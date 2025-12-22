Sembrerebbe proprio che Nintendo punti al “ribasso” con le prossime cartucce in arrivo per Switch 2. Nuovi tagli di memoria disponibili per le future cartucce di Nintendo Switch 2 potrebbero infatti portare alla “pensione” delle Game Key Card che abbiamo visto nei primi mesi dal lancio della nuova console della compagnia di Kyoto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Game Key Card: la pensione è vicina?

Per diversi mesi, le Game Key Card di Nintendo Switch 2 hanno rappresentato un aspetto decisamente controverso che ha aperto ad accesi dibattiti e discussioni nei forum di tutto il mondo e oltre: tale supporto non include infatti il gioco vero e proprio al suo interno, ma garantisce semplicemente l’accesso per scaricarlo in formato digital delivery, come farebbe una chiave per l’appunto. Una vera e propria “morte” del collezionismo, a ben vedere.

Il supporto fisico su cartuccia (da 64 GB, nel caso di Nintendo Switch 2) ha da sempre rappresentato un costo di produzione aggiuntivo (con picchi di 10/15 euro, circa) per le compagnie, come ha recentemente evidenziato anche Inin Games, publisher del videogioco R-Type Dimensions III, facendo così propendere per l’adozione delle Game Key Card per una buona parte della lineup attuale.

Le cose potrebbero presto cambiare, però: secondo quanto appreso da alcune voci di corridoio, infatti, Nintendo potrebbe presto introdurre nuove cartucce (con il gioco completo al loro interno, stavolta) con diversi formati disponibili, in modo tale da venire incontro alle esigenze delle compagnie produttrici. Entrando nello specifico, la compagnia di Kyoto potrebbe introdurre nuovi formati, rispettivamente da 16 e 32 GB, con la finalità di contenere il più possibile i costi produttivi per i rispettivi publisher. Per la maggior parte dei titoli di piccolo e medio calibro, infatti, tali formati rappresenterebbero una scelta più che consona e sufficiente, evitando costi eccessivi e “sprechi di memoria”.

Al momento non conosciamo ancora con certezza e precisione quando le (presunte) nuove cartucce sbarcheranno effettivamente sui mercati di tutto il mondo, ma è ragionevole pensare ad un debutto entro il 2026: non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito direttamente da Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.