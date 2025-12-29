WhatsApp continua a lavorare per rendere il suo client web sempre più completo e, soprattutto, sempre meno dipendente dalle applicazioni desktop e mobile. Come segnalato dai colleghi di WABetaInfo, la piattaforma di messaggistica sta infatti sviluppando una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di gestire in modo specifico le notifiche per le chiamate vocali e video su WhatsApp Web, un tassello fondamentale in vista dell’introduzione ufficiale delle chiamate direttamente nel browser.

Si tratta, come spesso accade in questi casi, di una funzione ancora in fase di sviluppo, ma che ci offre già un’interessante anteprima della direzione intrapresa da WhatsApp per il futuro del suo client web.

Notifiche dedicate per le chiamate in arrivo su WhatsApp Web

Alcuni di voi potrebbero ricordare come qualche mese fa era emersa per la prima volta l’intenzione di WhatsApp di portare chiamate vocali e video su WhatsApp Web, senza passare dall’app desktop; l’obbiettivo è piuttosto chiaro, consentire agli utenti di avviare e ricevere chiamate individuali o di gruppo direttamente dal browser, integrando questa possibilità all’interno dell’interfaccia di chat già esistente.

In questo modo, WhatsApp Web andrebbe ad allinearsi sempre di più alle funzionalità disponibili su Android, iOS e desktop, offrendo un’esperienza d’uso più coerente e completa, soprattutto per chi utilizza il servizio come strumento principale durante le ore di lavoro o di studio.

Con l’arrivo delle chiamate su WhatsApp Web, Meta sta lavorando anche a un sistema di gestione avanzata delle notifiche, pensato per offrire agli utenti maggiore controllo. In particolare, sarà possibile abilitare o disabilitare le notifiche per chiamate vocali e video direttamente dalle impostazioni del client web.

Attualmente, WhatsApp Web consente già di personalizzare le notifiche per chat individuali, conversazioni di gruppo e aggiornamenti di stato; con l’introduzione delle chiamate questa sezione delle impostazioni verrà ulteriormente ampliata, includendo opzioni specifiche dedicate alle chiamate, separate dal resto delle notifiche.

Secondo quanto emerso, le notifiche per le chiamate saranno abilitate di default una volta che la funzionalità verrà rilasciata, questo significa che le chiamate vocali e video in arrivo verranno segnalate direttamente dal browser, anche quando la conversazione non è aperta o quando l’utente sta lavorando su altre schede.

Una scelta che punta a evitare chiamate perse e che rispecchia il comportamento già visto su altre piattaforme, allo stesso tempo, WhatsApp offrirà pieno controllo all’utente permettendo di disattivare (o riattivare) queste notifiche in qualsiasi momento dal pannello delle impostazioni.

Una flessibilità che risulta particolarmente utile per chi utilizza WhatsApp Web solo per la messaggistica testuale e preferisce continuare a gestire le chiamate esclusivamente dallo smartphone o da altri dispositivi.

Un aspetto importante, spesso sottovalutato, riguarda la separazione delle impostazioni di notifica tra le diverse piattaforme; le preferenze impostate su WhatsApp Web non influenzeranno in alcun modo le notifiche delle chiamate su Android o iOS, e viceversa.

In altre parole, ogni piattaforma manterrà una configurazione completamente indipendente, permettendo agli utenti di adattare il comportamento delle notifiche in base al dispositivo utilizzato, senza effetti collaterali indesiderati.

Dal punto di vista della sicurezza, WhatsApp conferma un elemento ormai centrale del proprio servizio: anche le chiamate effettuate tramite WhatsApp Web saranno protette dalla crittografia end-to-end. Il sistema continuerà a basarsi sul protocollo Signal, garantendo che solo i partecipanti alla chiamata possano accedere ai contenuti audio e video.

Nemmeno WhatsApp, né tantomeno server intermedi, potranno intercettare o decifrare le comunicazioni, indipendentemente dal fatto che la chiamata venga avviata da uno smartphone, da un’app desktop o direttamente dal browser.

Al momento non esiste una tempistica ufficiale per il rilascio delle chiamate vocali e video su WhatsApp Web, né per la nuova gestione delle notifiche dedicate, entrambe le funzionalità sono ancora in fase di sviluppo, con progressi continui dietro le quinte.

Bisognerà quindi attendere, ma è evidente che WhatsApp sta lavorando per rendere il client web una soluzione sempre più completa e autonoma.