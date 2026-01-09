ASRock è un altro dei grandi brand taiwanesi che si sta facendo strada nel mercato delle componenti e delle periferiche PC, cercando di allinearsi ai competitor “connazionali” anche per varietà del catalogo. Il produttore, famoso per le schede madri, ma ormai molto attivo in campo GPU (AMD), sistemi, mini PC, periferiche e componenti, ora mira ad ampliare la propria offerta entrando nel segmento dei dissipatori per CPU a liquido All-In-One.

Insieme al Computex Taipei, il CES di Las Vegas rappresenta probabilmente la vetrina più importante a livello globale per un debutto in grande stile, ovvero quello che ha fatto ASRock visto che alla fiera statunitense ha annunciato una gamma completa di AiO.

Non ci sono solo dissipatori allo stand dell’azienda asiatica. A CES 2026 debuttano le nuove schede madri Rock e ulteriori varianti Challenger, ma anche i monitor OLED Taichi e Phantom, la Radeon RX 9070 XT Taichi White, gli inediti alimentatori Phantom Gaming SFX e Steel Legend Platinum, mini PC e desktop compatti con GPU dedicata.

ASRock debutta in grande stile nel mercato dei dissipatori AiO

Ricalcando le varie linee di prodotti del proprio catalogo consumer, ASRock presenta ben sette diverse opzioni: la serie di punta Taichi, la serie WS per gli utenti Pro, i modelli Phantom Gaming destinati alle build da gaming, la serie Steel Legend e la serie Challenger e Pro focalizzata sul segmento mainstream.

La serie Taichi AQUA rappresenta la punta di diamente dell’ingegneria a raffreddamento a liquido di ASRock, combinando un’architettura termica avanzata con un’identità visiva distintiva. La cover del waterblock a doppia modalità consente agli utenti di scegliere tra un display LCD a colori da 3,4″ magnetico o un coperchio superiore trasparente del canale dell’acqua che rivela il flusso di liquido refrigerante in tempo reale.

In questo contesto spicca Taichi AQUA 360 LCD, dotato di un sistema a doppia pompa che supporta TDP oltre i 500 watt, abbinato a un radiatore ad alta capacità da 38 mm, un indicatore di flusso integrato e ventole LCP con cuscinetti dual-ball (IP54).

ASRock AiO serie WS e Phantom Gaming

Progettata appositamente per carichi di lavoro mission-critical, la serie ASRock WS è progettata specificamente per le piattaforme workstation HEDT, tra cui i processori AMD Ryzen Threadripper (sTR5) e Intel Xeon W (LGA4677).

Una piastra fredda a copertura completa sviluppata esclusivamente per le CPU di workstation garantisce un contatto termico uniforme su IHS di grandi superfici, mentre un’architettura a doppia pompa che supporta TDP +500 W si abbina a un radiatore da 38 mm, sempre con ventole LCP con ventole dual-ball.

Con la serie Phantom Gaming, ASRock vuole fare colpo anche sul versante estetica, soprattutto sui gamer che amano curare la propria build nei minimi particolari, incluso il sistema ARGB. Il modello di punta in questo caso è il Phantom Gaming 360 LCD, AiO che combina uno stile aggressivo con un design di raffreddamento ad alto profilo.

Anche qui troviamo un display LCD immersivo da 3,4″ (a colori), ampiamente personalizzabile, pompa ad alte prestazioni e radiatore da 32 millimetri, in aggiunta a un modulo di raffreddamento VRM dedicato aiuta a gestire il calore da componenti critici intorno alla CPU. Le ventole in dotazione garantiscono un’elevata pressione statica e sono caratterizzate dal telaio Halo ARGB unificato, bello anche da vedere.

AiO Steel Legend: prestazioni e affidabiliatà

La variante AiO Steel Legend invece, punta a garantire stabilità, prestazioni e affidabilità, il tutto con un design più sobrio ma efficace. Anche qui l’azienda mantiene il display LCD a colori da 3,4″, una robusta pompa a 3 fasi con modulo di raffreddamento VRM dedicato e ventole LCP con cuscinetti a doppia sfera.

AiO ASRock serie Challenger e serie Pro

Progettata per l’efficienza, la serie Challenger mira a offrire prestazioni, praticità d’uso e ampia compatibilità, senza omettere un buon rapporto qualità/prezzo. A bordo troviamo un display digitale intelligente da 3″ per un monitoraggio chiaro di temperatura, frequenza e della velocità della pompa della CPU, una pompa con motore a 3 fasi, ventole preinstallate con routing dei cavi (nascosti) e una staffa di montaggio a sgancio rapido.

Per gli utenti che infine guardano al segmento mainstream e a contenere i prezzi, la serie ASRock Pro offre una combinazione accuratamente bilanciata di prestazioni, estetica e accessibilità. Questo AiO è dotato di una pompa a 3 fasi, waterblock e ventole con ARGB dinamici personalizzabili, ventole preinstallate con routing dei cavi e staffe di montaggio a sgancio rapido.

Ricordiamo, in coda, che tutti i dissipatori AiO di ASRock arrivano con pasta termica pre-installata e godono di una garanzia di 6 anni; nessun dettaglio al momento sui prezzi.

A CES 2026 debuttano le schede madri serie Rock e Challenger B850

Passando alle motherboard, ASRock presenta la nuovissima linea di schede madri serie Rock; tra queste tra le ATX B850 Rock WiFi 7 e B860 Rock WiFi 7, abbinate i modelli micro ATX B850M Rock WiFi e B860M Rock WiFi. Come si può facilmente intuire dal chipset (AMD B850), anche la serie Rock guarda alla fascia mainstream, progettata per fornire soluzioni complete per i costruttori di software per PC fai da te, offrendo prestazioni affidabili e un’estetica pulita a un prezzo accessibile.

Per l’occasione, il produttore ha anche ampliato l’elegante serie Challenger con nuove opzioni dotate di chipset che vanno da AMD X870E, X870 e B850 fino alla piattaforma Intel B860. Oltre ai modelli ATX full-size, la serie Challenger è ora disponibile in fattori di forma mATX compatti, tra cui B850M Challenger WiFi e B850M Challenger WiFi White.

I monitor OLED ASRock Taichi da 540 Hz e la ASRock RX 9070 XT Taichi White

ASRock ha svelato anche nuovi monitor da gaming basati su tecnologia OLED di ultima generazione, con diagonale da 27 pollici e varianti divise tra serie Phantom Gaming e la nuova gamma Taichi.

La linea Taichi prevede i quattro modelli TCO27QX, TCO27QXA, TCO27USA e TCO27USA-W, display che offrono pannelli WOLED e QD-OLED da 27 pollici con risoluzioni 2K e 4K, refresh fino 540 Hz, Dual-Mode, certificazione VESA DisplayHDR True Black, e un Delta E < 2 che garantisce anche un’ottima fedeltà.

A questi si affiancano i modelli della serie Phantom Gaming, PGO27QSA e PGO27QSA-W, entrambi QD-OLED con risoluzione 2K (2560x1440P) e frequenza di aggiornamento a 240 Hz. I monitor Phantom Gaming supportano USB Type-C con modalità DP Alt e PD 65W, stand ergonomici con pivot da ± 90° e tecnologia AMD FreeSync per un’esperienza di gioco senza artefatti.

Per gli amanti dei componenti e in particolare delle schede grafiche da gaming, ASRock presente a Las Vegas la sua prima scheda grafica bianca con schermo LCD, la ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi White OC.

Alimentata da GPU AMD Radeon RX 9070 XT e 16 GB di VRAM GDDR6, la scheda ASRock è bella da vedere e soprattutto personalizzabile con schermo a colori, illuminazione ARGB e software Polychrome con LCD Information Center; questa utility è in grado di visualizzare vari dati come informazioni sulla GPU, orologio e data, previsioni meteo, animazioni e molto altro.

Una scheda molto potente che può battagliare senza problemi con la NVIDIA GeForce RTX 5080, ma che probabilmente costerà molto di meno (si spera).

Alimetatori ASRock Phantom Gaming SFX e Steel Legend Platinum

Rimanendo in tema con il lancio dell’ultima scheda grafica ASRock, debutta anche la nuovissima serie di alimentatori Phantom Gaming SFX e Steel Legend Platinum, il tutto con l’obiettivo di offrire prestazioni, efficienza e affidabilità.

I modelli compatti Phantom Gaming SFX sono disponibili in tagli da 850 W e 1000 W, mentre Steel Legend Platinum offre opzioni da 850W, 1000W e 1200W in un design resistente Steel-Gray.

Raggiungendo l’efficienza 80 PLUS Platinum e certificate da Cybenetics PLATINUM per l’efficienza e LAMBDA A per il funzionamento a basso rumore, queste PSU dispongono di cavi nativi 12V-2×6 con connettori a doppio colore insieme a sensori NTC integrati per un preciso monitoraggio della temperatura del connettore lato GPU.

A bordo troviamo anche condensatori giapponesi al 100%, ventole FDB ad alte prestazioni e controllo termico intelligente iCOOL, senza omettere tutte le opzioni di sicurezza e la garanzia di ben 10 anni.

I PC ASRock DeskSlim: ultracompatti, veloci e con GPU dedicata

A chiudere le novità targate ASRock troviamo un’altra novità, ovvero il debutto della serie DeskSlim, ovvero delle piccole workstation AI DeskSlim B760 e DeskSlim X600.

La serie DeskSlim è posizionata come un mini PC di classe di workstation, supportando CPU fino a 120 watt, PCI-E 5.0 x16 per GPU dedicate (a doppio slot e basso profilo), quattro slot di memoria DDR5, supporto multi-monitor ed efficienza Energy Star 9.0.

Insieme a queste arrivano poi le DeskMini B860 e H810TM-ITX, rafforzando ulteriormente la presenza di ASRock nei mercati aziendali, educativi e retail. I DeskMini B860 sono basati su CPU Intel di ultima generazione in un telaio di appena 1,92 litri, sono adatti agli applicativi giornalieri e garantiscono flessibilità ed efficienza energetica.