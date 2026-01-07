Il CES 2026 di Acer non è fatto solo di notebook Windows 11 e Copilot+, alla fiera di Las Vegas infatti il produttore asiatico è presente anche con tanti altri prodotti per il mondo consumer, dai monitor ad altissime prestazioni, passando per mini workstation, proiettori, periferiche per il networking con focus WiFi 7, arrivando al mondo degli escooter, sempre più rischiesti.

Facciamo una breve panoramica su tutto, ricordando che i dettagli per disponibilità e i prezzi dei vari prodotti sono riportati (dove disponibili) a fondo pagina.

Acer svela nuovi monitor da gaming e proiettori a CES 2026

Partiamo subito dai monitor, ambito dove Acer ha presentato quattro nuovi modelli, tre modelli premium per i gamer e un display 6K all’avanguardia per i creator, oltre a un proiettore laser eco-friendly per i giocatori e gli appassionati di home cinema. Iniziamo dal Predator XB273U F6, monitor velocissimo da 27 pollici con refresh rate di 500 Hz e supporto per la modalità Dynamic Frequency and Resolution (DFR) per raggiungere una sorprendente frequenza di 1.000 Hz a 1280 x 720 Hz.

Al centro c’è un pannello QHD IPS, calibrato di fabbrica per coprire il 95% di colori DCI-P3 e il 99% della gamma di colori sRGB. Con un rapporto di contrasto nativo di 2.000:1 e una luminosità di 350 nit, i giocatori possono aspettarsi neri profondi, luci intense e una qualità dell’immagine costante attraverso i suoi ampi angoli di visione a 178 gradi.

La connettività è fornita tramite due porte HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, uscita audio e due altoparlanti integrati da 2 watt. Il supporto ergonomico in dotazione permette ai giocatori di inclinare, ruotare e regolare l’altezza fino a 15 centimetri per un eccezionale comfort visivo (non manca il supporto VESA 100×100). Degno di nota il telecomando con Acer Smart Dial che permette di regolare luminosità, volume, tasti rapidi e molto altro.

Predator X34 F3

Progettato sia per giocatori competitivi che per gli appassionati di grafica, il Predator X34 F3 combina la velocità ultra-fluida di un refresh rate da top di gamma con la chiarezza e il contrasto della tecnologia QD-OLED. A questo abbina una diagonale di 34 pollici (QD-OLED curvo), risoluzione nativa 3440 x 1440P e frequenza di aggiornamento fino a 360 Hz tramite DisplayPort 1.4 (ci sono anche due HDMI 2.1).

Con un tempo di risposta GTG di 0,03 ms, il Predator X34 F3 elimina praticamente il motion blur e il ghosting. La tecnologia AMD FreeSync Premium Pro garantisce un gameplay fluido senza tearing, anche nelle scene più impegnative. L’eccezionale rapporto ACM (Adaptive Contrast Management) di 1.000.000.000:1 e la luminosità massima di 500 nit del monitor offrono luci brillanti e ricchi dettagli nelle ombre.

Un display ottimo anche per la creazioni di contenuti visto che offre un gamut DCI-P3 al 99% e il supporto a 1,07 miliardi di colori (10-bit tramite dithering), risultando perfetto sia per il gaming che per la creazione di contenuti e per i film. A chiudere la dotazione troviamo infine due altoparlanti da 5 watt e stand ergonomico che permette inclinazione, rotazione e regolazione in altezza fino a 15 cm.

Acer Nitro XV270X P: monitor da gaming 5K con Dual-Mode

Acer Nitro XV270X P è un monitor da gioco IPS con diagonale da 27 pollici che supporta una risoluzione 5K a 165 hertz, offrendo al contempo la Dual-Mode che in sostanza garantisce di incrementare il refresh a 330 hertz scendendo a risoluzione QuadHD. Un display molto versatile quindi, con compatibilità AMD FreeSync Premium a cui abbina un tempo di risposta GtG di soli 0,5 ms, senza omettere il contrasto da record, la certificazione DisplayHDR 500 e una copertura DCI-P3 del 95%.

Nitro XV270X P presenta due porte HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4, uscita audio e diffusori integrati da 2 watt. Il suo supporto ergonomico supporta tilt (-5 gradi / 25 gradi), swivel (±20 gradi), regolazione dell’altezza (fino a 15 centimetri) e pivot (±90 gradi), garantendo comfort ottimale e flessibilità visiva per qualsiasi configurazione.

Acer ProDesigner PE320QX: il monitor 6K a 60 Hz per i creativi

Progettato per creator professionisti, l’Acer ProDesigner PE320Q da 31,5 pollici offre una grafica eccezionale con supporto per risoluzione 6016 × 3384 pixel a 60Hz su HDMI, DisplayPort e USB Type-C. L’accuratezza è il suo punto forte, con una copertura Adobe RGB del 99% e del 98% DCI-P3, supporta 1,07 miliardi di colori tramite un pannello a 8 bit + FRC (10 bit con dithering).

Un tempo di risposta di 4 ms (GTG) garantisce un motion blur minimo durante scene a ritmo veloce, mentre il rapporto di contrasto 100.000.000:1 (ACM) crea neri profondi e luci vivaci. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 600 e presenta un pannello Reflection-Free che minimizza l’abbagliamento e i riflessi indesiderati, gli angoli di visione sono tipici da IPS, ovvero 178°/178°.

La connettività include una porta HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, ingresso Type-C (USB4) che Power Delivery a 100W, uscita Type-C (USB4) a 15 watt e doppi altoparlanti integrati da 5 watt. A bordo troviamo AI ProxiSense che distingue la presenza umana davanti allo schermo migliorando l’efficienza energetica, in aggiunta a una buona flessibilità ergonomica con tilt (-5° / 25°), swivel (±178°) e regolazione dell’altezza fino a 12 centimetri.

Acer Vero HL1820: proiettore laser RGB 4K per Home Cinema e Gaming

L’Acer Vero HL1820 è un proiettore home cinema progettato per offrire una risoluzione 4K UHD con supporto HDR e prestazioni top. La tecnologia laser RGB a 5500 lumen permette di riprodurre luce pura, precisa e colori accurati, caratteristica che spiega la mostruosa copertura 106% dello spazio colore del BT.2020.

Vero HL1820 vanta anche un rapporto di contrasto 3.500.000:1, neri profondi e bianchi brillanti, mentre se parliamo di prestazioni velocistiche, abbiamo un refresh rate 240 Hz a 1080P e latenza pari a 4,2 ms. In dotazione c’è uno zoom ottico 1,6x, correzione trapezoidale a 4 angoli e HV, così come la capacità di proiezione a 360 gradi, ricordando inoltre la certificazione IP6C e il motore laser RGB senza mercurio che riduce i consumi (50%) e garantisce fino a 30.000 ore.

Acer Veriton RA100 AI: Mini Workstation con AMD Ryzen AI Max+ 395

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation (VRA100) è un PC Copilot+ alimentato dal potente AMD Ryzen AI Max+ 395, una soluzione che offre a prosumer, creator e giocatori prestazioni avanzate ed esperienze AI su Windows 11, anche in locale.

Grazie alla combinazione tra NPU e GPU Radeon 8060S, la Mini Workstation Acer può gestire modelli fino a 120 miliardi di parametri per carichi di lavoro impegnativi come l’esecuzione di modelli AI locali, AI generativa, il design 3D e la creazione di contenuti.

In abbinamento al SoC AMD troviamo anche 128 GB di memoria LPDDR5X, SSD M.2 2280 fino a 4 TB e un’ampia connettività che prevede porta Ethernet RJ45, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Arrivano i desktop Acer Veriton Vero 4000 e 6000

Acer Veriton Vero 4000 (VVZ4734G/VVZ4734GT) e 6000 (VVZ6734G/VVZ6734GT) sono dei desktop All-in-One (AIO) che puntano su prestazioni AI, sicurezza e una gestione efficiente in un design elegante ed eco-friendly. A bordo troviamo processori Intel Core Ultra 9 Series 2 (VPRO) con memorie DDR5 (64 GB), storage PCI-E 4.0 fino a 2 TB e grafica integrata Intel.

Entrambi i modelli dispongono di un display touch Full HD (1920×1080) da 23,8 pollici a 144 Hz, con luminosità di 250 nits. Lo stand ergonomico e supporto VESA crea spazi di lavoro flessibili, offrendo esperienze fluide e reattive.

Il resto delle caratteristiche prevede Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, porta LAN per ambienti cablati, webcam a infrarossi da 5,0 MP con otturatore per la privacy, altoparlanti stereo integrati e il software Acer PurifiedVoice. Ultima, non per importanza, la certificazione MIL-STD 810H.

Acer Veriton 2000 Large Tower e Acer Veriton 2000 All-in-One

Alimentato da processori fino a Intel Core Ultra 9 Serie 2 e GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5080, Acer Veriton 2000 Large Tower (VK2730G) è un PC desktop ad alte prestazioni, progettato per semplificare la creazione di contenuti assistita dall’AI e la produttività quotidiana tra le PMI. Il sistema prevede memoria scalabile e storage facilmente espandibile, rispettivamente fino a 64 GB DDR5 e 2 TB M.2 2280 PCIe Gen 4, garantendo al contempo connettività last gen con WiFi 7, Bluetooth 5.4, porta LAN e alimentatore ad alta efficienza.

Per chi invece mira a contenere gli spazi, senza sacrificare troppo le performance, Acer propone Veriton 2000 All-In-One (VZ251), con processori Intel Core Ultra 7 Serie 2, fino a 64 GB di memoria DDR5 e 1 TB di memoria SSD. In dotazione c’è un un display Full-HD da 23,8 pollici (16:9) con luminosità di 250 nit, inclinabile, mentre lato rete segnaliamo WiFi 6, Bluetooth 5.2 e porta LAN.

A Las Vegas debuttano i nuovi ruoter WiFi 7, sistemi Mesh e opzioni per il gaming

In occasione del CES 2026, Acer ha ampliato la propria gamma di prodotti di connettività con quattro nuovi dispositivi di rete che sposano lo standard Wi-Fi 7 e 5G di nuova generazione. La nuova gamma include Predator Connect X7S 5G CPE, Acer Connect Ovia T360 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router, Acer Connect Ovia T520 Wi-Fi 7 Tri-Band Mesh Router e Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi.

Predator Connect X7S 5G CPE: 5G e Wi-Fi 7 per Gaming e intrattenimento

Per i gamer e gli utenti orientati alle massime prestazioni, il Predator Connect X7S 5G CPE offre connettività 5G con velocità di downlink fino a 4,67 Gbps, progettata per gestire gli scenari di gioco e streaming più impegnativi anche in località con connessione fibra limitata. Supporta il Wi-Fi 7 tri-banda (bande 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) per garantire bassa latenza e alta produttività in tutta la casa.

Advanced Multi-Link Operation (MLO) e Wi-Fi 7 fino a 5.764 Mbps migliorano ulteriormente la reattività, utilizzando più bande per stabilizzare le connessioni quando molti dispositivi sono attivi. Il ruoter è inoltre dotato di Hybrid Quality of Service (QoS), compatibile con Intel Killer Prioritization Engine, con ottimizzazione della larghezza di banda per applicazioni sensibili e ad alta intensità di banda come il gaming online, lo streaming video e i servizi cloud.

Il Predator Connect X7S 5G CPE supporta 5G o 4G LTE basato su Nano-SIM e include più antenne per una ricezione del segnale migliore. Può utilizzare la connessione mobile come collegamento principale, offrendo la flessibilità di passare a una WAN Ethernet di backup da 2,5 Gbps, aiutando a mantenere una connettività continua per gaming, streaming e controllo smart home.

Acer Connect Ovia T360 Dual-Band e T520 Tri-Band Wi-Fi 7 Mesh

L’Acer Connect Ovia T360 è un router Wi-Fi 7 dual-band che offre connettività ad alta velocità nelle bande 2.4 GHz e 5 GHz ed è progettato per coprire fino a 90 m² per nodo, l’ideale per intenderci per appartamenti tipici o case più piccole che necessitano di una copertura affidabile quotidiana.

Il router Wi-Fi 7 tri-banda Acer Connect Ovia T520, con tecnologia MLO, aggiunge una banda a 6 GHz insieme a 5 GHz e 2,4 GHz, con ogni nodo che copre fino a 110 m² per spazi abitativi più grandi o ambienti con più dispositivi connessi contemporaneamente, e velocità Wi-Fi 7 fino a 5.764 Mbps per gestire carichi di lavoro di streaming e gaming più pesanti.

Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi: connettività ad alta velocità ovunque

Acer Connect M4D 5G Mobile Wi-Fi è invece un hotspot compatto e portatile che condivide la sua connessione mobile con laptop, tablet e smartphone, con capacità di raggiungere fino a 16 dispositivi connessi contemporaneamente, il tutto tramite Wi-Fi 6 dual-band (2.4 GHZ + 5 GHZ).

Il dispositivo offre un’autonomia fino a 15 ore, supporta diversi formati SIM – inclusi Nano-SIM, eSIM e Virtual SIM – per consentire l’accesso 5G tra diversi operatori e regioni, e può operare in modalità Wi-Fi Internet Service Provider (WISP, Wi-Fi Extender) collegandosi a un AP (punto di accesso) Wi-Fi esistente.

L’Acer Connect M4D supporta il tethering USB per sistemi con Windows, macOS, ChromeOS o Linux; una docking station integrata permette di agire come router compatto per la casa o l’ufficio, con una porta LAN RJ45 per dispositivi cablati. Sul fronte della sicurezza, il dispositivo supporta crittografia avanzata WPA2/WPA3, firewall, blocco SIM, blocco PIN dello schermo e l’uso di VPN per proteggere i dati.

Predator ES Storm Pro: il monopattino per la mobilità urbana

In coda lasciamo un piccolo spazio per Acer Predator ES Storm Pro, un nuovo monopattino/scooter elettrico progettato per la guida urbana ad alte prestazioni. Stando al comunicato dell’azienda, Predator ES Storm Pro è progettato per ciclisti che percorrono percorsi lunghi e impegnativi, inclusi sentieri con superfici miste.

Utilizza un motore a mozzo posteriore da 500 W con potenza massima fino a 1200 W e un sistema elettrico da 48 V per supportare accelerazioni rapide e velocità costanti su terreni vari; le modalità di guida multiple permettono agli utenti di regolare la reattività e di dare priorità alle prestazioni o all’efficienza. Per un controllo migliore su strade bagnate o irregolari, il monopattino elettrico combina un sistema di controllo di trazione con pneumatici tubeless da 10 pollici, sospensioni anteriori e posteriori per una maggiore stabilità e un freno a disco posteriore con eABS.

Il Predator ES Storm Pro offre un’autonomia di percorrenza fino a 60 km con una sola carica, ed è quindi adatto per lunghi spostamenti in città. La frenata generativa (KERS), in combinazione con il sistema eABS, recupera una parte dell’energia utilizzata durante la decelerazione e la restituisce alla batteria.

Predator ES Storm Pro si collega all’app Acer eMobility, che mostra statistiche di guida e stato del veicolo, inclusi dati approssimati sull’autonomia residua e sulla batteria. Gli utenti possono regolare impostazioni e preferenze selezionate direttamente tramite l’app, e i rider del Predator ES Storm Pro possono anche personalizzare effetti di illuminazione per aggiungere il proprio stile.

