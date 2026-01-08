HP è presente a CES 2026 con tantissime novità che riguardano il mondo PC. Dai sistemi completi che sposano l’ecosistema Copilot+, passando per ultraportatili, monitor, componenti e periferiche, il focus dell’azienda (così come i competitor) rimane l’Intelligenza Artificiale in tutte le sue forme e sfaccettature, insinuata ormai in modo importante su Windows ma alla portata di tutti anche per le applicazioni in locale.

Per l’occasione HP aggiorna il proprio catalogo di notebook, non solo per il settore professionale/lavorativo, ma anche per quanto concerne l’offerta rivolta a creator e gamer, segmento quest’ultimo sempre più rilevante all’interno dell’offerta del produttore statunitense.

Alla fiera di Las Vegas c’è posto i nuovi notebook AI HP OmniBook e OmniStudio, le soluzioni per professionisti EliteBook, la serie da gaming HyperX OMEN con portatili e monitor per giocare, periferiche e molto altro. Gli annunci sono tanti, cerchiamo di fare un recap sui più rilevanti, partendo questa volta dalle proposte rivolte ai gamer.

HyperX OMEN: notebook e monitor da gaming per i più esigenti

Lo stand HP a CES 2026 è a dir poco ricco di sistemi, componenti e periferiche destinate ai gamer. Avevamo già parlato del nuovo top notebook top di gamma HyperX Omen MAX 16, il più potente della nuova gamma HP, grazie a un design rinnovato, sistema di dissipazione di ultima generazione e una configurazione hardware senza compromessi che non si fa mancare CPU Intel e AMD di fascia enthusiast, GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 e uno stupendo pannello OLED 2.5K da 16 pollici e 500 nit.

L’azienda però non si ferma qui, offrendo altri due modelli degni di nota, ovvero HyperX OMEN 16 e HyperX OMEN 15. Il design e la piattaforma hardware non sono molto differenti da quanto visto sulla variante MAX che, dati alla mano, permette sostanzialmente di spingere di più sul pedale del TDP per incrementare le prestazioni senza impattare su temperature e stabilità.

A proposito di temperature, la componentistica è raffreddata dal sistema OMEN Tempest Cooling, l’ultima novità in casa HP che prevede ventole dual-side, heatpipe ridisegnati, sensori IR e funzionalità Fan Cleaner. Questi portatili possono utilizzare piattaforme AMD e Intel last-gen, in abbinamento a una grafica NVIDIA GeForce RTX 50, mentre sul versante display ritroviamo pannelli IPS o OLED con risoluzione massima 3K 120 Hz (15″) e 2.5K 165 Hz (16″).

Rispetto al fratello maggiore OMEN 16 MAX, cambiano le opzioni della GPU in quanto il TPP cala rispettivamente a 177 watt (15″) e 200 watt (16″), caratteristica che non permette di spingersi oltre una GeFoce RTX 5070 Laptop. I notebook HP supportano anche 64 GB di RAM (DDR5), SSD M.2 Gen 5.0 e sono equipaggiati con tastiera da gaming RGB a quattro zone.

I nuovi notebook da gaming OMEN non rinunciano a connettività di ultima generazione, con USB-C, WiFi 7, Bluetooth 6, HDMI 2.1 e molto altro; il tutto è abbinato a un reparto audio con DTS:X Ultra e HyperX Audio Control, mentre lato batteria troviamo unità da 70 WHe e 83 WHr, rispettivamente per il modello da 15″ e 16″.

I nuovi monitor HyperX OMEN con tecnologia OLED e refresh fino a 500 hertz

Se passiamo ai monitor da gaming, le proposte HP sono altrettanto interessanti. Si parte con quello che possiamo definire uno dei più veloci in casa HyperX, ovvero OMEN 27″ 500 Hertz con tecnologia OLED. Si tratta di un display pensato per il gaming competitivo che, da una parte offre la qualità impeccabile dei pannelli QD-OLED e un tempo di risposta 0,03 ms, dall’altro abbina una risoluzione QuadHD su diagonale di 27 pollici.

A bordo non manca il supporto per AMD FreeSync Premium e G-Sync (compatibile), certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, oltre a switch KVM, connettività Display Port 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con PD a 100 watt. Una seconda variante HyperX OMEN 27″ QD-OLED propone caratteristiche molto simili ma con refresh a 240 hertz e certificazione VESA ClearMR 13000.

Altro monitor notevole è l’HyperX OMEN OLED 34, un pannello curvo QD-OLED (1800R) da 3440x1440P con refresh a 360 hertz, tempo di risposta di soli 0,03 ms e, cosa più interessante, dotato di tecnologia QD-OLED V-Stripe, il più recente che possiamo trovare sul mercato.

Questo display supporta anche la calibrazione HyperX ProLuma, AMD FreeSync Premium Pro e funzionalità studiate ad hoc come Edge Precision e Shadow Vision. La connettività, oltre allo switch KVM, prevede anche una USB-C con Power Delivery fino a 100 watt.

A chiudere questo quartetto di monitor da gaming arriva infine un più modesto HyperX OMEN G2 24 (23,8″ per la precisione), soluzione che sposa la tecnologia IPS a fronte di una risoluzione Full-HD con frequenza di aggiornamento a 180 hertz.

HP EliteBook X G2 e HP EliteBoard G1a: i PC AI per lavorare senza compromessi

Interessanti novità arrivano anche per i professionisti e i lavoratori in mobilità, in particolare con due modelli: HP EliteBook X G2 e HP EliteBoard G1a, ottimizzati per supportare appieno gli applicativi accelerati con AI e garantire al contempo prestazioni e autonomia rilevanti.

HP EliteBook X G2 arriva in tre varianti che differiscono sostanzialmente per la piattaforma hardware adoperata. Si può scegliere per i modelli basati sui più recenti Intel Core Ultra 300 (180 TOPS), AMD Ryzen Ai 400 o Qualcomm Snapdragon X2 Elite e Plus ; ogni versione è identificata dai suffissi “i,a,q”, rispettivamente per Intel, AMD o Qualcomm.

HP EliteBook X G2 punta in primis a offrire una soluzione ultraleggera e ultraportatile; il modello Intel è realizzato in tre varianti: standard, ultralight e convertibile, mentre per i prodotti con SoC AMD e Qualcomm solo in quella standard (o clamshell). La differenza sostanziale risiede nel peso: il modello base pesa circa 1.100 grammi, quella ultraleggera 999 grammi, per arrivare a circa 1,3 Kg per il convertibile.

Come da tradizione HP, questi laptop possono essere ampiamente configurabili in base alle esigenze. Le opzioni top di gamma arrivano a 64 GB di RAM LPDDR5x, SSD M.2 Gen 5.0 da 2 TB e pannelli Tandem OLED fino a risoluzione 3K 120 Hz con picci di 700 nit.

Nessun compromesso neanche per quanto concerne espansione e connettività, ambito dove la proposta HP può vantare gli standard più recenti, dal Thunderbolt 4, passando per USB4, USB-C, HDMI 2.1, WiFi 7 e Bluetooth 6; un cenno anche ai tagli della batteria, compresi tra 56 e 68 WHr.

HP EliteBoard G1a: un PC AI nella tastiera

Con EliteBoard G1a, HP si sposta in quel segmento di mercato che vuole spingere e promuovere nuovi form-factor per facilitare il lavoro e l’esperienza di chi opera da una scrivania, o meglio da un PC desktop. Senza girarci troppo intorno, HP EliteBoard G1a reinventa la nostra piattaforma desktop eliminando quello che se vogliamo è il suo tallone d’Achille, ovvero l’ingombro.

Per fare questo, l’azienda ha “spostato” tutto l’hardware nella tastiera, creando di conseguenza una sorta di AiO che si collega a qualsiasi display che supporta l’USB-C. La piattaforma prevede un processore AMD con NPU fino a 50 TOPS, RAM configurabile fino a 64 GB, SSD M.2 Gen 4.0 fino a 2 TB e una memoria eMMC integrata da 32 GB.

Il sistema si collega al monitor con un singolo cavo USB-C, ma a bordo non mancano altre due USB4 ad alta velocità, connettività last gen, altoparlanti e microfoni. Al pari di altri sistemi professionali di HP, la dotazione software è di alto livello e include la suite proprietaria HP Wolf Security for Business.

C’è anche il monitor HP Pro 4K Serie 7

A chiudere questa presentazione sui prodotti rivolti a chi “lavora seriamente” da PC, HP ha ben pensato di piazzare il suo ultimo monitor ad alta risoluzione HP Series 7 Pro 4K. Si tratta di un monitor da 31,5″, un pannello Neo:LED per la precisione, caratterizzato da una risoluzione 4K UHD e calibrato di fabbrica per garantire un Delta E inferiore a 1, adatto per intenderci a chi lavora sulla manipolazione di video, immagini, progettazione e creazione di contenuti di alta qualità.

Il display vanta anche una copertura 100% Adobe RGB e 100% DCI P3, luminosità di picco a 450 nit e stand ergonomico regolabile. Buona infine la dotazione di porte che non si fa mancare Display Port, USB-C, HDMI 2.1, oltre a un hub USB dedicato.

I notebook AI OmniBook e OmniStudio

Come anticipato sopra, alla fiera di Las Vegas c’è molto spazio per gli AI PC, dai notebook ultraportatili arrivando gli AiO, sempre più potenti e in grado di sostituire i vecchi desktop sotto la nostra scrivania. Si parte con i modelli della serie OmniBook, una gamma dove spiccano senza dubbio i notebook HP OmniBook Ultra 14 e OmniBook X.

HP OmniBook Ultra 14 si presenta sul mercato come il più compatto e leggero della sua categoria, questo grazie a uno spessore inferiore a 14 mm (13,95 mm) e un peso di soli 1.280 grammi. Leggero ma resistente questo laptop, certificato MIL-STD e dotato di uno chassis in alluminio.

La piattaforma hardware si può configurare con processori Intel Core Ultra 300 o Qualcomm Snapdragon X2 Elite, mentre in fatto di display, HP offre opzioni OLED 2K/3K a 120 hertz, certificazione VESA DisplayHDR 600 True Black e calibrazione di fabbrica (max 500 nit). Il resto della configurazione prevede RAM LPDDR5X (max 64 GB), SSD M.2 fino a 2 TB e connettività WiFi; la batteria ha una capacità di 70 WHr.

Un gradino sotto troviamo i portatili OmniBook X e X Flip (convertibile 360°), disponibili in tagli da 14, 16 e 17 pollici, pannello OLED 3K e opzioni per CPU AMD Ryzen AI 400 o Intel Core Ultra 300. Anche qui, la connettività prevede WiFi 7 e USB-C, c’è anche una webcam 5 MP, mentre la parte audio punta su Poly Studio per garantire un suono pulito e vibrante.

HP OmniBook 7, 5 e 3

Per l’utenza mainstream arrivano anche i prodotti della gamma HP OmniBook 7, 5 e 3, disponibili in vari tagli e configurazioni per cercare di soddisfare diverse tipologie di portafogli. Iniziamo da OmniBook 7, notebook che sarà disponibile in formato 14″, sfruttando i più recenti pannelli OLED 3K in abbinamento a CPU AMD e Intel last-gen, audio Poly Studio e diverse funzionalità AI (oltre a quelle di Windows 11).

La connettività è di ultima generazione (WiFi 7, Thunderbolt 4, USB-C), più o meno come l’OmniBook 5 che arriverà con display da 14″ e 16″, sempre con doppia opzione per CPU AMD o Intel. La configurazione potrà essere personalizzata per RAM ed SSD, così come non manca il pannello OLED opzionale.

A chiudere troviamo la serie OmniBook 3 che offre una terza variante per display da 17 pollici, cercando di portare i notebook AI anche nel segmento più economico. Qui HP offre soluzioni AMD, Intel e aggiunge Qualcomm, presentando OmniBook 3 16″ come il notebook OLED da 16 pollici con la più alta autonomia sul mercato: fino a 45 ore grazie al più recente SoC di Qualcomm.

HP OmniStudio X: l’AiO per creativi

Degno di nota anche HP OmniStudio X 27″, il primo PC AiO al mondo che monta un display Neo:Led, capace di coprire il 100% degli spazi colore Adobe RGB e DCI P3 con Delta E inferiore a 1.

La piattaforma hardware è affidata a processori Intel (max 45 watt) in coppia con grafica integrata o GPU dedicata NVIDIA GeForce RTX 5050, inoltre segnaliamo che questo sistema è anche il primo AiO a supportare la funzionalità Thunderbolt Share, utile per controllare due PC con un singolo set di periferiche.

La serie OmniStudio prevede anche altri due modelli da 24 e 27 pollici, i primi al mondo realizzati con FibeCore, una resina sostenibile che viene impiegata da HP nella realizzazione della scocca. Questi AiO utilizzano CPU AMD o Intel e offrono display IPS fino a QuadHD con refresh a 100 hertz.

Sono dotati di tecnologia HP Eye Ease e montano una videocamer Full-HD a infrarossi con switch HDR, abbinati a tecnologie AI che migliorano la qualità di audio e video.

Le periferiche targate HP: da gaming e non

HP ha presentato anche diverse periferiche e accessori, alcune destinate al gaming, altre invece pensati per utenti standard o per i lavoratori.

In ambito gaming segnaliamo le tastiere HyperX Origins 2 Pro 65 con switch magnetici lineari (layout 65%) e HyperX Alloy Rise 75 Wireless (75%), mentre lato mouse da gioco spicca HyperX Pulsefire Haste 2 Pro, periferica wireless progettata per il gaming competitivo con polling-rate a 4.000 hertz e 90 ore di autonomia.

C’è posto anche per il controller arcade da tavolo HyperX Clutch Tachi, caratterizzato da un design ergonomico, ottima reattività e compatibilità PC e Xbox Series X|S. Chiudendo sul contesto gaming, merita una menzione anche il software HyperX Ngenuity, utile per personalizzare prestazioni ed effetti RGB delle periferiche HyperX, con tanto di profili dedicati e mappature dei tasti.

Andando oltre le periferiche per il gioco, HP ha svelato anche Tilt Ergonomic Mouse 720M, mouse caratterizzato da un design semi-verticale, insieme al veloce Ultra-Fast Scroll Wireless Mouse 780M, dotato di sei pulsanti e rotella metallica che permette scrolling veloce in qualsiasi direzione.