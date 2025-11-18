Dopo il clamoroso successo al botteghino di The Super Mario Bros. Movie, capace di superare il miliardo di dollari in incassi, Nintendo prosegue la sua espansione nel mondo del cinema con un nuovo progetto dedicato a una delle sue saghe più amate: The Legend of Zelda.

Svelate le prime immagini ufficiali del film in cui appaiono Link e Zelda

Ebbene, Nintendo ha pubblicato tre nuove immagini promozionali che mostrano per la prima volta Link e Zelda nella loro versione cinematografica. I protagonisti sono Benjamin Evan Ainsworth nei panni dell’eroe di Hyrule e Bo Bragason in quelli della principessa Zelda.

Le immagini rivelano uno stile visivo ispirato a Breath of the Wild, con un’ambientazione luminosa e naturale che richiama i vasti paesaggi di Hyrule Field, tra prati sconfinati e cieli azzurri.

Lo stesso Shigeru Miyamoto, leggendario creatore della saga, ha confermato su X (ex Twitter) l’avanzamento delle riprese:

“Abbiamo ufficialmente iniziato le riprese del film live action di The Legend of Zelda in splendidi scenari naturali, insieme a Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth. Le riprese stanno procedendo senza intoppi. Vi chiediamo di continuare a seguirci con pazienza. L’uscita nelle sale è prevista per il 7 maggio 2027.”

Previous Next Fullscreen

Il piano transmediale di Nintendo continua a crescere

Il film di Zelda si inserisce nel più ampio piano di Nintendo Stars, la divisione creata per gestire gli adattamenti cinematografici e televisivi dei franchise dell’azienda. Dopo il successo di Mario, la casa di Kyoto punta a rafforzare la presenza dei propri personaggi al di fuori dei videogiochi, con l’obiettivo di espandere la fanbase globale.

Come spiegato nell’ultimo report finanziario, la strategia della società è chiara:

“Il nostro obiettivo è costruire un rapporto di fiducia con i consumatori attraverso la creazione di esperienze di alta qualità che coinvolgano i personaggi Nintendo. Crediamo che questa fiducia trasformi chi conosce i nostri giochi in veri fan del nostro universo narrativo. È un approccio che si applica non solo ai videogiochi, ma anche ai film, alle serie e ai prodotti di merchandising.”

L’adattamento cinematografico in live action è ora in fase di produzione e uscirà nelle sale il 7 maggio 2027.

Oltre al film dedicato a Zelda, come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni, si affianca anche il film ispirato a Super Mario Galaxy, dapprima trapelato curiosamente tramite una scatola di biscotti e poi confermato dalla stessa Nintendo che ha poi pubblicato il primo trailer ufficiale con debutto previsto per l’aprile del 2026.

Con queste mosse, il colosso giapponese sembra intenzionato a costruire un vero universo cinematografico Nintendo, capace di unire generazioni di appassionati e conquistare un nuovo pubblico al di fuori del mondo gaming.