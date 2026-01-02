Il nuovo anno porta una promozione pensata per gli amanti degli audiolibri e dei podcast: fino al 29 gennaio 2026, Amazon propone 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese, attivabili da quasi tutti. Vediamo come approfittare della nuova offerta.

Audible a 0,99 euro al mese per 3 mesi con la nuova offerta Amazon

Come sicuramente saprete, l’abbonamento Amazon Prime mette a disposizione tanti servizi in un unico “pacchetto”. Abbiamo le consegne gratuite, rapide e illimitate, i film, le serie TV e lo sport di Amazon Prime Video, senza dimenticare Amazon Music, Prime Reading, Amazon Photos, Deliveroo Plus e così via. In tutto questo non è incluso però Audible, un servizio particolarmente apprezzato dagli amanti degli audiolibri: al costo (standard) di 9,99 euro al mese offre l’accesso a un vastissimo catalogo composto da decine di migliaia di audiolibri (più di 70.000), podcast e contenuti Audible Original, ascoltabili in streaming o offline dopo il download. Il tutto senza pubblicità e con una vasta compatibilità (smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo).

Fino al 29 gennaio 2026 potete approfittare di una promozione per ottenere 3 mesi di abbonamento Audible a 0,99 euro al mese invece di 9,99, con una spesa totale di 2,97 euro invece di 29,97. A questo piccolo prezzo potete avere accesso all’intero catalogo, senza limitazioni di sorta. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma potete cancellarlo in qualsiasi momento, anche prima del termine del trimestre scontato.

L’offerta da 0,99 euro al mese per 3 mesi risulta valida per un’ampia fetta di utenti: potete infatti attivarla non solo se siete nuovi clienti, ma anche se non avete usufruito di un abbonamento Audible negli ultimi 30 giorni. A meno che non utilizziate il servizio con continuità, dovreste dunque riuscire ad approfittare dalla promozione senza problemi. Se volete verificare di poter attivare 3 mesi di Audible a 0,99 euro al mese non vi resta che seguire il link qui in basso.

L’app di Audible è scaricabile gratuitamente sia dal Google Play Store (per Android) sia dall’App Store (per iOS e iPadOS).