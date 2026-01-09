Il CES 2026 a Las Vegas ha ospitato il debutto di una serie di novità tecnologiche rivoluzionarie, tra cui spicca l’annuncio di LEGO SMART Play, piattaforma che segna l’ingresso dei mattoncini classici nell’era dell’interattività digitale avanzata.

In una notte che ha cambiato volto a Las Vegas, il Gruppo LEGO, in collaborazione con Disney Consumer Products e Lucasfilm, ha trasformato l’intero skyline della città. Utilizzando l’Esosfera di Sphere, lo schermo LED più grande del pianeta, le aziende hanno dato vita a una rappresentazione monumentale della Morte Nera in perfetto stile mattoncini. L’intera operazione non è stata solo un esercizio di stile visivo, ma il fulcro di un’esperienza interattiva dal vivo senza precedenti.

Evento galattico presso Sphere

Fan e giornalisti presenti hanno potuto ammirare l’Esosfera, alta ben 112 metri, mentre veniva “attaccata” virtualmente dai partecipanti. Al centro dell’azione, i fan sono saliti a bordo di una ricostruzione in scala reale di cabina di pilotaggio di un X-Wing LEGO Star Wars, interamente realizzata con migliaia di elementi originali. Grazie alle tecnologie sviluppate da Sphere Studios, è stato possibile ricreare l’iconica corsa nella trincea tratta dal film Star Wars: Una Nuova Speranza™. I partecipanti hanno interagito direttamente con la proiezione sulla Sphere, distruggendo la Morte Nera in tempo reale davanti a migliaia di spettatori.

Tra gli ospiti d’eccezione dell’evento figurava Jaxson Dart, celebre quarterback dei New York Giants e noto appassionato della saga creata da George Lucas. Durante la serata, Jaxson Dart ha preso posto ai comandi di X-Wing, dichiarando:

“Sono sempre stato un grandissimo fan di Star Wars, da bambino mi sono vestito come Anakin Skywalker per la mia festa di compleanno, e ancora oggi il mio look in campo si ispira al suo personaggio. Questa sera mi sono sentito di nuovo un bambino, entrando nell’enorme X-Wing LEGO e illuminando lo skyline di Las Vegas in onore dei miei film preferiti. Sono entusiasta di essere qui a celebrare il futuro di LEGO Star Wars e di condividere la mia passione per quella galassia con la nuova generazione di fan della saga”

LEGO SMART Play™: Una rivoluzione tecnologica

La presentazione sulla Sphere è servita a lanciare ufficialmente LEGO SMART Play, il sistema che il Gruppo LEGO definisce come l’evoluzione più importante del proprio catalogo dal 1978, anno in cui fu introdotta la minifigure LEGO. L’obiettivo di questa nuova piattaforma è quello di fondere costruzione fisica e gioco digitale in modo organico e intuitivo.

Una componente fondamentale di questa innovazione è il LEGO SMART Brick. Si tratta di un mattoncino speciale dotato di sensori, attuatori e connettività wireless che permette ai modelli costruiti di percepire l’ambiente circostante e rispondere alle azioni dell’utente. I primi set a utilizzare questa tecnologia saranno quelli dedicati all’universo Star Wars, permettendo alle navi spaziali e alle basi galattiche di emettere suoni, luci e reagire ai movimenti.

Previous Next Fullscreen

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer di Gruppo LEGO, ha commentato la portata storica dell’annuncio:

“LEGO SMART Play segna un capitolo entusiasmante nella storia del Gruppo LEGO, un momento in cui creatività, tecnologia e immaginazione si fondono come mai prima d’ora. Presentare la nostra ultima innovazione attraverso una spettacolare esperienza sulla Sphere a Las Vegas ci ha permesso di celebrare il gioco su un palcoscenico eccezionale, portando in vita l’universo di Star Wars insieme ai nostri partner di Disney Consumer Products e Lucasfilm. Questa esperienza cattura perfettamente l’essenza di ciò che rappresenta il brand LEGO: ispirare costruttori di tutte le età a creare, esplorare e superare i limiti del possibile!”

Interattività immersiva e partnership d’eccellenza

La forza di LEGO SMART Play risiede anche nella collaborazione con Disney Consumer Products e Lucasfilm, che hanno permesso di integrare contenuti narrativi profondi all’interno dell’hardware. La nuova modalità di gioco non sostituisce la costruzione manuale, ma la potenzia, rendendo ogni modello un’entità “viva” capace di raccontare storie.

Ron Faris, Senior Vice President di Global Brand Marketing presso Disney Consumer Products, ha sottolineato il valore dell’integrazione tra i brand:

“Il sistema LEGO SMART Play darà nuova vita alla galassia di Star Wars, offrendo ai fan infinite possibilità per creare ed esplorare l’universo della saga a casa in modo completamente nuovo. La maestosità della Sphere a Las Vegas si è rivelata perfetta per questa esperienza Star Wars senza precedenti, ricreando l’iconica corsa nella trincea e mostrando le capacità immersive del nuovo sistema LEGO SMART Play”

Previous Next Fullscreen

La realizzazione tecnica dell’evento sull’Esosfera ha richiesto mesi di lavoro da parte di Sphere Studios, che ha dovuto adattare le dinamiche di un gioco interattivo a una superficie curva e immensa. Marcus Ellington, Executive Vice President presso Sphere, ha espresso soddisfazione per risultato ottenuto:

“Questa esperienza interattiva, che dà vita a LEGO SMART Play e a Star Wars su una scala mai vista, è la prima collaborazione a sfruttare le nuove tecnologie immersive dell’Esosfera, e rappresenta un esempio perfetto di come i brand possano connettersi con i propri fan in modi innovativi”

Caratteristiche dei set e disponibilità

La nuova gamma LEGO SMART Play debutterà ufficialmente sul mercato il 1° marzo 2026. Per facilitare l’ingresso dei fan in questo nuovo mondo, il Gruppo LEGO ha previsto il lancio di tre set speciali denominati “All-In-One”. Ogni confezione è stata pensata per offrire un’esperienza completa e immediatamente funzionante.

Ogni nuove set LEGO All-In-One includerà:

un LEGO SMART Brick, il nucleo tecnologico del sistema, completo di caricatore rapido

almeno una LEGO SMART Minifigure, dotata di chip interni che permettono al mattoncino intelligente di riconoscerla e attivare dialoghi o azioni specifiche legate al personaggio

un LEGO SMART Tag, elemento che può essere integrato nelle costruzioni per definire “luoghi” o “missioni” all’interno del gioco

I primi set saranno preordinabili a partire dal 9 gennaio 2026 attraverso i canali ufficiali come LEGO.com, LEGO Store e selezionati rivenditori di giocattoli in tutto il mondo. L’azienda ha inoltre annunciato che il sistema SMART Play™ riceverà aggiornamenti periodici tramite l’app dedicata, permettendo di aggiungere nuove funzionalità e modalità di gioco ai set già acquistati, garantendo così una longevità senza precedenti ai prodotti.

Oltre ai set Star Wars, il Gruppo LEGO prevede di estendere la tecnologia SMART Play ad altri temi popolari del proprio ecosistema nel corso del 2026 e del 2027, con l’obiettivo di rendere il mattoncino intelligente uno standard per l’intera produzione futura.

In conclusione, l’imponente evento organizzato a Las Vegas per CES 2026 ha dimostrato che il Gruppo LEGO è pronto a guidare l’industria del giocattolo verso un futuro dove la barriera tra fisico e digitale scompare definitivamente. Grazie alla potenza della Sphere e al fascino intramontabile di Star Wars, il lancio di LEGO SMART Play rimarrà impresso come uno dei momenti più iconici nella storia dell’intrattenimento moderno.