L’edizione 2026 del CES di Las Vegas è senza dubbio una delle più ricche degli ultimi anni, di sicuro la più “consistente” dopo il COVID in termini di esposizione e presenza sul campo di aziende e partner di settore. Tra i protagonisti assoluti come detto c’è ASUS che, dopo i prodotti della gamma ROG visti ieri, presenta una vera e propria valanga di nuove soluzioni per il mercato consumer.

C’è posto per tutto, ma in particolare per gli AI PC, sistemi e software (specifichiamo) per ogni esigenza che spaziano dalla creatività, al lavoro in movimento, prodotti da gaming, e chi ne ha più ne metta. Gli annunci ASUS sono a dir poco impressionanti per numero, cercheremo di coprire le maggiori novità, ma ci riserviamo di tornare sull’argomento qualora si propongano prodotti di particolare rilievo passati inosservati.

Al pari dei competitor, il focus di ASUS rimane l’Intelligenza Artificiale, un elemento ormai diventato parte integrante del mondo PC consumer, soprattutto se la guardiamo dalla parte delle aziende. A conferma di questo riportiamo le parole di Samson Hu, Co-CEO di ASUS

Il vero valore dell’AI risiede nel suo potere di semplificare il lavoro, ispirare la creatività ed elevare la vita quotidiana. Al CES 2026, stiamo dimostrando come la nostra architettura strategica completa stia guidando la rivoluzione dell’AI, creando un’esperienza AI completa e end-to-end che definiamo Always Incredible.

Workspace AI: potenziare la produttività per i workload del futuro

Con Workspace AI, ASUS aiuta gli utenti con soluzioni intelligenti che migliorano la produttività e la sicurezza tramite l’integrazione perfetta di Cloud AI e On-Premises AI. Al centro di questo portfolio di prodotti c’è ASUS MyExpert, una piattaforma AI all-in-one che aumenta la produttività, migliora la qualità del lavoro e semplifica le attività quotidiane per i professionisti in tutti gli scenari aziendali.

MyExpert unifica cinque funzionalità intelligenti all’interno di un’unica interfaccia, tra cui AI Chat, Knowledge Hub, Strumenti Avanzati con AI Writer e Mail Master, AI ExpertMeet con elenchi di follow-up automatizzati e File Search per il recupero istantaneo dei file. Oltre al software però è importante anche l’hardware, che poi è il vero punto di forza ASUS. Vediamone qualche esempio.

ASUS ExpertBook Ultra e ASUS UGen300 USB AI Accelerator

ASUS ExpertBook Ultra (B9406) combina un design elegante, prestazioni basate sull’AI e sicurezza di livello aziendale, stabilendo secondo l’azienda un nuovo punto di riferimento per i Copilot+ PC professionali. Con un peso di 0,99 kg, uno spessore di 10,9 mm e l’utilizzo della tecnologia Nano Ceramic, il suo chassis in lega di magnesio-alluminio offre una incredibile resistenza, abbinata a un’estetica raffinata.

Il sistema è alimentato da un processore Intel Core Ultra X9 Serie 3, con NPU da 50 TOPS e un avanzato sistema termico ExpertCool Pro che supporta TDP fino a 50 watt. A bordo c’è anche un bellissimo display touchscreen OLED Tandem 3K antiriflesso e anti-macchia, audio Dolby Atmos a sei altoparlanti e un touchpad aptico, elementi che si combinano per offrire un’esperienza immersiva.

L’ASUS UGen300 USB AI Accelerator sblocca lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale in locale, trasformando istantaneamente qualsiasi dispositivo in una workstation pronta per l’IA. Alimentato dal processore Hailo-10H, con 40 TOPS di accelerazione AI e 8 GB di memoria LPDDR4 dedicata, gestisce con facilità modelli di grandi dimensioni e complesse attività di IA generativa. La sua compatibilità plug-and-play USB-C supporta Windows, Linux e Android, consente infine un’integrazione perfetta nei sistemi esistenti.

Mini PC ASUS NUC 16 Pro e ASUS ExpertCenter PN55

Il mini PC ASUS NUC 16 Pro è concepito e realizzato per fornire un’elaborazione dati veloce, intelligente e sicura per le aziende che integrano applicativi di Intelligenza Artificiale. Il suo cuore è una CPU Intel Core Ultra X9 Series 3, abbinato a memoria LPDDR5x e grafica integrata con prestazioni in ambito AI che raggiungono i 180 TOPS.

Il sistema dispone anche del supporto ad ASUS AI SuperBuild, che consente agli utenti di addestrare e personalizzare Large Language Models (LLM) localmente, mantenendo i dati sensibili al sicuro e consentendo agli agenti AI di funzionare in modo efficiente. La connettività/espansione e l’affidabilità sono di pari livello, partendo dal WiFi 7, Bluetooth 6, doppia LAN, supporto doppio SSD, fTPM 2.0 e supporto per quattro monitor.

Rimanendo in ambito mini PC, nello stand ASUS spicca sicuramente ExpertCenter PN55, un AI PC di ultima generazione che sfrutta la potenza dei processori AMD Ryzen AI Serie 400 con grafica integrata AMD Radeon 800M e una NPU AMD XDNA2 da 55 TOPS. Lo chassis compatto (da 0,6 litri) è tool-free ed è dotato di doppia porta LAN da 2,5 G, sei porte USB, WiFi 7 e supporto per quattro display 4K simultanei.

Creator AI: dove la creatività incontra la potenza dell’AI

ASUS Creator AI abbina hardware potente con app ASUS AI esclusive come StoryCube, MuseTree e Creator Hub per aumentare le prestazioni creative. Progettati per l’editing foto-video e la creazione di contenuti in movimento, i prodotti ProArt combinano velocità, intelligenza e flessibilità, aiutando i creatori di contenuti a dare vita alle proprie idee e a lavorare senza soluzione di continuità. Il brand ovviamente non ci è nuovo, ma le novità sono tutt’altro che scontate.

ProArt GoPro Edition

Si parte con ProArt GoPro Edition (PX13), un notebook progettato per i creatori di contenuti che lavorano in mobilità che unisce il design ispirato a GoPro con prestazioni di livello. Alla base del portatile c’è un AMD Ryzen AI Max+ 395 e fino a 128 GB di memoria unificata.

Il form factor convertibile da 13 pollici ospita un touchscreen ASUS Lumina OLED 3K, supporto per stilo e ASUS DialPad per una gradazione del colore precisa e un controllo intuitivo. Con un peso di soli 1,39 kg e una cerniera a 360°, viene fornito con un abbonamento GoPro Premium+ di 12 mesi per archiviazione cloud illimitata e strumenti di editing avanzati.

ASUS ProArt PZ14

Con ASUS ProArt PZ14 (HT7407) ci spostiamo nel mondo dei tablet, il più potente secondo il produttore mai realizzato per lavorare in mobilità. La piattaforma hardware è affidata a un processore Snapdragon X2 Elite a 18 core, con 80 TOPS di elaborazione AI per sfruttare app come StoryCube e MuseTree.

In dotazione c’è un display ASUS Lumina Pro OLED con rivestimento antiriflesso e contrasto profondo, ASUS Pen 3.0, una tastiera Bluetooth e una cover protettiva che supporta più modalità. Curato nel design, con un unibody in alluminio CNC da 0,79 kg per 9 mm di spessore, ProArt PZ14 è testato secondo gli standard U.S. MIL-STD-810H e presenta protezione IP52 da schizzi e polvere.

Everyday AI: sempre connessi e smart con i notebook Zenbook di ASUS

ASUS porta l’Intelligenza Artificiale anche sui sistemi portatili pensati per l’utilizzo quotidiano, offrendo dispositivi intuitivi e reattivi potenziati dall’AI che si integrano perfettamente con il lavoro, i progetti creativi e le attività di routine. Per far questo, l’azienda taiwanese propone la nuova gamma Zenbook, con tanto di Zenbook DUO, ma anche gli AiO V400 e gli home desktop serie V.

ASUS Zenbook DUO

Portando avanti un approccio che lo reso ormai famoso, il nuovissimo ASUS Zenbook DUO presenta un design con due display ASUS Lumina Pro OLED da 14 pollici. La nuova cernieta riduce il divario tra i due schermi del 70% per un’esperienza di visualizzazione migliorata, mentre i pannelli ASUS Lumina Pro OLED offrono immagini immersive con rivestimento antiriflesso e una frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 144 hertz.

Il laptop offre anche audio immersivo a sei altoparlanti e software ScreenXpert per migliorare la collaborazione tra schermi. A bordo troviamo processori Intel Core Ultra X9 Series 3 con GPU Intel Arc e una NPU da 50 TOPS, insieme a un raffreddamento avanzato a doppia ventola e una batteria doppia da 99 WHr. Bello anche da vedere, il suo chassis interamente in Ceraluminum garantisce un alto livello di protezione, completato da una cerniera a scomparsa rinforzata, tecnologia Smudge-Free, tastiera resistente e il nuovo sistema di aggancio MagLatch.

ASUS Zenbook A16 e ASUS Zenbook A14

ASUS Zenbook A16 è progettato per professionisti e lavoratori in movimento che richiedono una potenza elevata in portabilità. Con un peso di soli 1,2 kg, combina un ampio display OLED 3K da 16 pollici a una piattaforma Snapdragon X2 Elite Extreme a 18 core con NPU da 80 TOPS.

Anche qui, il coperchio del laptop, la cornice della tastiera e la base sono realizzati in Ceraluminum, un materiale esclusivo ASUS progettato per garantire eccezionale durata, resistenza all’usura e protezione dai graffi. Queste superfici presentano anche la tecnologia Smudge-Free, un trattamento ASUS multistrato avanzato che minimizza impronte e macchie mantenendo pulizia, una sensazione premium e una durata a lungo termine.

A chiudere la nuova gamma Zenbook troviamo la variante Zenbook A14, un notebook ultraleggero e resistente, realizzato in Ceraluminum e con un peso inferiore a 1 kg. Anche ASUS Zenbook A14 (UX3407) è un Copilot+ PC e si affida a un processore Snapdragon X2 Elite a 18 core, consentendo buone prestazioni in multitasking e al tempo stesso un’elevata autonomia (fino a 35 ore di riproduzione video offline).

ASUS V400I: primo PC All-In-One con Windows On Arm

ASUS V400 AiO (VM441QA) è il primo PC Copilot+ All-In-One al mondo basato su SoC Snapdragon X, combinando quindi prestazioni elevate a un’ottima efficienza energetica. Il suo display Full HD da 24 pollici con ampi angoli di visione fino a 178° (touchscreen opzionale), offre un’esperienza naturale e confortevole per lavoro, studio o intrattenimento.

Grazie all’NPU integrata da 45 TOPS, questo AiO supporta tutte le funzionalità AI di Copilot con accelerazione on-device. In dotazione ci sono due altoparlanti Dolby Atmos da 3 watt e porte I/O ottimizzate, con supporto agli standard più moderni

PC desktop ASUS V Series Home con CPU AMD e Intel

Chiudiamo quest’ulteriore carrellata ASUS con i PC desktop ASUS V Series Home (VM701MG, VM501MH, V501MV, V501SV) una linea che combina texture naturali, illuminazione soffusa a 4000K e bordi arrotondati per creare una presenza calda e rilassante. Al design accattivante ed elegante si abbina un sistema termico avanzato ad aria con heatpipe in rame, una soluzione che dovrà tenere a bada processori Intel o AMD Ryzen (fino a Ryzen 7).

Questi desktop sono ovviamente configurabili, con tanto di modelli con NPU dedicata da 50 TOPS, ma in alternativa è possibile optare per una o due schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 5060. ASUS sottolinea inoltre che la componentistica è di grado premium, così come risulta curata l’efficienza e la qualità dell’alimentatore, certificato su questi modelli con grado 80 Plus Platinum.