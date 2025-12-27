Dopo tante indiscrezioni, il prossimo top di gamma della serie Ryzen 9000 fa la sua comparsa su Geekbench, confermando che AMD è pronta ad alzare ulteriormente l’asticella prestazionale nel segmento consumer, preparando quindi l’ennesimo “affondo” su Intel per quanto concerne i processori desktop.

Nelle scorse ore infatti, sulla nota piattaforma di benchmarking è apparso l’inedito Ryzen 9 9950X3D2, ovvero il primo modello in assoluto a implementare una doppia 3D V-Cache per ottimizzare ulteriormente le prestazioni.

Si tratta del secondo dei nuovi processori in cantiere nel catalogo AMD, e dopo il già confermato Ryzen 7 9850X3D, il Ryzen 9 9950X3D2 dovrebbe prendersi lo scettro quantomeno in ambito multi-threading, portando in dotazione ben 192 MB di cache totali.

AMD Ryzen 9 9950X3D2 pronto a diventare il nuovo flagship consumer

Di AMD Ryzen 9 9950X3D2 avevamo parlato in diverse occasioni, parallelamente al fratello minore Ryzen 7 9850X3D che, confermato indirettamente da AMD, dovrebbe migliorare il già ottimo Ryzen 7 9800X3D quantomeno in ambito gaming.

L’avvistamento su Geekbench non fa altro che convalidare quanto emerso finora, ovvero una versione ulteriormente ottimizzata dell’attuale Ryzen 9 9950X3D, ma con una cache 3D dedicata per ogni CCD. I risultati relativi ai benchmark preliminari, apparsi anche su Passmark, ci dicono che l’inedito modello non dovrebbe stravolgere le prestazioni in single-core, mentre a parità di core (16) riesce a performare leggermente meglio in multi-thread.

Il fatto che in single-core le prestazioni possano eguagliare il suo predecessore, non lasciano presagire miracoli per quanto riguarda la resa in gaming; il condizionale però è sempre d’obbligo fino all’uscita di test attendibili, soprattutto perché non sappiamo quanto influirà concretamente la “seconda cache” nei giochi (in particolare ad alto framerate).

Di primo acchito pensiamo che il nuovo Ryzen 7 9850X3D sarà il più veloce lato gaming, ma i 192 MB di cache del Ryzen 9 dovrebbero comunque permettere una leggera rimonta, avvicinando molto i due modelli a livello di prestazione assoluta.

Facendo due calcoli, almeno stando ai dati che abbiamo attualmente a disposizione, per avere un senso AMD Ryzen 9 9950X3D2 dovrebbe “accorciare” il divario col prossimo Ryzen 7 9850X3D, o per essere più chiari, il gap dovrà essere inferiore a quello attualmente esistente tra Ryzen 9 9950X3D e Ryzen 7 9800X3D (diversamente la cache sul secondo CCD risulta superflua e puro esercizio di stile).

Ribadiamo che, fino al rilascio di dati ufficiali, test o benchmark concreti, siamo ancora nel campo delle ipotesi, mentre un’altra caratteristica emersa da segnalare è la frequenza Boost: 5,6 GHz di picco contro i 5,7 GHz del Ryzen 9 9950X3D, quindi in calo solo di 100 MHz.

Quando arriva quindi il nuovo Ryzen 9 9950X3D2?

Al momento mancano conferme definitive, ma visto che voci di corridoio vogliono AMD pronta a una presentazione in grande stile al CES 2026, non si può escludere che il debutto sia dietro l’angolo.

Riguardo invece il probabile prezzo di listino, è verosimile che il costo rispetto all’attuale top di gamma lieviterà, speriamo non in larga misura. Chiudiamo, almeno per il momento, con un breve riepilogo delle specifiche tecniche trapelate sulla rete finora:

Ryzen 9 9950X3D2