Il 2026 inizia con una brutta notizia per una parte dei clienti Fastweb: il popolare operatore telefonico, infatti, ha reso noto di avere in programma l’introduzione di un aumento del canone per alcuni dei suoi piani.

Stando a quanto è stato precisato dall’operatore telefonico, gli aumenti entreranno in vigore domenica 1 febbraio 2026 e riguarderanno 15 piani, con incrementi che vanno da 1 a 3 euro al mese.

Gli aumenti di Fastweb di febbraio 2026

Ecco come vengono giustificati gli aumenti dall’operatore telefonico:

Per continuare a garantirti la migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze, a partire dal mese di febbraio 2026 per alcuni clienti di rete fissa il corrispettivo mensile dell’offerta aumenterà di un importo incluso tra 1 euro/mese e 3 euro/mese.

Queste sono le offerte che subiranno un aumento del canone mensile:

Casa Full – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 2 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 2 euro Casa Light – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro Casa Privilege – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt Casa – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt Casa light – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt Casa Light Ver2 – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt Internet – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt One Casa – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro NeXXt One Casa Light – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro Seven Internet – aumento del canone mensile di 1 euro

– aumento del canone mensile di 1 euro FastwebCasa – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro FastwebCasa Inbound – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro FastwebCasa OutBound – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro Internet – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

– aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro Internet+Telefono – aumento del canone mensile compreso tra 1 euro e 3 euro

L’operatore telefonico ricorda che gli utenti interessati dagli aumenti hanno il diritto di recedere dal contratto o di passare ad altro operatore senza penali e costi di disattivazione entro il 01 marzo 2026.

Per recedere dal contratto e cessare la numerazione è sufficiente inviare una raccomandata a/r a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) o una PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando una copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”. Per recedere è anche possibile recarsi presso un negozio Fastweb, contattare il Servizio Clienti Fastweb o accedere all’area MyFastweb (selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”).

Chi invece desidera mantenere la numerazione dovrà richiedere al nuovo operatore di acquisirla tramite la procedura di portabilità, comunicando per iscritto via raccomandata a/r o PEC a Fastweb che il trasferimento è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.