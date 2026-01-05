LG è solitamente grande protagonista al CES di Las Vegas dove presenta la nuova gamma di smart TV ma, in questo CES 2026, il colosso sudcoreano ha fatto più del solito compitino, preparando il ritorno della smart TV Wallpaper TV in una nuova veste con schermo OLED, spessore inferiore al centimetro e connettività True Wireless. Prima di parlare di questa novità (e delle altre) nel dettaglio, riportiamo le parole di Park Hyuong-sei, presidente della divisione Media Entertainment Solution presso LG:

Wallpaper TV rappresenta la splendida sintesi della nostra leadership nel True Wireless, dell’innovazione del form factor e di 13 anni di esperienza nella tecnologia OLED. LG continua ad alzare l’asticella per i televisori OLED, definendo lo standard per il futuro.

LG Wallpaper TV “ritorna” al CES 2026 e punta a soprendere

Il modello di punta della gamma 2026 di smart TV targate LG è la nuova LG OLED evo W6, nota come Wallpaper TV, un prodotto concepito per integrarsi nello spazio ma, al contempo, offrire un’esperienza visiva ineccepibile e che “ritorna” dopo 6 anni dalla dismissione.

Il corpo è spesso nove millimetri e ciò è stato possibile grazie a una meticolosa miniaturizzazione dei componenti essenziali e ad una completa riprogettazione dell’architettura interna. Il risultato è una smart TV che risulta elegante e leggero ma solido. Grazie a un supporto a parete che è stato studiato nei minimi dettagli, questa LG TV può essere posizionata a filo con la parete.

LG Wallpaper TV dispone della tecnologia True Wireless del colosso sudcoreano e, di conseguenza, può essere piazzata ovunque nella stanza: tutti gli ingressi (e le porte) sono integrate nella Zero Connect Box, il “cuore” del sistema (che può essere posizionato fino a 10 metri di distanza dallo schermo) che risulta fondamentale per la riuscita di un prodotto così sottile.

Tra le specifiche abbiamo video con risoluzione 4K e audio di altissima qualità, nonostante un design così sofisticato e un corpo così sottile da rendere questo modello la TV OLED True Wireless più sottile al mondo.

Tecnologia Hyper Radiant Color

Per alzare ulteriormente l’asticella sul fronte della qualità visiva dei propri pannelli OLED, LG ha presentato la nuova tecnologia Hyper Radiant Color che migliora il nero, la resa cromatica e la luminosità, riducendo parallelamente i riflessi. Grazie a questa tecnologia, Wallpaper TV è la TV OLED più luminosa di sempre.

La tecnologia Brightness Booster Ultra consente alle TV OLED di LG di spingersi a luminosità fino a 3,9 volte superiori rispetto ai livelli che raggiungono i pannelli OLED convenzionali. Una luminosità spinta, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente alla causa e, in tal senso, Wallpaper TV è stata dotata di uno schermo progettato ad hoc per offrire la più bassa riflettanza tra le smart TV LG: ciò ha consentito alla TV di ottenere la prima certificazione Reflection Free Premium da Intertek. Il risultato promesso da LG è semplice: neri perfetti, colori perfetti, anche in stanze molto illuminate.

Tutta la tecnologia e i progressi visivi di Wallpaper TV sono orchestrati dal nuovo processore α11 AI Gen3 che integra una NPU 5,6 volte più potente rispetto al predecessore: essa abilita il nuovo Dual AI Engine di LG che non sacrifica la texture naturale delle immagini per ridurre il rumore ma esegue algoritmi in parallelo che consentono di svolgere tutte le attività di analisi e ottimizzazione in tempo reale e in contemporanea.

Piattaforma LG Gallery+ per la personalizzazione

La piattaforma LG Gallery+ contribuisce a trasformare lo schermo della Wallpaper TV in un elemento versatile che possa plasmare l’atmosfera della stanza, offrendo oltre 4.500 immagini che spaziano dai momenti cinematografici alle grafiche di gioco ma anche la possibilità di visualizzare raccolte di foto personali dei clienti e immagini generate dall’intelligenza artificiale. Il tutto è condito da una musica di sottofondo che può essere adattata al mood.

LG Wallpaper TV è anche gaming

Uno dei segmenti su cui LG continua a puntare forte è quello del gaming. Per fare ciò, il produttore sudcoreano integra nelle proprie TV una suite di funzionalità pensate per offrire prestazioni elevate durante le sessioni di gioco.

Wallpaper TV, assieme alle altre TV OLED evo della gamma 2026, supporta una frequenza di aggiornamento a 165 Hz (con risoluzione 4K), supporta G-SYNC di NVIDIA e FreeSync Premium di AMD, offre un tempo di risposta da 0,1 millisecondi e include la modalità Auto Low Latency (ALLM) per la maggiore reattività possibile.

webOS offre un’esperienza personalizzata e sicura anche su Wallpaper TV

La piattaforma messa a disposizione degli utenti, anche su Wallpaper TV, è la solita webOS di LG. Nell’ultima versione, la piattaforma integra controlli vocali rinnovati che consentono alla smart TV di riconoscere chi la stia guardando e di modificare istantaneamente l’interfaccia utente in base al profilo dell’utente. Abbiamo poi widget, app personali e altri contenuti personalizzabili ad hoc.

L’esperienza “multi-AI” fornita da webOS integra Gemini di Google e Copilot di Microsoft: gli utenti potranno così avere conversazioni naturali con i chartbot. La versione aggiornata dell’AI Concierge, inoltre, migliorerà la visualizzazione, aiutando i clienti a esplorare facilmente le informazioni relative ai contenuti.

Sul fronte della sicurezza abbiamo invece LG Shield, soluzione che ha vinto l’Innovation Award al CES 2026 e che risulta molto utile perché protegge i dati degli utenti con crittografia avanzata e altre misure di sicurezza. Ciò è molto utile in ottica delle esperienze personalizzate.

Le altre novità di LG al CES 2026

Al CES 2026, LG mostra anche tutti gli altri modelli di smart TV OLED, inclusi i modelli OLED G6 (che includerà tutta la tecnologia della Wallpaper TV) e OLED C6 (che presenterà sensibili miglioramenti rispetto alla precedente generazione. In generale, la gamma 2026 del colosso sudcoreano risultano molto più luminose, con neri ancor più profondi e colori più precisi, presentando una migliore gestione dell’HDR.

In ultimo, LG sta mostrando a Las Vegas una smart TV da 100 pollici con tecnologia Micro RGB, una sorta di evoluzione della tecnologia Mini LED che permette ai pannelli di coprire una gamma cromatica molto più ampia. Probabilmente questa tecnologia potrebbe fungere da gradino intermedio tra i pannelli Mini LED e quelli OLED.