Meta accelera sull’evoluzione dei suoi AI glasses e, a ridosso delle festività natalizie, annuncia un nuovo e ricco aggiornamento software che punta a rendere gli smart glasses ancora più utili, intuitivi e centrali nella quotidianità. Infatti, a partire dal 16 dicembre inizierà il rollout dell’update v21, destinato agli occhiali Ray-Ban Meta e Oakley Meta, con nuove funzioni dedicate a musica, allenamento, accessibilità e controllo vocale.

Una delle novità più rilevanti per il pubblico europeo riguarda sicuramente l’estensione linguistica dei comandi vocali per la musica. Gli utenti potranno ora controllare servizi come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Shazam utilizzando la propria lingua madre, tra cui italiano, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. Un passo importante verso un’esperienza realmente hands-free e inclusiva, che elimina la barriera dell’inglese nelle interazioni quotidiane.

Debutta inoltre quella che Meta definisce la prima esperienza musicale IA multimodale per gli smart glasses, grazie all’integrazione tra Meta AI e Spotify. Con la funzione Look & Play è sufficiente guardare ciò che si ha davanti e pronunciare il comando: “Hey Meta, metti una canzone che accompagni questa vista”. L’intelligenza artificiale combina il riconoscimento visivo con gli algoritmi di personalizzazione musicale di Spotify, generando una colonna sonora coerente con il contesto e il mood del momento. Per ora la funzione è disponibile solo in inglese, ma anche in Italia.

Sul fronte dell’usabilità, Meta introduce scorciatoie vocali più rapide sugli Oakley Meta Vanguard. Una volta attivate, consentono di eseguire azioni come scattare una foto, avviare un video o riprodurre musica pronunciando una sola parola, senza dover richiamare l’assistente con “Hey Meta”. Una funzione pensata soprattutto per sportivi e utenti in movimento, inizialmente in inglese, con altre lingue in arrivo nel 2026.

Grande attenzione anche al fitness. Gli AI glasses permetteranno di creare allenamenti personalizzati di corsa e ciclismo tramite comandi vocali, se abbinati a dispositivi Garmin compatibili. È possibile impostare durata, distanza, ritmo o zone di frequenza cardiaca direttamente dagli occhiali, rendendo l’esperienza di allenamento ancora più fluida e integrata. Anche questa funzione debutta in inglese su Ray-Ban Meta e Oakley Meta.

Tra le novità più interessanti annunciate nel blog ufficiale c’è infine Conversation Focus, una funzione in fase di Early Access (per ora in USA e Canada) che utilizza beamforming, audio spaziale e AI per amplificare la voce dell’interlocutore in ambienti rumorosi, come bar, ristoranti o mezzi pubblici. Un chiaro segnale della direzione intrapresa da Meta, ovvero quella di trasformare gli smart glasses in un vero assistente per la vita reale.