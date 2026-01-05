Il mercato PC non è fatto solo di build da gaming, componenti, RGB e sistemi custom a liquido, anzi è vero il contrario, i computer destinati alla produttività, al lavoro o al semplice utilizzo domestico e di intrattenimento sono altrettanto richiesti e rappresentano una nicchia di mercato a cui i brand non possono rinunciare nel 2026.

In occasione di questa edizione del CES di Las Vegas, MSI ci ha guidati nel suo stand davvero immenso e, tra un notebook da gaming, una scheda video e un monitor, ci siamo soffermati anche nella sezione destinata ai PC desktop destinati al mondo business e della produttività.

Vediamoli un attimo attraverso una breve panoramica, anticipandovi che tra i protagonisti ci sono i nuovi sistemi PRO MAX, il desktop MSI AI Edge e i mini PC Cubi NUC AI.

MSI svela i PC serie PRO MAX, desktop e All-In-One

Iniziamo questa carrellata con la nuovissima serie di PC MSI PRO MAX, per il momento costituita da quattro modelli divisi tra PC desktop e PC All-In-One. Tutti i modelli annunciati puntano a soddisfare sei requisiti fondamentali: design moderno, produttività, prestazioni, esperienza utente, comfort e sicurezza/sostenibilità.

Si parte con i sistemi desktop Copilot+ MSI PRO MAX 80 AI+ e PRO MAX 150 AI+, rispettivamente con chassis da 8 e 15 litri, design minimalista e moderno e perfetta integrazione con le più recenti funzionalità di Windows legate all’Intelligenza Artificiale.

Il PRO MAX 150 AI+, che arriva in colorazione bianca, utilizza processori AMD Ryzen AI 300 in coppia con GPU GeForce RTX 50 fino a RTX 5070 12 GB, memorie DDR5 in Dual-Channel (max 64 GB) e connettività di ultima generazione che non si fa mancare WiFi 7, USB-C e supporto multi-monitor.

MSI ci dice anche che l’aggiornamento dei componenti è tool-free, così come avviene sul fratello minore PRO MAX 80 AI+, più compatto ma sostanzialmente con una configurazione hardware molto simile. Le differenza, oltre alle dimensioni, le ritroviamo nella colorazione (nera) e nel reparto GPU che dovrebbe supportare modelli GeForce RTX a basso profilo (vedi serie xx50 e xx60).

Le due opzioni PRO MAX AiO rispecchiano più o meno lo stesso approccio. Abbiamo un modello da 24 pollici e uno da 27 pollici, disponibili in nero e bianco ed entrambe con un design minimalista che permette di risparmiare spazio sulla scrivania.

Oltre a uno stand ergonomico, supporto VESA 100×100 e un’installazione tool-less, i PC AiO MSI PRO MAX guardano a prestazioni ed efficienza, sposando per questo la stessa piattaforma con AMD Ryzen 7 H 255, memorie DDR5 e GPU integrata Radeon 780M.

Non abbiamo dettagli sul pannello touch, sappiamo però che il refresh arriva a 120 hertz (presumiamo IPS 1080P) e in dotazione troviamo anche altoparlanti stereo, webcam da 5MP e connettività WiFi 7.

Debuttano i PC MSI AI EDGE e MSI MEG VISION X AI, l’ideale per l’AI in locale

Altra novità, tra le tante viste allo stand MSI, è la nuova serie AI EDGE, appositamente disegnata e realizzata per chi punta all’AI in locale, senza però sacrificare la versatilità e la possibilità di sfruttare la macchina anche in altri ambiti di utilizzo.

Il cuore di questo sistema MSI è l’AMD Ryzen AI MAX+ 395, un vero gioiellino con 16 core, 128 GB di memoria unificata LPDDR5X 8.000 MT/s e una capacità di 126 TOPS, combinati tra l’NPU AMD XDNA2 e la GPU integrata Radeon 8060S.

Quest’ultima consente di cimentarsi anche nel gaming, con tutte le tecnologie di contorno AMD in fatto SuperSampling, ricordando tra le altre cose che la proposta MSI può girare sia su Windows che su Linux. Stando ai dati dell’azienda, MSI AI EDGE riesce a battere l’M4 Pro 14 core soprattutto in multi-core e nel rendering.

MSI MEG VISION X AI è un altro PC pensato per chi lavora con l’AI e ricerca prestazioni di un certo livello, abbinati a un design curato e qualità da primo della classe. L’AI è radicata anche nella gestione del sistema di dissipazione, mentre vanno segnalate anche tecnologie di contorno come aiDAPTIV+, utile per ottimizzare la RAM nella gestione di modelli AI particolarmente gravosi.

Lato hardware, la piattaforma punta questa volta su Intel Core Ultra 9 serie 200 in coppia con memorie DDR5 e grafica NVIDIA GeForce RTX personalizzabile.

Mini PC MSI Cubi NUC: compatti ma potenti e versatili

In ambito Mini PC, MSI non si fa trovare impreparata e propone due soluzioni: il Cubi NUC AI+ 3MG e il Cubi NUC TWG. Il primo è sicuramente più interessante, non solo per il formato di soli 0,51 litri (37,5 mm di altezza), ma anche e soprattutto per via della piattaforma hardware che prevede una soluzione Intel Arrow Lake con modelli serie 200 configurabili tra Core Ultra 5, 7 e 9.

Tale caratteristica permette di migliorare le prestazioni gen su gen rispetto ai modelli di Mini PC basati su Intel Lunar Lake: si parla del +10% in single-core e del 50% in multi-core, a fronte di un consumo che scende del 10% (a parità di TDP) e una capacità di calcolo in ambito AI che supera il +40% a parità di superficie occupata.

Anche in questo caso siamo di fronte a sistemi Copilot+, questo perché i chip Intel montano una NPU da 50 TOPS, senza omettere però la presenza di Thunderbolt 4 40 Gbps (con DP e PD 98 watt) e la possibilità di collegare quattro monitor.

La capacità di espansione e la connettività non sono da meno, visto che in dotazione troviamo doppia LAN 2,5 Gbps, USB-C, WiFi 7, lettore d’impronte sul pulsante di accensione e tutta una suite software studiata ad hoc per supportare l’utente.

Il Cubi NUC TWG è pensato con un profilo più basso, infatti utilizza processori Intel della serie N che comunque garantiscono WiFi 6E, doppia LAN, doppia HDMI, USB-C e la possibilità di gestire un totale di tre monitor.

Come per i prodotti visti sopra, MSI al momento non ha fornito dettagli riguardo a disponibilità e prezzi, rimaniamo in attesa di novità nelle prossimo ore per aggiornare l’articolo.