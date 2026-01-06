Al CES 2026 di Las Vegas, HP ha deciso di riscrivere la propria identità nel mondo del gaming. Per la prima volta, il marchio HyperX prende il sopravvento e diventa il volto principale della linea di notebook da gioco dell’azienda. Il nuovo HyperX Omen Max 16 rappresenta il simbolo di questo cambiamento strategico: un portatile da 16 pollici che punta a dominare la scena con prestazioni di livello desktop e un design pensato per i giocatori più esigenti.

Potenza estrema senza compromessi

Durante la presentazione, HyperX non ha esitato a definirlo “il portatile gaming da 16 pollici più potente al mondo”. Una dichiarazione audace, supportata da numeri e tecnologia. Il sistema vanta una piattaforma con potenza totale fino a 300 watt, capace di combinare le CPU più recenti di Intel e AMD con una GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5090. Un livello di potenza che fino a poco tempo fa era impensabile in un formato così “compatto”.

Il dettaglio che rende ancora più interessante questa ambizione è il fatto che tale potenza viene gestita tramite un raffreddamento esclusivamente interno, senza l’ausilio di sistemi esterni o moduli aggiuntivi. Una scelta che risponde perfettamente alle esigenze dei gamer che desiderano massime prestazioni senza trasformare il notebook in una macchina ingombrante o complicata da trasportare.

Nuovo sistema di dissipazione intelligente

Per reggere un simile carico termico, HyperX ha ridisegnato in modo radicale il sistema di dissipazione. Il Max 16 utilizza tre ventole interne, con una nuova tecnologia che impedisce il throttling anche sotto stress prolungato. Non manca poi una chicca interessante: la funzione Fan Cleaner, che inverte per qualche istante il flusso d’aria per espellere la polvere accumulata e mantenere il sistema sempre efficiente, riducendo nel tempo la necessità di manutenzione manuale.

L’azienda è riuscita inoltre a contenere le dimensioni del trasformatore, un’impresa notevole considerando la potenza assorbita. A differenza dei vecchi mostri da 300W che richiedevano doppi alimentatori, l’Omen Max 16 riesce a cavarsela con un alimentatore compatto e singolo, semplificando l’uso quotidiano. Con un peso compreso tra i 2,7 e i 3 kg, non è certo un dispositivo leggero, ma rappresenta una via di mezzo equilibrata per chi cerca un desktop replacement in formato 16 pollici.

Design HyperX e attenzione ai dettagli

Esteticamente, il nuovo Omen Max 16 si inserisce perfettamente nello stile HyperX: scocca nera opaca, linee pulite e materiali curati, con pochi ma incisivi dettagli RGB. La lightbar frontale personalizzabile aggiunge un tocco di carattere alla base del notebook, mentre la tastiera RGB per tasto con frequenza di polling a 1.000Hz garantisce una reattività eccezionale, ideale per chi ama i giochi frenetici e competitivi.

A colpo d’occhio, il design non rompe del tutto con la tradizione Omen, ma trasmette una sensazione più “HyperX”, più aggressiva, con un linguaggio estetico coerente con le periferiche da gioco del brand (come cuffie e tastiere meccaniche). Un passaggio di testimone che segna, anche visivamente, la nuova direzione di HP nel gaming.

OLED 2.5K da 500 nit: brillante ma riflettente

Uno degli aspetti più discussi del nuovo Omen Max 16 è lo schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 2.5K e luminosità di picco di 500 nit. La resa cromatica è spettacolare: colori saturi, contrasti profondi e neri perfetti, ma con un compromesso. Il pannello utilizza una superficie particolarmente lucida, che amplifica la brillantezza ma tende a riflettere molto in ambienti fortemente illuminati. In altre parole, è perfetto per il gaming notturno o in stanze poco illuminate, mentre in piena luce naturale potrebbe risultare meno confortevole.

Un laptop da gioco “da scrivania”

Pur essendo un notebook, l’HyperX Omen Max 16 si rivolge chiaramente a chi vuole sostituire un PC fisso da gaming. Non è pensato per essere portato ogni giorno nello zaino, ma per offrire la potenza e la stabilità di una workstation, in un formato comunque più gestibile rispetto agli imponenti modelli da 18 pollici.

Per chi guarda anche al budget, HP ha confermato che la nuova gamma 2026 comprenderà versioni aggiornate di Omen 15 e Omen 16, sempre sotto il marchio HyperX, pensate per chi cerca alternative più compatte o abbordabili. I dettagli su prezzo e disponibilità dell’Omen Max 16 non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma HP ha promesso novità entro la primavera 2026.

Con il HyperX Omen Max 16, HP fa un vero salto generazionale nel mondo del gaming laptop. Una macchina che abbandona il compromesso tra mobilità e prestazioni e cerca di offrire davvero il massimo possibile in soli 16 pollici. Se le promesse saranno mantenute, potremmo trovarci di fronte a uno dei portatili gaming più completi e ambiziosi mai realizzati.