Pro e G-SYNC Compatible

Luminosità di picco 1.500 cd/㎡ (HDR)

Contrasto 1.500.000:1

Angoli di visione 178°/178°

Gamut Copertura DCI-P3 99,5% Copertura sRGB 135% DisplayHDR True Black 500

HDR10

Tecnologie ASUS ASUS OLED Care Pro Sensore Neo Proximity Rilevamento presenza umana GamePlus, Game Visual, Extreme Low Motion Blur, Shadow Boost DisplayWidget Center

Funzionalità AI: AI Visual Dynamic Crosshair Dynamic Shadow Boost AI Crosshair AI Shadow Boost AI Sniper

Porte: 1x Display Port 2.1a UHBR20 a 80 Gbps 2x HDMI 2.1 (FRL) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile Pivot +90° altezza sino a 110 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +30° ~ -30° VESA 100 x 100 Supporto treppiede

Consumo max 55 watt

ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG