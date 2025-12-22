Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore, come frutto di questo lavoro senza sosta, è arrivato il rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.36.10.72.

WhatsApp Beta intravede il nuovo anno

Nei giorni scorsi, grazie ad una versione beta per Android, è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su uno speciale adesivo per dare il benvenuto al 2026, così da consentire agli utenti di arricchire i propri messaggi di Capodanno con grafiche animate e visivamente accattivanti sulle chat, i canali e gli aggiornamenti di stato.

Ebbene, con la versione 25.36.10.72 per iOS il medesimo adesivo sbarca anche sull’applicazione per gli utenti iPhone.

In pratica, alcuni utenti beta hanno ora la possibilità di sfruttare l’adesivo animato 2026, che fa parte di un pacchetto di sticker più ampio che celebra il nuovo anno, con diverse grafiche festive, auguri e animazioni (ciascuno di essi è stato realizzato con il framework Lottie, così da garantire animazioni fluide e leggere che funzionano bene su vari dispositivi).

Oltre che con le chat individuali e di gruppo, questo nuovo adesivo è compatibile sia con i canali che con gli aggiornamenti di stato e può anche essere sfruttato per creare simpatiche combinazioni di immagini e video.

