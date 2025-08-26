Il nuovo MSI Cubi NUC AI+ 2MG segna un passaggio importante per il segmento dei mini PC, introducendo sul mercato una piattaforma basata su Intel Core Ultra 7 258V con architettura Lunar Lake. Un debutto atteso da tempo, che porta finalmente questa soluzione anche all’interno di un prodotto di un brand di primo piano come MSI. Leggi la recensione del mini pc MSI Cubi NUC AI+ 2MG.

Quante chicche in questo design così compatto

Il design del nuovo MSI Cubi NUC AI+ 2MG segue la classica filosofia business del marchio: un dispositivo estremamente compatto, realizzato in plastica riciclata, con linee sobrie e supporto VESA per essere fissato dietro al monitor. La costruzione è solida e rinforzata internamente, con un’impostazione pensata per garantire durata nel tempo.

Sul fronte della connettività si trovano due porte USB-A, jack audio combo e slot microSD, mentre il retro ospita due Thunderbolt 4, due USB 2.0, doppia LAN 2.5G e un’uscita HDMI 2.1. Sul lato rimangono il Kensington Lock e il connettore per il pulsante di accensione esterno. Più particolare la presenza di un tasto Copilot, aggiunta dettata dalle specifiche dei Copilot+ PC: una scelta poco funzionale su un mini PC che, spesso, viene posizionato dietro lo schermo. Più interessante invece l’integrazione del lettore di impronte digitali nel pulsante di accensione, soluzione che aggiunge un livello di sicurezza in più.

Non manca il supporto al Power Link, utile per chi utilizza monitor MSI compatibili, in modo da accendere il PC direttamente dallo schermo oppure tramite un pulsante esterno quando il dispositivo è collocato in posizioni meno accessibili.

Un aspetto sorprendente è la presenza di uno speaker con microfono integrato, rarità nel settore dei mini PC, che amplia le possibilità d’uso quotidiano. L’accesso interno è semplice e mette in evidenza la memoria RAM saldata, come previsto dall’architettura Lunar Lake, ma di velocità elevata. Lo storage NVMe 4.0 può essere sostituito, mentre il modulo Wi-Fi 6E risulta aggiornabile a Wi-Fi 7. La parte di dissipazione si affida a una soluzione compatta ma proporzionata alle necessità di questa piattaforma, con radiatore, ventola e un sistema di heatpipe adeguato a mantenere consumi e temperature sotto controllo.

Lunar Lake approda sui mini pc, finalmente

Il Core Ultra 7 258V è ormai una vecchia conoscenza: lo si è visto su diversi notebook e ha sempre dimostrato di avere le idee chiare, privilegiando efficienza e stabilità. Qui, all’interno del Cubi NUC AI+ 2MG, il comportamento è ancora più convincente. Parliamo di un chip con 8 core e 8 thread a 3 nanometri TSMC, una GPU integrata Intel Arc 140V con 8 Xe-core e supporto al ray tracing e una NPU da 47 TOPS, per un totale di circa 115 TOPS di potenza AI.

Il risultato è un mini PC che non si limita alle attività basilari, ma sa offrire molto di più. Le operazioni quotidiane scorrono con assoluta fluidità: navigazione, Office, gestione della posta e multitasking anche con più finestre aperte non rappresentano mai un problema. La GPU permette di spingersi oltre: un po’ di editing fotografico in Lightroom, tagli rapidi e color correction su Premiere Pro, oppure la gestione di progetti grafici in Illustrator avvengono senza intoppi, con un’accelerazione che fino a pochi anni fa era impensabile su un sistema di queste dimensioni.

Lunar Lake nel dettaglio Abbiamo già recensito nel dettaglio la piattaforma Intel Core Ultra 7 256V al lancio, se volete leggere maggiori dettagli sul funzionamento dei nuovi Lunar Lake di Intel andate al nostro focus qui.

Non è un PC pensato per il gaming, ma se capita la voglia di una partita a titoli leggeri o anche Tripla A in Full HD a dettagli bassi, la Arc 140V riesce a garantire un’esperienza giocabile. Ancora più sorprendente è il supporto all’AI locale: in app compatibili si possono sfruttare le funzioni di trascrizione in tempo reale, generazione di contenuti o traduzioni offline, senza gravare sul cloud. Oggi è un vantaggio marginale, ma in prospettiva può cambiare radicalmente l’uso quotidiano.

La gestione dei consumi è un altro punto di forza: nelle attività più semplici si resta tra i 5 e gli 8 watt, mentre sotto stress MSI ha deciso di fermarlo a 33 watt massimi, nonostante le temperature non superino mai i 76 °C nemmeno dopo sessioni prolungate. Il bello è che tutto questo avviene nel silenzio assoluto, perché le ventole restano praticamente impercettibili.

In scenari reali questo fa tutta la differenza: in una postazione domestica condivisa, si evita il fastidio del rumore costante; in un open space aziendale il mini PC può lavorare 24 ore su 24 con consumi ridotti; in uno studio di architettura o per chi fa modellazione 3D leggera, avere un sistema sempre stabile e silenzioso significa poter lavorare senza distrazioni. Anche nel mondo educativo, dove si cercano dispositivi compatti, economici da gestire e soprattutto affidabili, un PC così può trovare facilmente posto dietro a decine di monitor.

Il prezzo è uno scoglio importante

Il nodo resta il prezzo. In Italia il MSI Cubi NUC AI+ 2MG oscilla attorno ai 1600 – 1800 euro, anche in versione Core Ultra 9, la disponibilità è scarsina ma in questo mese lo abbiamo già visto calare un po’ di prezzo. Resta una cifra che risulta impegnativa per un prodotto consumer di questa categoria. MSI stessa, del resto, lo posiziona principalmente in ambito business, dove dinamiche come i contratti di fornitura o i servizi dedicati alle aziende possono rendere l’investimento più comprensibile. Nel mercato privato, invece, la giustificazione di un listino simile è molto più complessa.

Tirando le somme, il Cubi NUC AI+ 2MG è il mini PC che molti aspettavano: silenzioso, stabile, compatto, sicuro e incredibilmente efficiente nei consumi. È la dimostrazione concreta di quanto la piattaforma Lunar Lake possa fare la differenza anche in questo formato. Oggi, però, rimane un prodotto più vicino alle esigenze delle aziende con quel prezzo lì, troppo alto per il consumatore medio

Se in futuro il prezzo dovesse scendere in modo ancor più consistente, allora sì, potrebbe diventare una delle proposte più interessanti nel panorama dei mini PC con Lunar Lake capace di unire efficienza e prestazioni in un equilibrio quasi perfetto.