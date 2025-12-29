Nelle ultime settimane gli utenti iscritti alla versione beta di WhatsApp hanno ricevuto diversi aggiornamenti che introducono novità particolarmente interessanti. Il team di sviluppo della celebre app di messaggistica istantanea punta a migliorare l’esperienza di utilizzo con una serie di strumenti e soluzioni destinate a offrire funzionalità sempre più precise, creative e sicure, adattandosi alle esigenze degli utenti sia per un utilizzo personale che professionale. Le novità puntano a migliorare la gestione dello spazio, semplificare l’organizzazione dei gruppi, ampliare le possibilità creative con l’uso dell’intelligenza artificiale e offrire agli amministratori dei canali strumenti più efficaci per far crescere le proprie community.

Nuovo strumento avanzato per la pulizia delle chat

Uno degli aggiornamenti più interessanti è quello previsto nella versione beta 25.37.10.72 per iOS. In questa versione è stato introdotto un nuovo strumento avanzato per la pulizia delle chat. L’interfaccia è stata completamente riprogettata per offrire una maggiore precisione nella rimozione dei contenuti. Al posto della classica finestra di conferma, ora compare un pannello che suddivide i contenuti in tre categorie: messaggi, messaggi importanti (quelli contrassegnati manualmente come tali dall’utente) e file multimediali. Ogni tipologia può essere selezionata singolarmente e viene indicata una stima dello spazio che sarà liberato. Lo strumento è accessibile sia dalla schermata della chat che dalla lista generale delle conversazioni e aiuta gli utenti a mantenere in ordine l’archivio evitando di cancellare inavvertitamente contenuti importanti.

Elenco dei dispositivi collegati all’account

Con la versione 25.37.10.71 per iOS, WhatsApp Beta ha iniziato a mostrare nella sezione “Dispositivi collegati” anche le periferiche che si connettono automaticamente, come Apple Watch. Questi dispositivi non richiedono l’uso del QR code o di codici di verifica, ma vengono sincronizzati in modo diretto una volta installata l’app. L’elenco mostra il nome del dispositivo e l’ultima volta che è stato attivo. A differenza dei dispositivi classici, non è possibile scollegare le periferiche dalle impostazioni e per rimuoverle occorre disinstallare l’app direttamente dal dispositivo stesso. L’obiettivo di questa funzione è migliorare la trasparenza e il controllo degli accessi all’account.

Nuova interfaccia per le informazioni dei membri nei gruppi

Nella versione beta 2.25.37.76 per Android è stato introdotto un modo più immediato per accedere ai dettagli dei membri di un gruppo. Con questo aggiornamento, toccare la foto profilo di un partecipante apre una scheda informativa nella parte inferiore dello schermo, da cui è possibile visualizzare il nome, lo stato, il codice di sicurezza e avviare una chiamata o una chat diretta. Gli amministratori dispongono di opzioni aggiuntive come la promozione a moderatore o la rimozione dalla conversazione, il tutto senza dover accedere alla schermata completa delle informazioni del gruppo. Inoltre, per proteggere la privacy, la schermata è bloccata contro gli screenshot.

Editor di immagini potenziato con l’intelligenza artificiale

Con la versione beta 25.37.10.73 per iOS, WhatsApp ha introdotto un editor di immagini potenziato dall’intelligenza artificiale per gli aggiornamenti di stato. L’interfaccia introduce una serie di filtri (che si aggiungono a quelli già esistenti) e strumenti creativi basati su AI, che permettono di trasformare una foto in stile fumetto, pittura, anime o videogioco. Gli utenti possono anche rigenerare una versione più elaborata della stessa immagine oppure descrivere la scena per cambiarne il contesto visivo. Il nuovo editor consente inoltre di animare immagini statiche, rendendo gli stati più dinamici e coinvolgenti.

Sticker animato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno

Con un aggiornamento lato server (non collegato a una versione beta specifica) WhatsApp ha rilasciato un adesivo animato a tema 2026 per celebrare il nuovo anno. Il pacchetto, disponibile per alcuni utenti, utilizza il framework Lottie per offrire animazioni fluide e leggere, compatibili con tutte le principali piattaforme. Gli sticker possono essere usati in chat, gruppi, canali e aggiornamenti di stato. Nella sezione dedicata ai layout degli stati è stato aggiunto un collegamento rapido per accedere agli adesivi a tema festivo.

Inviti diretti ai canali dalla pagina informazioni

Con la versione beta 25.37.10.74 per iOS, WhatsApp consente agli amministratori di invitare direttamente i propri contatti a unirsi al canale. Nella pagina informativa del canale è stata aggiunta una nuova sezione che permette di selezionare fino a 64 contatti e inviare loro un invito predefinito. Il messaggio include un’anteprima del canale e un pulsante per iniziare a seguirlo. Gli inviti vengono gestiti tramite una lista broadcast temporanea, che evita problemi di spam. Solo i contatti che hanno salvato il numero dell’amministratore riceveranno l’invito, rendendo il processo sicuro e mirato.