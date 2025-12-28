Se state aggiornando il monitor della vostra build da gaming, oppure avete intenzione di farlo breve, oggi su Amazon c’è un’ottima offerta per il Philips Evnia 27M2N8500 (-23%) che secondo noi vale la pena valutare.

Si tratta di un display di ultima generazione che sposa la tecnologia OLED, un prodotto che per sua natura risulta versatile in quanto abbina ottime prestazioni velocistiche a una qualità / fedeltà dell’immagine tale da renderlo valido anche per ambiti di utilizzo diversi da quello ludico.

Ma vediamolo insieme nei dettagli, anche perché la sua scheda tecnica ci dice che si tratta di un monitor allo stesso tempo “esigente” in fatto di risorse richieste alla GPU.

Philips Evnia 27M2N8500 OLED: qualità e prestazioni al top con un occhio al design

Prima di parlare di caratteristiche tecniche, cerchiamo di attirare la vostra attenzione parlando dell’ottima offerta messa in campo da Amazon Italia. Il Philips Evnia 27M2N8500 OLED infatti ha un prezzo di 649,90 euro, ma grazie alla promozione Amazon possiamo portarcelo a casa a soli 499 euro, ovvero con uno sconto del 23%.

La proposta Philips può essere definita una delle più equilibrate e convenienti per quanto concerne il rapporto prestazioni / prezzo. Siamo di fronte a uno dei formati attualmente più diffuso tra i gamer: 27 pollici di diagonale a fronte di una risoluzione Quad-HD, ovvero 2.560 x 1.440 pixel.

Ma non è tutto. La frequenza di aggiornamento arriva a ben 360 hertz con supporto FreeSync Premium Pro e G-Sync compatibile che, abbinati a un tempo di risposta di soli 0,03 ms, permette di sperimentare un’esperienza fluida e senza artefatti nei giochi.

Come anticipato sopra, dovete prestare attenzione a questo dettaglio in quanto per sfruttare un display Quad-HD a 360 hertz, la vostra scheda video dovrebbe generare 360 FPS a quella risoluzione e nei vostri giochi preferiti; diversamente si deve cercare il giusto compromesso, magari scendendo con la risoluzione o ritoccando la qualità dei dettagli.

Non solo prestazioni velocistiche per questo Philips Evnia 27M2N8500 che, grazie alla tecnologia OLED garantisce un’ottima fedeltà cromatica (DCI-P3 98,5%), colori vibranti e neri assoluti che fanno la differenza soprattutto in ambiti di utilizzo come la fruizione di contenuti o la manipolazione di foto e video.

Il display vanta poi una certificazione Vesa DisplayHDR TrueBlack 400, contrasto 1.500.000:1 e ampi angoli di visione che arrivano a 178°/178°. Il design ricalca le linee che abbiamo visto su altri modelli della serie Philips Evnia, curato, semplice ma non anonimo anche grazie alla particolare colorazione bianca con stand regolabile e illuminazione Ambiglow personalizzabile gestita dall’AI.

A bordo troviamo inoltre tutte le ottimizzazioni e funzionalità implementate da Philips: dalla modalità Low Input Lag, passando per SmartImage, Smart Crosshair, Shadow Bost, Windows Dynamic Light oltre a diversi profili immagine predefiniti per il gaming (e non solo).

A chiudere la dotazione del Philips Evnia 27M2N8500 ci sono infine due porte HDMI 2.1, una Display Port 1.4, jack audio e hub USB. Insomma c’è proprio tutto su questo Philips Evnia, un OLED che risulta perfetto da abbinare a una build di ultima generazione, magari con una GeForce RTX 50 o una Radeon RX 9070 XT.