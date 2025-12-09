Il Black Friday rappresenta da sempre una ghiotta occasione, per tutti gli appassionati di tecnologia e videogiochi, di venire in possesso delle ultime console risparmiando cifre (spesso) considerevoli rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla relativa compagnia produttrice.

Nell’eterna gara tra console rivali, sembrerebbe che PlayStation 5 di Sony abbia raggiunto la pole position in occasione del recente Black Friday, superando anche la recente Nintendo Switch 2, lanciata lo scorso giugno sui mercati di tutto il mondo: scopriamone insieme tutti i dettagli.

PlayStation 5: il Black Friday premia la console di Sony

Possiamo dirlo senza remore: a circa 6 mesi dal lancio, Nintendo Switch 2 si è rivelata una console di successo in termini di vendite assolute, totalizzando ben milioni 10 milioni (e oltre) di unità vendute a livello di tutto il mondo. Sembra che questo non abbia però fermato la “rivale” PlayStation 5, che durante il Black Friday (ormai) trascorso e lasciato alle spalle, avrebbe totalizzato vendite perfino superiori alla console di Kyoto.

Il gap tra le due console di ultima generazione si attesterebbe al 23% circa a favore di PlayStation 5, seguita al secondo posto da Nintendo Switch 2: immediatamente a seguire, con un po’ di sorpresa, troviamo Nex Playground, una console con controlli di movimento fortemente improntata alle famiglie e ai cosiddetti “casual gamer”.

A conti fatti, sembrerebbe dunque che la recente strategia di riduzione dei prezzi di PlayStation 5 abbia decisamente giovato a Sony: secondo quanto riportato da Circana, nello specifico, PlayStation 5 avrebbe registrato il 47% delle vendite totali in ambito console, contro il 23% rappresentato da Nintendo Switch 2.

A destare maggior “preoccupazione” sarebbe stata Xbox Series X (e annessa sorella minore, la più economica Xbox Series S), che sarebbero dunque state escluse dai primi tre posti della classifica console del Black Friday, segno che evidenzia ancor di più come Microsoft stia gradualmente abbandonando il mercato delle console fisiche, a favore del suo ecosistema “onnipresente” (per smartphone, laptop e altri dispositivi simili annessi) garantito dalla funzionalità Xbox Cloud Gaming.

Resta a questo punto da vedere se la situazione, con il primato detenuto attualmente da PlayStation 5, verrà effettivamente mantenuta anche nel corso delle festività natalizie o meno, ormai imminenti. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da Sony e Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare durante le prossime settimane.

