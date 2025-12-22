Brutta notizia per chi stava pensando di acquistare una Nintendo Switch 2 approfittando del bundle con Mario Kart World. Secondo un memo interno trapelato da GameStop, la confezione che includeva il celebre gioco di corse insieme alla console è ufficialmente arrivata “a fine ciclo di vita”. Nintendo non produrrà più unità e non ha annunciato un pacchetto sostitutivo al medesimo prezzo.

Il bundle più conveniente di Nintendo Switch 2 sparisce dai negozi

Il pacchetto Switch 2 Mario Kart World, lanciato insieme alla nuova console, era stato pensato come offerta introduttiva per attirare gli appassionati al debutto del dispositivo. A 499,99 dollari, consentiva di risparmiare circa 30 dollari rispetto all’acquisto separato del gioco, venduto a 79,99.

Tuttavia, Nintendo aveva già avvisato che si trattava di un’edizione limitata, destinata a terminare entro la fine del 2025. Ora, con la conferma arrivata dalle comunicazioni interne ai rivenditori, la produzione è ufficialmente cessata. “Non verranno più prodotti nuovi lotti, e i futuri rifornimenti della Nintendo Switch 2 riguarderanno solo la console base”, recita la nota condivisa dal canale Nintendeal.

Nonostante la fine della produzione, specifichiamo che il bundle è ancora reperibile, per ora, su Amazon e altri store online, ma le disponibilità potrebbero esaurirsi rapidamente dopo le festività; dunque, qualora foste interessati, vi esortiamo a sfruttare l’occasione. La situazione, peraltro, ricorda quanto accaduto con la Switch originale, per la quale il pacchetto con Mario Kart 8 Deluxe era rimasto in commercio per anni come offerta permanente.

Al momento, non è chiaro se Nintendo abbia in programma nuovi bundle per Switch 2. L’unica alternativa recente, quella dedicata a Pokémon Legends: Z-A, risulta esaurita nella maggior parte dei negozi.

CONFIRMED: the Switch 2 Mario Kart World bundle has officially ended production according to an internal GameStop memo “This bundle SKU has now reached end of lifecycle, and additional units will no longer be produced. Future replenishment of Nintendo Switch 2 will be the base… pic.twitter.com/RYTgQvbUaQ — Nintendeal (@Nintendeal) December 21, 2025

Le ipotesi sul prossimo pacchetto in promozione

Secondo alcune indiscrezioni, la prossima confezione potrebbe ruotare intorno a Animal Crossing: New Horizons, con un’edizione Switch 2 prevista per il 15 gennaio 2026. Un’altra possibilità è un bundle in arrivo a febbraio con Mario Tennis Fever, ma l’assenza di nuovi titoli principali di Mario o Zelda rende l’ipotesi meno probabile.

Il motivo della decisione non è stato spiegato ufficialmente, ma diversi analisti ipotizzano che Nintendo stia rivedendo la propria strategia commerciale per mantenere stabile il margine di profitto. La società giapponese, infatti, sarebbe alle prese con aumenti dei costi di produzione e possibili carenze di memoria, che renderebbero difficile mantenere lo stesso prezzo senza tagliare extra come i giochi inclusi.

Possibile aumento dei prezzi all’orizzonte

Oltre al generale dispiacere per l’interruzione della vendita del bundle più popolare, c’è anche chi teme che questo possa preludere a un rialzo dei prezzi della console. Al momento, la versione base della Switch 2 costa 449,99 dollari, ma se il modello da 499,99 dovesse diventare la nuova soglia senza alcun titolo incluso, l’impatto sui consumatori sarebbe evidente.

Insomma, se Nintendo non introdurrà presto un pacchetto alternativo, chi era indeciso sull’acquisto dovrà scegliere tra affrettarsi a trovare le ultime unità disponibili oppure attendere l’arrivo di un nuovo set promozionale nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati.