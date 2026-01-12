Tra i prodotti più curiosi visti al CES 2026 di Las Vegas spunta anche un nuovo volante da corsa firmato GameSir che punta tutto sull’immersione, si chiama GameSir Turbo Drive ed è un volante da corsa simulato che, pur non essendo stato annunciato ufficialmente, è stato comunque esposto dall’azienda durante l’evento di Las Vegas.

Un dispositivo che si fa notare non solo per il design, ma soprattutto per una caratteristica decisamente insolita, pensata per aumentare il coinvolgimento durante le sessioni di gioco.

Turbo Drive è il nuovo volante da gioco di GameSir che punta tutto sul coinvolgimento

Dal punto di vista estetico, Il GameSir Turbo Drive adotta un design a giogo, una soluzione che ricorda da vicino il volante di alcune Tesla e che negli ultimi anni ha iniziato a farsi strada anche nel mondo del sim racing.

La disposizione dei comandi è piuttosto ricca:

sulla sinistra troviamo un D-Pad affiancato da una rotellina a scorrimento

affiancato da una sulla destra è presente una seconda rotellina insieme ai classici pulsanti ABXY

insieme ai classici al centro spiccano tre pulsanti disposti a U

completano il quadro due leve del cambio e i pulsanti dorsali, pensati per un controllo più avanzato durante la guida

Un layout che, almeno sulla carta, sembra offrire un buon compromesso tra immediatezza e funzionalità, soprattutto per chi cerca un’esperienza più arcade ma comunque ricca di controlli.

Il vero elemento distintivo del GameSir Turbo Drive però è un altro, il volante integra infatti una o più ventole in grado di soffiare aria direttamente verso il volto dell’utente, sincronizzandosi con la velocità del veicolo nel gioco.

In pratica, più si va veloce, più aumenta l’intensità del flusso d’aria, simulando la sensazione del vento sul viso durante una corsa ad alta velocità; un’idea curiosa, che punta a rafforzare l’immersione e che difficilmente passa inosservata, soprattutto in un contesto come quello del CES.

Secondo quanto riportato, il GameSir Turbo Drive dovrebbe essere un volante wireless, con collegamento tramite dongle 2.4 GHz; alcune immagini mostrano però anche la presenza di cavi, dettaglio che lascia intendere che potrebbero esserci più modalità di connessione o versioni differenti del prodotto.

Al momento, non ci sono informazioni ufficiali sulla compatibilità, ma un indizio importante arriva dall’assenza del logo Xbox sul dispositivo, che suggerisce in modo piuttosto chiaro la mancata compatibilità con le console Xbox.

Come spesso accade per i prodotti mostrati in fiera ma non ancora annunciati ufficialmente, GameSir non ha rivelato alcun dettaglio su prezzo e data di uscita del Turbo Drive; al momento sappiamo solo che il volante è stato esposto al CES 2026, ma non quando (e se) arriverà effettivamente sul mercato.

Resta dunque da capire se questa soluzione con ventole integrate resterà una semplice curiosità da fiera o se GameSir deciderà di puntarci davvero, di certo il Turbo Drive è uno di quegli accessori che dimostrano come il mondo del gaming non abbia alcuna intenzione di smettere di sperimentare, anche a costo di proporre idee decisamente fuori dal comune.