Giornata super ricca di novità per Garmin che, nonostante manchino pochi giorni al Natale, ha comunque avviato i cicli di sviluppo in beta verso il prossimo major update per l’intera gamma Fenix 8, per i Forerunner 970 e 570 ma anche per altri smartwatch di fascia media.

Gli altri modelli che si aggiornano in beta sono Garmin Venu 4, presentato a metà settembre e disponibile in Italia dal 22 settembre, Venu X1, presentato a metà giugno e da allora disponibile in Italia, e vivoactive 6, presentato lo scorso aprile e da allora disponibile in Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch.

Garmin aggiorna in beta Venu 4, vivoactive 6 e Venu X1

A oltre un mese dal rilascio del più recente aggiornamento in forma stabile (versione 15.16), e a circa tre settimane dalla distribuzione della versione 15.31 beta, Garmin torna ad aggiornare Venu 4, vivoactive 6 e Venu X1.

Tutti questi smartwatch ricevono la nuova versione 16.11 beta che, seppur con qualche differenza nel changelog tra i vari modelli (per Venu 4, per vivoactive 6 e per Venu X1), costituisce il primo passo verso il prossimo major update.

I tre smartwatch attendono tante nuove funzionalità (ad esempio l’app per visualizzare i messaggi WhatsApp su vivoactive 6 e Venu X1 o nuove viste rapide e panoramiche su tutti i modelli). Rispetto al solito, invece, i changelog non parlano di correzioni di bug (se non nel caso del Venu X1).

Changelog – versione 16.11

Registro delle modifiche (tutti i modelli):

Aggiunge una vista rapida che tiene traccia del tuo peso.

Aggiunge una panoramica che tiene traccia dei dettagli sulla durata della batteria e sulle prestazioni.

Aggiunge una vista rapida per seguire le tue squadre sportive preferite.

Registro delle modifiche (Garmin Venu 4 e Venu X1):

Aggiorna le tue istruzioni di addestramento tenendo conto delle immersioni più recenti.

Se dimentichi di fermare il timer alla fine di un percorso, puoi ridurre l’attività utilizzando il punto di fine del percorso.

Registro delle modifiche (Garmin vivoactive 6 e Venu X1):

Aggiunge programmi di allenamento incentrati su allenamenti cronometrati, allenamenti cardio e allenamenti di forza facoltativi.

Aggiunge informazioni utili alla panoramica del sonno per sapere quando andare a letto e quando svegliarsi al meglio.

Aggiunge filtri colore alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge avvisi vocali alle impostazioni dell’orologio.

Aggiunge un’attività per registrare più sport di seguito.

Scarica un’app per orologio che visualizzi i messaggi WhatsApp recenti.

Aggiunge avvisi vocali quando si utilizza un dispositivo radar compatibile.

Registro delle modifiche (Garmin Venu X1):

Aggiunge ulteriori dettagli a un percorso, inclusi orari limite e stazioni di soccorso.

Aggiunge una panoramica per monitorare come i comportamenti quotidiani influiscono su determinati parametri sanitari.

Aggiunge l’app Fish Forecast.

Aggiunge l’app Tides.

Varie correzioni di bug e miglioramenti.

Ulteriori aggiornamenti (tutti i modelli):

Audio Prompts versione 2.07

Al termine del changelog viene inoltre rimarcata una nota importante sull’app ECG: essa non sarà disponibile nel software beta su Garmin Venu 4 e Venu 4S; di conseguenza, l’azienda sconsiglia di iscriversi beta pubblico agli utenti in possesso di questi due smartwatch che vogliono sfruttare l’app ECG.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.