In quello che è stato il secondo martedì del mese, come di consueto, Microsoft ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti per il proprio sistema operativo ancora supportato, ovvero Windows 11, ma anche per Windows 10 (nonostante sia ufficialmente uscito di scena da qualche tempo).

Per il sistema operativo più recente del colosso di Redmond arriva il Patch Tuesday di gennaio 2026, consueto aggiornamento mensile mirato principalmente alla sicurezza (include la correzione di numerose vulnerabilità, anche gravi) che risolve anche alcuni bug e (di solito) implementa tanti miglioramenti all’esperienza utente complessiva, resi disponibili nella parte finale del mese precedente tramite un aggiornamento facoltativo (che però, da calendario, non è stato diffuso a dicembre). Scopriamo tutti i dettagli.

Windows 11: arriva il Patch Tuesday di gennaio 2026

Come anticipato in apertura, Microsoft ha da poche ore avviato il rilascio del Patch Tuesday di gennaio 2026, un nuovo aggiornamento della sicurezza che coinvolge tutte le iterazioni di Windows 11 e giunge a ormai tre mesi dall’avvio del rilascio del più recente Windows 11 25H2.

L’aggiornamento in distribuzione varia leggermente a seconda della versione effettiva del sistema operativo in esecuzione sul computer: per quei PC che eseguono la più recente versione 25H2 arriva la build 26200.7623 (codice aggiornamento KB5074109); per coloro che eseguono la precedente versione 24H2 arriva la build 26100.7623 (codice aggiornamento KB5074109); per coloro che eseguono la meno recente versione 23H2 arriva la build 22631.6491 (codice aggiornamento KB5073455).

Le novità sul fronte della sicurezza (gennaio 2026)

Il focus principale di questo nuovo aggiornamento per il sistema operativo Windows 11 è la sicurezza. Si tratta di una consuetudine per i Patch Tuesday e quello di dicembre 2025 non fa eccezione.

Dal bollettino mensile diffuso da Microsoft si può evincere che sono state risolte 115 vulnerabilità (di cui 112 scovate da Microsoft e 3 scovate da terzi). Di queste, solo una viene catalogata come “sfruttata attivamente”: parliamo della CVE-2026-20805 che coinvolge il Desktop Window Manager.

Le altre novità del Patch Tuesday di gennaio 2026 per Windows 11

Al netto della risoluzione di queste vulnerabilità, stando a quanto riportato nelle note di rilascio, il Patch Tuesday di gennaio 2026 include anche altri miglioramenti ma, a differenza di quanto avviene negli altri mesi dell’anno, non include i miglioramenti e le nuove funzionalità incluse con il precedente aggiornamento facoltativo: questo perché, semplicemente, a dicembre non è stato rilasciato alcun aggiornamento facoltativo (la “solita” finestra scelta da Microsoft sarebbe caduta nel periodo delle festività natalizie).

Note di rilascio (per le versioni 25H2 e 24H2): Questo aggiornamento della sicurezza contiene correzioni e miglioramenti della qualità di KB5072033 (rilasciato il 9 dicembre 2025). Il riepilogo seguente illustra i problemi principali risolti da questo aggiornamento. Sono inoltre incluse nuove funzionalità. Il testo in grassetto racchiuso tra parentesi quadre indica l’elemento o l’area della modifica. [Compatibilità] Questo aggiornamento rimuove i seguenti driver del modem: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) e smserial.sys (x86). L’hardware del modem che dipende da questi driver specifici non funzionerà più in Windows.

Questo aggiornamento rimuove i seguenti driver del modem: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) e smserial.sys (x86). L’hardware del modem che dipende da questi driver specifici non funzionerà più in Windows. [Rete (problemi noti)] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui la rete mirroring nel sottosistema Windows per Linux (WSL) poteva non funzionare correttamente, causando errori “Nessun percorso verso l’host” e impedendo l’accesso alle risorse aziendali tramite connessioni VPN, anche quando l’host Windows rimaneva connesso. Questo problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5067036 . Risolto: questo aggiornamento risolve un problema che potrebbe causare errori di connessione a RemoteApp negli ambienti Azure Virtual Desktop (AVD). Questo problema potrebbe verificarsi dopo l’installazione di KB5070311 .

[Alimentazione e batteria] Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui i dispositivi con un’unità di elaborazione neurale (NPU) potevano rimanere accesi quando erano inattivi. Ciò poteva influire sulle prestazioni energetiche.

Risolto: questo aggiornamento risolve un problema per cui i dispositivi con un’unità di elaborazione neurale (NPU) potevano rimanere accesi quando erano inattivi. Ciò poteva influire sulle prestazioni energetiche. [Avvio protetto] A partire da questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono un sottoinsieme di dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità che identificano i dispositivi idonei a ricevere automaticamente nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi riceveranno i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riusciti, garantendo una distribuzione sicura e graduale .

A partire da questo aggiornamento, gli aggiornamenti qualitativi di Windows includono un sottoinsieme di dati di targeting dei dispositivi ad alta affidabilità che identificano i dispositivi idonei a ricevere automaticamente nuovi certificati di avvio protetto. I dispositivi riceveranno i nuovi certificati solo dopo aver dimostrato un numero sufficiente di segnali di aggiornamento riusciti, garantendo una distribuzione sicura e graduale . [Windows Deployment Services (WDS]] Questo aggiornamento introduce una modifica nel comportamento in base alla quale WDS smetterà di supportare la funzionalità di distribuzione a mani libere per impostazione predefinita. Istruzioni dettagliate per gli amministratori IT sono disponibili in Windows Deployment Services (WDS) Hands-Free Deployment Hardening Guidance .

Questo aggiornamento introduce una modifica nel comportamento in base alla quale WDS smetterà di supportare la funzionalità di distribuzione a mani libere per impostazione predefinita. Istruzioni dettagliate per gli amministratori IT sono disponibili in Windows Deployment Services (WDS) Hands-Free Deployment Hardening Guidance . [WinSqlite3.dll] Corretto: il componente principale di Windows, WinSqlite3.dll, è stato aggiornato. In precedenza, alcuni software di sicurezza potevano aver rilevato questo componente come vulnerabile. Se hai installato aggiornamenti precedenti, il tuo dispositivo scaricherà e installerà solo i nuovi aggiornamenti contenuti in questo pacchetto.

Per maggiori informazioni e per conoscere le note di rilascio complete (inclusi i problemi noti), vi rimandiamo alle pagine dedicate (25H2 e 24H2, 23H2) sul portale del supporto Microsoft.

Ci sono delle build in distribuzione anche per Windws 10

Windows 10 è ufficialmente uscito di scena il 14 ottobre 2025 ma Microsoft ha offerto agli utenti la possibilità di aggiornarlo gratis ancora per circa un anno grazie al programma Extended Secutity Updates (ESU).

Per coloro che hanno sposato questo programma, continua la distribuzione di aggiornamenti “critici” sulle versioni più recenti di Windows 10 e, come avvenuto già nel mese di novembre, la storia si ripete anche a dicembre 2025.

Microsoft sta distribendo nuove build per la versione 21H2 (Windows 10 Enterprise and Education, IoT Enterprise e Enterprise multi-session) che per la versione 22H2 del sistema operativo: esse sono la 19044.6809 (per la versione 21H2) e la 19045.6809 (per la versione 22H2); in entrambi i casi, il codice aggiornamento è KB5073724 (trovate qua tutti i dettagli).

Come aggiornare Windows 11 e Windows 10

Tutte le nuove build di cui vi abbiamo parlato sono già disponibili al download per tutti gli utenti che eseguono le versioni supportate di Windows 11 e per coloro che hanno sposato il programma ESU con Windows 10: per ottenere i più recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza, vi consigliamo di procedere con l’aggiornamento.

Per aggiornare gli ultimi due sistemi operativi di Microsoft all’ultima versione disponibile, basterà seguire i seguenti percorsi: