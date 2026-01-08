Il CES 2026 di Las Vegas si conferma come il palcoscenico mondiale d’eccellenza dove il futuro della tecnologia prende vita. Anche in questa edizione, la fiera ha presentato una serie di novità straordinarie che promettono di trasformare radicalmente il nostro modo di vivere la casa e gli spazi esterni, puntando tutto su un’integrazione sempre più profonda tra intelligenza artificiale, efficienza energetica e automazione semplificata. In questo scenario di fermento tecnologico, Dreame Technology ha rubato la scena annunciando un’espansione senza precedenti del proprio ecosistema, passando dall’essere un leader riconosciuto nel settore della pulizia a diventare un fornitore completo di soluzioni per la smart home a 360 gradi.

L’annuncio di Dreame al CES 2026 non riguarda solo nuovi prodotti, ma segna un’evoluzione strategica fondamentale per l’azienda. Guidata dalla visione “Empower Your Dreame Life“, l’azienda mira a costruire un ecosistema domestico armonioso dove ogni elettrodomestico comunica e collabora per semplificare la vita quotidiana. Sean Chen, Managing Director di Dreame WEU, ha sottolineato come l’esperienza accumulata negli anni nel settore degli elettrodomestici intelligenti per la pulizia sia stata fondamentale per comprendere i reali desideri degli utenti: affidabilità, intelligenza intuitiva e un’integrazione che non richieda sforzi. Questa profonda comprensione del consumatore è ora il cuore pulsante delle nuove linee di forni, lavastoviglie e frigoriferi presentate a Las Vegas.

Il Forno Combinato a Vapore OZ60 Pro: una cucina professionale in casa

Tra le novità più rilevanti spicca il forno combinato a vapore da incasso Dreame OZ60 Pro, progettato per racchiudere le potenzialità di una cucina professionale in un unico elettrodomestico domestico. Con un vano spazioso da ben 81 litri, questo forno permette di cucinare più pietanze contemporaneamente, rendendolo ideale per famiglie o per chi ama ospitare.

La versatilità è il suo punto di forza: OZ60 Pro integra funzioni di cottura a vapore, convezione, frittura ad aria e persino modalità specifiche per la preparazione del pane e dello yogurt. Il sistema a vapore da 1600 W permette una cottura potenziata, mentre la funzione di frittura ad aria con vapore è pensata per chi cerca un’alimentazione più sana, riducendo l’uso di olio senza rinunciare alla croccantezza. La precisione tecnologica è garantita da cinque elementi riscaldanti combinati con aria calda ad alta velocità e un controllo PID che gestisce 10 modalità professionali, assicurando risultati perfetti: croste croccanti all’esterno e interni morbidi e succosi.

Non mancano 8 modalità ausiliarie che semplificano ogni fase della preparazione, dallo scongelamento dei cibi alla lievitazione degli impasti. Nonostante le prestazioni elevate, Dreame non ha trascurato l’ambiente: il forno raggiunge una classe di efficienza energetica A++. Anche la manutenzione è stata pensata per essere minima: l’interno smaltato senza giunture e una modalità di pulizia a vapore dedicata a 120 °C permettono di sciogliere lo sporco più ostinato senza sforzo.

Lavastoviglie DZ60 Pro e DZ40 Pro: l’eccellenza nel lavaggio intelligente

Il settore del lavaggio stoviglie vede il debutto di Dreame DZ60 Pro, già vincitrice del prestigioso premio IFA 2025 Best in Home Appliances Award. Il fulcro di questa macchina è l’innovativo sistema di lavaggio HydraFlow a 360°, che utilizza getti multistrato ad alta pressione e l’esclusivo braccio FlexWing Spray Arm. Quest’ultimo è dotato di estremità rotanti fino a 25°, capaci di raggiungere ogni angolo e rimuovere anche il grasso più difficile, supportato da una zona di spruzzo intensivo e acqua riscaldata a 75 °C.

DZ60 Pro eccelle anche nella fase di asciugatura, grazie a un sistema di apertura automatica della porta con ventilazione attiva che rilascia l’umidità e a una modalità opzionale di asciugatura ad aria calda PTC. In termini di efficienza, la lavastoviglie vanta una classe energetica A, garantendo un risparmio significativo di circa 10 kWh ogni 100 cicli. Inoltre, è in grado di mantenere le stoviglie asciutte e prive di odori per un periodo che arriva fino a 15 giorni.

Per chi cerca una soluzione altrettanto potente ma più accessibile, Dreame ha presentato anche la versione DZ40 Pro. Questo modello condivide con la sorella maggiore il sistema HydraFlow a 360° e il braccio FlexWing, mantenendo l’efficienza energetica di classe A. Sebbene la capacità di conservazione senza odori sia limitata a 7 giorni, la DZ40 Pro offre piena connettività tramite l’app Dreame, permettendo il monitoraggio e il controllo remoto dei cicli di lavaggio.

Frigoriferi Mega Pro: ottimizzazione dello spazio e freschezza professionale

La nuova gamma di frigoriferi Mega Pro di Dreame punta a massimizzare la capacità di conservazione senza ingombrare eccessivamente la cucina. Il modello di punta da 456 litri occupa solo 0,4 m² di pavimento, grazie a un design intelligente che utilizza un isolamento in schiuma ultrasottile e condotti dell’aria a filo. Questo approccio ingegneristico libera il 20% di spazio utilizzabile in più rispetto ai modelli tradizionali, facilitando l’alloggiamento di oggetti ingombranti.

La tecnologia FreshFlex Multi-Mode è il cuore della gestione degli alimenti: permette di impostare temperature precise (4 °C, 2 °C, 1 °C e -1 °C) in zone specifiche per conservare in modo ottimale ogni tipo di prodotto, dalla verdura delicata alle carni fresche. Il sistema è supportato da un compressore inverter efficiente e dalla purificazione AeroFresh, che utilizza moduli a carboni attivi e una circolazione costante dell’aria per eliminare gli odori sgradevoli. Il sistema No Frost, inoltre, previene la formazione di brina, assicurando la freschezza dei cibi più a lungo. La serie include anche un modello da 409 litri per adattarsi a diverse esigenze di spazio e budget, entrambi garantiti per 2 anni sul prodotto e ben 20 anni sul compressore.

Rivoluzione in giardino: la serie di robot tosaerba A3 AWD Pro

Non solo interni: Dreame ha portato al CES 2026 anche l’eccellenza per la cura del verde con la serie A3 AWD Pro, composta dai modelli 3500 e 5000. Questi robot sono progettati per affrontare i prati più complessi, grazie a motori 4WD ad alta coppia che permettono di superare pendenze ripidissime fino all’80% (circa 38,7°) e ostacoli verticali di 5,5 cm.

La vera rivoluzione risiede nel sistema di navigazione OmniSense™ 3.0, che combina LiDAR 3D a 360°, visione binoculare AI e due telecamere HDR 1080p. Questa tecnologia elimina la necessità di installare cavi perimetrali, beacon o antenne GPS esterne: basta accendere il robot perché mappi autonomamente il giardino, distinguendo l’erba dalle aree pavimentate con precisione millimetrica. Il sistema è in grado di operare con precisione anche sotto gli alberi o in condizioni di scarso segnale GPS, coprendo aree fino a 5.000 m².

Il sistema di taglio è altrettanto avanzato: la tecnologia EdgeMaster™ 2.0 estende i dischi di taglio verso i bordi, mantenendo una distanza inferiore ai 3 cm per ridurre al minimo la necessità di rifiniture manuali. I doppi dischi flottanti offrono una larghezza di taglio di 40 cm, mentre l’altezza è regolabile via app tra 3 e 10 cm.

La sicurezza è un altro pilastro della serie A3 AWD Pro: l’intelligenza artificiale riconosce ed evita oltre 300 tipi di ostacoli, inclusi piccoli animali, giocattoli e tubi dell’irrigazione. La funzione Garden Guardian trasforma il tosaerba in una sentinella per la casa, offrendo video in tempo reale, pattugliamenti programmati e avvisi antifurto tramite eSIM 4G integrata e GPS.

Prezzi, disponibilità e promozioni di lancio

Dreame Technology ha confermato che nuovi elettrodomestici per la casa saranno disponibili a partire dal 20 gennaio 2026. Ecco dettaglio dei prezzi e delle offerte di lancio:

Dreame OZ60 Pro : 1.599€ (con sconto lancio di 250€ e 5 anni di garanzia sul sito ufficiale)

: 1.599€ (con sconto lancio di 250€ e 5 anni di garanzia sul sito ufficiale) Dreame DZ60 Pro : 999€ (con sconto di 150€ e 5 anni di garanzia)

: 999€ (con sconto di 150€ e 5 anni di garanzia) Dreame DZ40 Pro : 899€ (con sconto di 150€ e 5 anni di garanzia)

: 899€ (con sconto di 150€ e 5 anni di garanzia) Dreame Mega Pro 456L : 849€ (con sconto di 100€ e 5 anni di garanzia)

: 849€ (con sconto di 100€ e 5 anni di garanzia) Dreame Mega Pro 409L: 699€ (con sconto di 100€ e 5 anni di garanzia)

Per quanto riguarda linea giardino, serie A3 AWD Pro arriverà a marzo 2026.

Dreame A3 AWD Pro 3500 : 2.599€

: 2.599€ Dreame A3 AWD Pro 5000: 2.999€

Tutti i prodotti saranno acquistabili sul sito ufficiale Dreame e presso i principali rivenditori come Amazon