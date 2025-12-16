Microsoft continua a spingere Copilot in ogni angolo possibile del proprio ecosistema, e a quanto pare non solo nel suo; dopo averlo visto comparire praticamente ovunque, da Windows a Office, passando persino per Notepad, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale starebbe ora iniziando a fare capolino anche sui televisori LG, il tutto senza particolari avvisi e, soprattutto, senza possibilità di disinstallazione.

Secondo diverse segnalazioni emerse in rete nelle ultime ore, alcuni possessori di Smart TV LG si sono ritrovati l’app Copilot già installata nel proprio elenco di applicazioni, pur non avendola mai scaricata manualmente.

L’app Copilot compare sui TV LG dopo un aggiornamento automatico

Stando ai primi riscontri, Copilot non viene proposta come app opzionale, ma arriva direttamente tramite un aggiornamento automatico del sistema operativo del televisore; una volta completato l’update l’applicazione compare tra quelle disponibili e, almeno per il momento, non esiste alcun modo per eliminarla.

Il primo caso documentato arriva da un utente Reddit, che ha condiviso la propria esperienza sul subreddit mildlyinfuriating (letteralmente “leggermente irritante”), una definizione che molti utenti sembrano aver trovato fin tropo azzeccata; nei commenti infatti, non sono mancate le reazioni piuttosto critiche.

Come spesso accade in situazioni di questo tipo, le reazioni della community sono state tutt’altro che entusiaste. Molti utenti si sono detti stanchi di vedere Copilot spuntare ovunque, senza possibilità di scelta.

Qualcuno ha persino tirato in ballo un vecchio brevetto sulle smart TV che prevedeva interazioni vocali forzate durante la pubblicità (con esempi piuttosto inquietanti), a dimostrazione di come la presenza sempre più invasiva di software non richiesto stia diventando un tema sensibile anche fuori dal mondo PC.

Il contesto generale è piuttosto evidente, Microsoft vuole rendere Copilot onnipresente, non solo il più potente sul mercato; mentre altre aziende del settore IA si stanno concentrando sull’evoluzione dei modelli e delle capacità, il colosso di Redmond sembra puntare sulla distribuzione capillare, portando il proprio assistente ovunque sia possibile integrarlo.

Una strategia che, almeno per ora, non sembra convincere del tutto: secondo quanto riportato, le azioni Microsoft avrebbero registrato un calo del 5%, anche a causa delle mosse più aggressive dei concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale.

Va detto che Copilot continua comunque a trovare terreno fertile in ambiti ben precisi, come Excel, dove sta ricevendo aggiornamenti mirati, tra cui generatori automatici di formule in linguaggio naturale e strumenti pensati per migliorare la produttività.

Il problema però non sembra tanto cosa Copilot faccia, quanto come venga imposto. L’idea di ritrovarsi un’app IA preinstallata sul televisore, senza consenso esplicito e senza possibilità di rimozione, solleva più di qualche interrogativo, soprattutto in termini di controllo da parte dell’utente finale.

Al momento non è chiaro se la presenza di Copilot sui TV LG sia destinata ad allargarsi, né se LG o Microsoft chiariranno ufficialmente la natura di questa integrazione; quello che è certo è che l’episodio rappresenta l’ennesimo segnale di quanto l’IA stia diventando pervasiva, spesso andando oltre le reali esigenze degli utenti.

Bisognerà attendere (e magari tenere d’occhio le impostazioni di aggiornamento automatico) per capire se questa invasione silenziosa di Copilot resterà un caso isolato, o diventerà la nuova normalità anche nel mondo delle smart TV.