Nell’ultimo periodo, il team di sviluppo di WhatsApp ci ha ormai abituati a una sorta di “parità di trattamento” tra la versione per iOS e la versione per Android, in precedenza caratterizzate da alcune importanti differenze.

Una di queste è il supporto agli account multipli che è arrivato su iPhone con oltre due anni di ritardo rispetto ad Android (in entrambi i casi parliamo di beta). Oggi, invece, parliamo di due funzionalità che hanno raggiunto i beta tester della versione per iOS della popolare app di messaggistica solo pochi giorni dopo rispetto ai beta tester della versione per Android.

WhatsApp per iOS: ci sono due novità in rollout per alcuni beta tester

Negli ultimi giorni, WhatsApp Beta per iOS si è aggiornata un paio di volte, raggiungendo la versione 25.37.10.73 prima e la 25.37.10.74 poi. Il team di sviluppo ha sfruttato entrambe le occasioni per portare in dote ad alcuni beta tester alcune novità che vanno a pareggiare i conti con la versione beta del client per Android della popolare app di messaggistica.

Strumenti di modifica delle immagini con IA per gli Aggiornamenti di Stato

Il team di sviluppo ha messo a disposizione di alcuni beta tester del client per iOS una novità, già messa a disposizione dei beta tester per Android all’inizio di dicembre, che va a potenziare la creazione di un Aggiornamento di Stato con l’ausilio di Meta AI (via WaBetaInfo).

All’atto pratico, a quei beta tester che hanno ricevuto questa novità (che non c’è in Italia, dato che Meta AI qua è molto limitata), cambia l’interfaccia utente della schermata di modifica precedente alla pubblicazione dell’Aggiornamento di Stato.

Tale schermata è stata rivista per ospitare alcuni strumenti di intelligenza artificiale, inseriti all’interno delle opzioni per aggiungere effetti già disponibili: oltre ai filtri di base, gli utenti possono esplorare una raccolta di stili visivi (da look illustrato a look acquerellato, da looc cinematografico a look astratto), con svariate opzioni che consentono di personalizzare l’immagine prima dell’effettiva pubblicazione.

Essendo basati sull’IA, questi filtri non si limitano ad applicare una sorta di “strato superficiale” all’immagine ma la ricostruiscono, operando come la più classica delle IA generative. A tal proposito, c’è anche uno strumento di modifica tramite prompt, con Meta AI che si preoccuperà di esaudire la richiesta dell’utente (aggiunta di nuovi elementi, modifica di alcuni dettagli, rimozione di oggetti indesiderati e così via).

Nuova funzione per favorire la crescita dei Canali

La seconda novità in rollout per alcuni beta tester di WhatsApp per iOS riguarda i Canali e corrisponde a qualcosa che il team di sviluppo ha già messo a disposizione dei beta tester su Android la scorsa settimana.

Parliamo della possibilità di invitare i contatti a iscriversi al proprio Canale, strumento utile (e di semplice utilizzo) per gli amministratori dei Canali e che punta a favorire la crescita dei canali stessi (via WaBetaInfo).

Nella pagina con le informazioni del Canale, ovvero quella che si raggiunge effettuando un tap sul nome del Canale all’interno della “chat”, gli amministratori troveranno la nuova opzione “Invite followers” (lett. “Invita follower”) che consente di inviare un messaggio di invito per iscriversi al Canale a tutti i contatti presenti in rubrica.

Quando l’amministratore del Canale avrà selezionato tutti i propri contatti a cui inviare l’invito, WhatsApp andrà a creare una sorta di lista broadcast temporanea (per l’invio in contemporanea degli inviti) in modo da non rischiare di coinvolgere i sistemi di rilevamento dello spam (che potrebbero insospettirsi all’invio di singoli messaggi nelle varie chat individuali).

Questi inviti potranno essere ricevuti esclusivamente da coloro che, al contempo, hanno registrato in rubrica il numero dell’amministratore del Canale, requisito cardine del funzionamento delle liste broadcast della popolare app di messaggistica.

Ricevere un messaggio di invito da uno dei propri contatti potrebbe rendere i destinatari più propensi a iscriversi al canale: ciò potrebbe risultare molto utile, soprattutto nelle prime fasi di “vita” di un Canale.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, come spesso accade, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo (anche se a volte spuntano alcuni slot per accedervi). Di conseguenza, soltanto i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere questa nuova funzionalità.