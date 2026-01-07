Nella serata di ieri, ad alcune settimane dal rilascio delle beta 1 (per lo sviluppo e pubbliche) di iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3 Tahoe, watchOS 26.3, tvOS 26.3 e visionOS 26.3, Apple ha rilasciato nuove build in anteprima un po’ particolari per i tre principali sistemi operativi.

Il colosso di Cupertino ha voluto testare la funzionalità Miglioramenti di sicurezza in background, introdotta per la prima volta con iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 Tahoe, rilasciando nuove build di test in tal senso. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple ha rilasciato nuove beta “Background Security Improvement”

Apple ha messo a punto i Miglioramenti di sicurezza in background per iOS, iPadOS e macOS a partire dal primo aggiornamento intermedio delle versioni 26 dei tre sistemi operativi. Stando a quanto suggerito dal documento dedicato sul portale di supporto:

I miglioramenti di sicurezza in background offrono versioni di sicurezza leggere per componenti come il browser Safari, l’insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole e continue tra un aggiornamento software e l’altro.

Questi aggiornamenti sono pensati per l’installazione automatica in background e, infatti, al percorso “Impostazioni > Privacy e sicurezza > Miglioramenti di sicurezza in background” è attiva di default l’opzione “Installa automaticamente”.

Per testare la funzionalità, senza implementare effettivamente alcuna modifica, il colosso di Cupertino ha rilasciato nuove versioni in anteprima dei tre sistemi operativi, basate sulle build più recenti messe a disposizione dei beta tester.

Il dettaglio della build per la beta di iOS 26.3 e iPadOS 26.3

Coloro che sono iscritti al canale “beta per lo sviluppo” o al canale “beta pubblica” di iOS 26 e iPadOS 26, hanno ricevuto nella giornata di ieri il nuovo aggiornamento a iOS 26.3 Beta (a) e iPadOS 26.3 Beta (a).

La build del sistema operativo rimane la medesima rilasciata lo scorso 15 dicembre (ovvero la 23D5089e), mentre cambia la build del Miglioramento di sicurezza in background che diventa la 23D770890b. Come anticipato, Apple non ha effettivamente implementato fix sul fronte della sicurezza con questa build, limitandosi a condurre un test (via @aaronp613 su X):

This Background Security Improvement is for testing purposes only and does not contain any security fixes.

Lo stesso aggiornamento arriva anche per macOS 26.3 Tahoe beta

La stessa tipologia di build in anteprima, nello specifico la macOS Tahoe 26.3 Beta (a), è stata rilasciata anche per testare la funzionalità sulla più recente iterazione di macOS. La build del sistema operativo rimane la 25D5087f (rilasciata lo scorso 15 dicembre).

Apple ha affermato che gli utenti che scelgono di non installare i miglioramenti della sicurezza in backround tramite l’opzione “Installa automaticamente”, riceveranno questa tipologia di aggiornamenti come se fossero aggiornamenti standard. Per questo motivo è comparsa nel normale flusso di aggiornamento del sistema operativo.

Come scaricare le beta dei vari sistemi operativi di Apple

Le nuove versioni in anteprima dei sistemi operativi iOS 26.3, iPadOS 26.3 e macOS 26.3 Tahoe sono disponibili sia nella versione “per lo sviluppo” (ovvero per gli sviluppatori registrati al programma dedicato sul portale degli sviluppatori Apple) che nella versione “beta pubblica” su tutti i dispositivi supportati.

Coloro che eseguono le più recenti versioni stabili di tutti i sistemi operativi, potranno accedere al percorso di sviluppo selezionando l’opzione per ricevere la versione in anteprima per sviluppatori (al percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software > Aggiornamenti beta > Beta per lo sviluppo“); l’aggiornamento avverrà normalmente, come se fosse un qualsiasi aggiornamento di sistema.

Coloro che invece non sono iscritti al programma per sviluppatori di Apple ma che desiderano comunque testare in anteprima le novità che arriveranno con le prossime versioni (anche intermedie) dei sistemi operativi del colosso di Cupertino, possono rivolgersi al programma beta pubblico (basta selezionare “Beta pubblica” in luogo di “Beta per lo sviluppo”, come spiegato in questa guida).