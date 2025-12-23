Garmin ha recentemente iniziato a distribuire la prima versione in anteprima del ciclo di sviluppo del futuro major update per i suoi suoi smartwatch e sportwatch di fascia alta più recenti a partire da Fenix 8 Pro, presentato a inizio settembre ma non ancora disponibile in Italia.

Per questo dispositivo (e quelli simili della sua generazione) il changelog è praticamente infinito e parla di nuove funzioni, bug risolti e altri miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come aggiornare gli smartwatch.

Garmin: parte il nuovo ciclo beta per Fenix 8 e simili

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il nuovo ciclo di sviluppo che porterà verso il futuro major update per i propri smartwatch e sportwatch di punta: Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED (47 mm, 51 mm).

A distanza di un paio di settimane dalla distribuzione del più recente aggiornamento in forma stabile (versione 20.24), l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato la nuova versione 21.12 beta che include oltre due dozzine di nuove funzionalità (ad esempio vi sono novità in ambito salute, monitoraggio del sonno e sport) e un’infinità di miglioramenti/correzioni di bug per tutti gli smartwatch della gamma, come testimoniato da un corposissimo changelog (che riportiamo poco sotto).

Changelog – Versione 21.12 beta

Nota importante sulle funzionalità ECG, immersione e aviazione: questa versione beta del software 21.12 disabilita le funzionalità ECG, immersione e aviazione.

Registro delle modifiche per la versione 21.12 (modifiche rispetto alla versione stabile 20.48):

Aggiunta la possibilità di mostrare i secondi in modalità Always on Display.

Aggiunto il menu Accessibilità.

Aggiunto lo sfondo della copertina dell’album per i controlli musicali.

Aggiunto il gestore della batteria.

Aggiunta la pagina di conferma durante la selezione della lingua.

Aggiunto il pianificatore di percorsi.

Aggiunti gli avvisi vocali di sicurezza per il ciclismo.

Aggiunte le modalità colore del display.

Aggiunto il ridimensionamento dei caratteri a Garmin Messenger.

Aggiunto Garmin Fitness Coach.

Aggiunto il testo di aiuto a molti menu.

Aggiunto lo sguardo alla registrazione dello stile di vita.

Aggiunto il prompt per le notifiche perse dopo aver terminato un’attività.

Aggiunto il tipo di attività Sessione mista.

Aggiunte più opzioni per i suoni di allarme.

Aggiunto il nuovo menu delle impostazioni vocali.

Aggiunta la finestra del sonno ottimale.

Aggiunta l’opzione per visualizzare i piani saliti nel report serale.

Aggiunta la guida all’attività post-immersione.

Aggiunto l’allineamento del sonno allo sguardo del sonno.

Aggiunte le notifiche intelligenti al menu Stato fase.

Aggiunti i punteggi sportivi.

Aggiunto il supporto per avviare l’app Stato di salute con i comandi vocali.

Aggiunta la stringa “Caricamento” tradotta quando si cambia lingua.

Aggiunto lo sguardo al monitoraggio del peso.

Corretti gli avvisi di frequenza cardiaca anomala che mostravano una frequenza cardiaca non valida.

Risolto il problema di crash di Archery durante il salvataggio e la scomparsa durante il ripristino del dispositivo.

Corretta la formattazione della data in Asia.

Corretta la visualizzazione di una pagina vuota quando si usciva dalla musica CIQ durante le attività.

Corretto il problema per cui l’elenco di selezione della difficoltà dell’attività di bouldering non si avviava con il focus sull’ultima difficoltà selezionata.

Corretto il problema per cui il messaggio di aggiornamento delle impostazioni della modalità Focus appariva dopo aver utilizzato Trova il mio telefono in modalità sospensione.

Corretto il problema per cui il messaggio di aggiornamento delle impostazioni della modalità Focus appariva sulla tastiera.

Corretto il problema per cui i punti geografici mancavano dall’elenco dei luoghi di interesse.

Corretto il problema per cui non era possibile selezionare la retroilluminazione al 5% tramite Garmin Connect Mobile.

Corretto il problema per cui l’attivazione/disattivazione del display sempre attivo in Garmin Connect Mobile non veniva salvata.

Corretto il problema per cui l’assistenza mostrava un messaggio di aggiornamento delle impostazioni della modalità Focus.

Corretto il problema per cui la modalità di risparmio energetico non disattivava il display sempre attivo.

Corretto il problema per cui il dispositivo si bloccava durante la modifica delle attività aggiunte tramite Garmin Connect Mobile.

Corretto il problema per cui l’opzione di modifica del peso era presente nell’attività Cardio.

Corretto il problema per cui i messaggi vocali di Messenger non visualizzavano la didascalia di testo.

Corretto il problema per cui l’orario di spostamento della mobilità non era coerente tra il dispositivo e Garmin Connect.

Corretto il problema per cui il palming Evening Report faceva lampeggiare brevemente il quadrante dell’orologio.

Risolto il problema per cui c’era spazio verticale extra nel widget alba/tramonto.

Risolto il problema per cui il tono non poteva essere disattivato su un timer rapido.

Risolto il problema dell’animazione saltellante dell’attività di respirazione sui dispositivi Solar.

Risolto il problema del ritardo durante il caricamento di un percorso lungo.

Risolto il problema della notifica di vecchi messaggi da parte di Messenger durante la riparazione e la riattivazione.

Risolto il problema del messaggio di musica interrotta che non veniva visualizzato all’avvio dell’app ECG mentre si era connessi alle cuffie.

Risolto il problema della scorciatoia di navigazione che mostrava un prompt impreciso durante l’attività GPS.

Risolto il problema dell’impossibilità di accedere al menu dei controlli InReach tramite i pulsanti durante le attività.

Risolto il problema della preferenza di andatura/velocità che non si applicava ai riepiloghi delle attività.

Risolto il problema di possibile arresto anomalo nella mappa meteo.

Risolto il problema di possibile arresto anomalo quando si accendeva e spegneva rapidamente la torcia.

Risolto il problema di possibile arresto anomalo quando si tornava alla pagina dei dettagli dell’attività dopo aver controllato le corse in un’attività di sci di fondo.

Risolto il problema di possibile arresto anomalo durante il salvataggio delle attività di immersione.

Risolto il problema di possibile arresto anomalo quando si utilizzava Garmin Coach da un’attività di yoga.

Risolto il problema di possibile invio di un messaggio vocale di Messenger con un testo inaspettato insieme al messaggio.

Risolto il problema di possibile invio di un suggerimento non valido per l’ora di andare a letto nel report serale.

Risolto il problema di possibile interruzione dell’economia di corsa che mostrava valori diversi su Glance rispetto all’app.

Risolto il problema di possibile sovrapposizione delle etichette dei passi nel report serale.

Risolto il problema di frasi di feedback di eventi di gara e DSW che utilizzavano miglia quando si utilizzava il sistema metrico.

Risolto il problema per cui le complicazioni del quadrante radiale non mostravano i dati sensibili quando il blocco PIN era attivo.

Risolto il problema del menu di salvataggio quando si interrompeva la navigazione di un percorso Komoot.

Risolto il problema della duplicazione degli elementi nell’app Dati salvati quando si cambiavano i filtri.

Risolto il problema delle piccole icone GroupTrack.

Risolto il problema dei campi di perdita di velocità del passo che non funzionavano sul banner del giro.

Risolto il problema del salvataggio delle modifiche all’allenamento Structured Repeat.

Risolto il problema del riorientamento dell’indicatore del triangolo della posizione corrente quando l’orologio si muoveva sulla mappa Alba/Tramonto.

Risolto il problema della sovrapposizione dell’app attiva Torcia.

Risolto il problema della scomparsa della modalità Focus Teatro durante il ripristino delle impostazioni predefinite.

Risolto il problema dell’utilizzo del tocco per selezionare una posizione sulla mappa.

Risolti i problemi delle scorciatoie del quadrante nell’app Assistente Telefono che causavano l’interruzione dei toni dei pulsanti.

Risolto il problema del ripristino dei quadranti dai backup.

Risolto il problema del radar meteorologico che non mostrava correttamente l’ora militare.

Miglioramento della visualizzazione del quadrante quando è abilitato Red Shift.

Miglioramento della selezione del carattere nella pagina di riepilogo della difficoltà di sci.

Miglioramento della velocità di caricamento della cronologia delle attività.

Miglioramento dell’esperienza delle chiamate perse su Messenger.

Miglioramento della spaziatura nel menu di personalizzazione della modalità Focus.

Miglioramento del riblocco molto rapido dell’app Portafoglio.

Miglioramenti all’app Mappa durante le attività.

Aggiornati i caratteri corsivi in ​​grassetto.

Database aggiornato delle piste da corsa.

Aggiornate le complicazioni della batteria tramite tocco e pressione sul quadrante dell’orologio per aprire l’app Gestione batteria.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.