WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto alcune novità “lato server”, quindi senza che il team di sviluppo abbia effettivamente rilasciato nuove versioni dell’app.

Nello specifico, l’app ha messo a disposizione degli utenti (inclusi i beta tester) il nuovo sticker dedicato al 2026 nel pacchetto di sticker “Felice anno nuovo” (vista l’imminente fine del 2025) e la nuova sezione Periferiche nella sezione delle impostazioni “Dispositivi collegati”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Su WhatsApp per iOS arrivano due novità

Sono passati ormai sei giorni dall’arrivo della versione 25.37.76 di WhatsApp per iOS, utile perché ha aggiunto la funzione “Aggiungi descrizione membro” con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente con le chat di gruppo.

Nonostante non sia stata rilasciata una nuova versione dell’app, il team di sviluppo sta distribuendo agli utenti, sia del canale stabile che del canale beta, un paio di novità non menzionate nelle note di rilascio: la prima è in preparazione verso il 2026; la seconda serve a “consolidare” la versione per Apple Watch della popolare app di messaggistica.

Sticker speciale per il 2026 nel pacchetto di sticker “Felice anno nuovo”

Con la versione 25.36.10.72 beta di WhatsApp per iOS, il team di sviluppo ha messo a disposizione dei beta tester il nuovo sticker 2026 nel pacchetto di sticker “Felice anno nuovo”. La stessa modifica, tramite un rollout lato server, è in distribuzione anche per gli utenti che sfruttano la versione stabile dell’app.

Accedendo a una chat (individuale o di gruppo), selezionando il pulsante per aprire il pannello degli sticker e selezionando il pacchetto Felice anno nuovo, gli utenti troveranno il nuovo sticker animato dedicato al 2026. L’intero pacchetto è realizzato con il framework Lottie per garantire animazioni fluide e leggere, compatibili con un’ampia gamma di dispositivi.

Oltre alla disponibilità nelle chat, lo stesso sticker può essere uitilizzato anche nei Canali e negli Aggiornamenti di stato: in questo caso, addirittura, la stessa app lo “sponsorizza” con un’animazione sopra al pulsante per la creazione di un Layout.

Nuova sezione “Periferiche collegate”

L’altra novità, come anticipato, punta a consolidare la versione per Apple Watch di WhatsApp, annunciata ufficialmente a inizio novembre, con l’aggiunta di una sezione dedicata nella pagina dei Dispositivi collegati.

Al percorso “Impostazioni > Dispositivi collegati”, oltre al pulsante per collegare un dispositivo e alla sezione che mostra i dispositivi collegati, il team di sviluppo ha aggiunto la sezione Periferiche che mostra quando abbiamo un Apple Watch collegato al nostro account WhatsApp.

Mentre con i dispositivi collegati è possibile “annullare” il collegamento selezionando il dispositivo che vogliamo scollegare ed effettuando un tap sull’opzione “Esci”, con le Periferiche ciò non può essere fatto allo stesso modo. Per annullare l’associazione dello smartwatch, infatti, l’app suggerisce quanto segue:

“Elimina WhatsApp dal tuo Apple Watch per annullare l’associazione”

Questa novità, mostrata nella seguente immagine, è in rollout sia per gli utenti della versione stabile che per i beta tester (a partire dalla versione 25.37.10.71 beta) di WhatsApp.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.