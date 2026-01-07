Il CES di Las Vegas è entrato nel vivo e i big di settore non si sono fatti trovare impreparati, tra questi non poteva mancare Acer, azienda leader quando parliamo di notebook consumer da gaming e più in generale per il lavoro e la produttività.

Per l’occasione, il colosso taiwanese presenta alla fiera statunitense la nuova gamma di notebook 2026, coprendo sostanzialmente tutte le fasce di mercato: dai laptop compatti, passando per gli AI PC, soluzioni ultraportatili e, non per ultimi i notebook destinati ai giocatori.

Le ultime soluzioni di Acer, che ora vedremo nel dettaglio, puntano a portare sul mercato le più recenti piattaforma hardware targate AMD e Intel, abbinando il tutto alle tecnologie di ultima generazione per display e connettività, senza omettere i progressi fatti in campo dissipazione e autonomia della batteria. Iniziamo subito perché i prodotti sono tanti e vorremmo segnalarvi quantomeno i più interessanti del lotto.

Acer presenta i laptop Aspire AI Copilot+ con CPU Intel Panther Lake

Iniziamo con le soluzioni rivolte al segmento mainstream, ambito dove Acer ha annunciato i nuovi modelli della sua serie Aspire, alimentati dai processori Intel Core Ultra Serie 3 appena presentati. Realizzati per garantire la massima versatilità, Acer Aspire 14 AI e Aspire 16 AI cercano di offrire un design premium e prestazioni di rilievo a un prezzo accessibile.

I due modelli annunciati, Acer Aspire 14 AI (A14-I71M/T) e Acer Aspire 16 AI (A16-I71M/T), puntano tutto sulla piattaforma Intel Panther Lake e CPU Core Ultra 300 (fino a Ultra 9 386H), abbinati a display fino a 120 hertz (OLED e touchscreen opzionale) con design avanzato e cerniera a 180 gradi, il tutto gestito dalla nuova grafica integrata Intel Arc B390/B370.

Oltre all’hardware potente, questi sistemi possono sfruttare anche la suite di funzionalità Acer basate sull’Intelligenza Artificiale, tra queste segnaliamo Acer Intelligent Space, che funge da hub AI personalizzato per aiutare gli utenti a gestire facilmente le attività e ad accedere agli strumenti.

AcerSense fornisce diagnostica e ottimizzazione di sistema, Acer PurifiedVoice e Acer PurifiedView, arrivando ad Acer My Key, funzionalità che aggiunge scorciatoie personalizzabili per un accesso rapido alle app o alle esperienze uniche di Copilot+ per PC (vedi Live Captions ad esempio). A chiudere la dotazione, troviamo poi fotocamera FHD IR 1080P con un array a triplo microfono, connettività Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1, jack audio e supporto per WiFi 6E con Bluetooth 5.3.

Debuttano a CES 2026 gli Acer Swift: sottili, leggeri e avanzati

Ci sono novità interessanti anche per la rinomata serie Acer Swift AI, una nuova generazione di PC Copilot+ basata ovviamente su Windows 11 e progettata per soddisfare le esigenze di creator o professionisti in movimento che puntano anche sull’integrazione dell’AI.

La nuova gamma include Swift 16 AI, il leggerissimo Swift Edge AI (meno di 1 Kg) e il versatile Swift Go AI, sottile e disponibile in varianti da 14 e 16 pollici. Tutti modelli in questione sfruttano le tecnologie AI targate Acer viste poco sopra, comprese Acer PurifiedVoice, PurifiedView e User Sensing, mentre strumenti aggiuntivi per creatività e intrattenimento potenziati dall’IA possono essere scaricati tramite l’Acer Intelligence Space Hub.

Passando ai dettagli, Acer Swift 16 AI (SF16-71T) viene definito come il più recente laptop AI di Acer. Realizzato in alluminio per chi desidera prestazioni premium e design raffinato, abbina l’ultimo top di gamma Intel Panther Lake, ovvero il Core Ultra fino a X9 388H con grafica Intel Arc B390.

Riguardo il display da 16″, l’azienda opta per un pannello touch OLED 3K WQXGA+ (120 hertz), certificato VESA DisplayHDR True Black 500 e con una gamma cromatica DCI-P3 del 100% (c’è anche la copertura Corning Gorilla); anche la parte audio è stata ben curata, infatti in dotazione troviamo due altoparlanti DTS:X Ultra con tecnologia antivibrazione, per un suono pulito e potente.

La dotazione prevede anche un touchpad aptico (il più grande al mondo), telecamera FHD IR con login facciale tramite Windows Hello, chiudendo con una dotazione completa di porte e connessioni: due porte Thunderbolt 4 Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, slot MicroSD, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Acer Swift Edge AI: il nuovo modello è ancora più leggero

Acer Swift Edge 14 AI (SFE14-I51/T) e Swift Edge 16 AI (SFE16-I51/T) combinano invece design sottili e leggeri con una durabilità di grado militare MIL-STD 810H, un’opzione da valutare per i professionisti che lavorano molto in mobilità e necessitano comunque di un dispositivo robusto e affidabile.

Costruito con un telaio in lega d’acciaio inossidabile e magnesio, Swift Edge 14 AI pesa meno di 1 Kg e misura appena 13,95 mm, il che lo rende uno dei laptop AI più leggeri della sua categoria. Entrambi sono alimentati da un processore Intel Core Ultra 9 386H con grafica Intel integrata, fino a 32 GB di memoria LPDDR5x e reparto storage SSD PCI-E 4.0 da 1 TB.

Entrambi i modelli dispongono di display touch OLED con risoluzione fino a 3K WQXGA+ e refresh a 120 Hz, mentre rimangono più o meno invariate le altre caratteristiche tecniche, dalla telecamera FHD IR con rilevamento della presenza umana, audio DTS:X Ultra e tutte le funzionalità Acer citate sopra per l’AI. I Laptop Swift Edge AI supportano anche Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 e non rinunciano a Thunderbolt 4 Type-C, Type-A e HDMI 2.1.

Acer Swift Go 14/16 AI

Per gli utenti che cercano un equilibrio tra prestazioni, portabilità e rapporto qualità-prezzo, il produttore presenta a CES 2026 gli Acer Swift Go 14 AI (SFG14-I71/T) e Acer Swift Go 16 AI (SFG16-I71T). Configurabili con processori Intel Core Ultra 300 fino a Core Ultra fino a X9 388H (e GPU Intel Arc B390), gli Swift Go offrono anche 32 GB di RAM LPDDR5x e un SSD M.2 di ultima generazione fino a 1 TB.

Lo chassis, realizzato in alluminio inciso al laser, prevede un design ultra-sottili con cerniera a 180 gradi, mentre parlando di display, le opzioni pannelli touch OLED 2K WUXGA e 3K WQXGA+. Visto l’ambito di utilizzo, non sorprende di trovare una telecamera IR 5M con High Dynamic Range e Human Presence Detection Technology, l’ideale per le videochiamate, ulteriormente migliorabili anche grazie all’audio DTS:X Ultra.

Vista la piattaforma hardware, praticamente identica ai modelli visti sopra, è lecito aspettarsi anche il top in fatto di connettività; non a caso, gli Acer Swift Go 14/16 AI sono dotati di Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, due porte Thunderbolt 4 USB-C, porte USB Type-A e HDMI 2.1.

I notebook Acer basati sulla nuova piattaforma AMD Ryzen AI 400

Allo stand Acer c’è posto anche per i notebook Copilot+ PC che sposano la più recente piattaforma AMD Ryzen AI 400 (Zen 5), annunciata proprio nelle scorse ore al CES di Las Vegas. Tra i modelli in esposizione spiccano di sicuro: Acer Swift Go 16 AI, Acer Aspire 14 AI, Acer Aspire 16 AI e Acer Nitro V 16 AI, modello quest’ultimo rivolto al mondo gaming.

Acer Swift Go 16 AI

Gli Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71/T) sono dei notebook potenti e versatili, dotati di processori AMD Ryzen AI fino a Ryzen 9 465 e grafica AMD Radeon 880M, display OLED WUXGA+ e funzionalità potenziate dall’IA per la produttività quotidiana. Con un elegante chassis in alluminio inciso a laser e design sottile che si apre completamente a 180 gradi, l’Acer Swift Go 16 AI supporta fino a 32 GB di memoria LPDDR5x e un SSD PCIe Gen 4 da 1 TB.

Le sue telecamere IR 5M con tecnologia ad alta gamma dinamica e rilevamento della presenza umana migliorano le videochiamate e la privacy, mentre i doppi altoparlanti DTS:X Ultra con tecnologia antivibrazione e i touchpad Acer Multi-control completano la dotazione. La connettività non è da meno, ci sono WiFi 7 e Bluetooth 5.4, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, lettore di schede MicroSD e HDMI 2.1.

Acer Aspire 14 AI e Acer Aspire 16 AI

Anche Acer Aspire 14 AI (A14-A71M/T) e Acer Aspire 16 AI (A16-A71M/T) sono dotati di processori AMD Ryzen AI 9 465, ottimizzati soprattutto per garantire un’elevata autonomia della batteria. Questi portatili montano display WUXGA 16:10 con frequenze di aggiornamento fino a 120 Hz, disponibili sia in configurazioni touch che non touch (OLED opzionale), senza omettere la possibilità di ruotare il pannello di 180°.

Il resto della scheda tecnica si allinea a quanto visto poco sopra: 32 GB di RAM, SSD Gen 4.0 da 1 TB, e un set completo di porte, tra cui USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, lettore di schede MicroSD e un jack audio (Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 o superiore).

Acer Nitro V 16 AI

L’Acer Nitro V 16 AI (ANV16-A71) si accoda ai fratelli minori, ma punta al gaming e di conseguenza si discosta dall’approccio con grafica integrata, proponendo per questo l’accoppiata AMD Ryzen AI fino a 9 465 e GPU GeForce RTX 50 (fino a RTX 5070).

Il display, verosimilmente un IPS, offre risoluzione FHD+ (1920x1200P) con refresh a 180 hertz, con il resto della scheda tecnica che in sostanza si allinea agli altri sistemi AMD Ryzen AI 400: 32 GB di RAM DDR5, SSD Gen 4.0 da 2 TB, audio DTS:X Ultra, webcam IR FHD (con otturatore privacy), chiudendo con tutte le funzionalità intelligenti di Acer come Acer Intelligent Space.

A Las Vegas ci sono anche i notebook da gaming Predator e Nitro

Non c’è solo la mobilità e le prestazioni in autonomia per Acer, l’azienda infatti ha tolo i veli anche alla più recente gamma di laptop da gaming alimentati dagli ultimi processori Intel Core Ultra Series 3 e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop.

La gamma include i modelli Predator Helios Neo 16S AI, Acer Nitro V 16 AI e Acer Nitro V 16S AI, con diverse opzioni di processore e design disponibili per ogni esigenza in ambito ludico. Ma non è tutto, Acer ha annunciato le nuove cuffie da gioco Predator Galea 570 e il mouse da gioco Predator Cestus, il tutto per garantire un’esperienza di gioco premium e soprattutto completa.

Predator Helios Neo 16S AI: la potenza incontra la portabilità

A guidare la gamma Acer per i gamer del 2026, c’è il Predator Helios Neo 16S AI (PHN16S-I51), equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 386H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, entrambi inclusi in un telaio metallico che non supera i 18,9 mm e pronti a sfruttare le più recenti tecnologie come il DLSS 4.5 appena svelato da NVIDIA.

Il nuovo portatile Predator monta un display WQXGA OLED da 16 pollici, che offre un contrasto straordinario e colori vivaci con vero supporto per immagini HDR e una nitidezza precisa dei pixel per il gameplay e i progetti creativi. Il sistema di raffreddamento è ad alto profilo e prevede una ventola AeroBlade 3D di quinta generazione e pasta termiconduttiva in metallo liquido.

Il reparto memoria è ben rappresentato da 64 GB di memoria DDR5 6.400 MT/s e un SSD Gen 4.0 fino a 2 TB, mentre il reparto I/O non si fa mancare connettività premium tra cui Intel Killer DoubleShot Pro Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4, insieme a una dotazione completa di porte.

A bordo ritroviamo anche la più recente webcam FHD IR di Acer e altoparlanti con DTS:X Ultra, senza omettere il supporto completo per le funzioni di Windows 11 che sfruttano l’AI (vedi Live Captions e Acer Intelligence Space).

Acer Nitro: i notebook per giocare più versatili

Per chi punta a una soluzione mainstream però, Acer propone il Nitro V 16 AI (ANV16-I51), basato su Intel Core Ultra 7 355 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, in coppia con RAM DDR5 (max 32 GB) e un SSD PCI-E Gen 4.0 da 2 TB. Interessante anche il Nitro V 16S AI (ANV16S-I51), un portatile da gaming sottile con uno spessore inferiore a 17,9 mm, alimentato da un processore Intel Core Ultra fino a 7 355 e una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 (798 AI TOPS).

Più economico, ma non per questo meno completo, non a caso è previsto un display WUXGA da 16 pollici, tastiera RGB a 4 zone, Intel Killer Wi-Fi 6E e una webcam FHD IR con un otturatore per la privacy. Tutti i nuovi laptop da gaming Predator e Nitro sposano l’utility Acer Intelligence Space, una suite di strumenti potenziati dall’AI per creatività, produttività e gaming.

Cuffie gaming Predator Galea 570

Le cuffie da gaming Predator Galea 570 sono dotate di driver da 50 mm che offrono bassi profondi e acuti nitidissimi, e le impostazioni audio e microfono possono essere personalizzate con l’app Predator QuarterMaster.

La tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation) consente comunicazioni chiare, sia utilizzando il microfono a braccio omnidirezionale staccabile sia il microfono integrato, poiché annulla continuamente i rumori ambientali per esaltare la voce dell’utente. L’headset offre tre modalità di connessione, tra cui 2,4 GHz (tramite dongle USB-A/C), Bluetooth 5,4 o cablato, offrendo bassa latenza e autonomia fino a 30 ore.

Mouse gaming Predator Cestus 530

Chiudiamo con il mouse da gaming Predator Cestus 530, periferica veloce che punta tutto su un sensore PixArt PAW3395 da 26.000 DPI, 650 IPS e un polling-rate fino 8.000 Hz. Anche qui ritroviamo la tripla connettività cablato, Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, inoltre Acer utilizza switch di alta qualità che resistono a 80 milioni di clic, senza omettere l’app Predator QuarterMaster che permette agli utenti di personalizzare prestazioni, funzionalità ed effetti RGB.

Quando arrivano i nuovi notebook Acer