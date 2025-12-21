Nelle scorse ore è stato pubblicato su YouTube un video demo di Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2, console che sembra avere tutte le carte in regola per rendere particolarmente enusiasti tanti dei suoi possessori.

Il video in questione, infatti, mostra questo atteso titolo di Square Enix in funzione sulla nuova console di Nintendo, mettendo in risalto i notevoli progressi compiuti da tale dispositivo, tanto che può essere ritenuto colmato il divario con le console più potenti della concorrenza.

L’anteprima di Final Fantasy 7 Remake su Nintendo Switch 2

Il video in questione, realizzato dallo staff di Digital Foundry, analizza le prestazioni di Nintendo Switch 2: ebbene, il frame rate si è mantenuto intorno ai 30 fps, con un’esperienza che nel complesso può essere paragonata a quella offerta da PlayStation 4.

Per quanto riguarda la qualità dell’immagine, a dire del tester il nuovo gioco di Square Enyx è in grado di competere non soltanto con PlayStation 4 ma anche con PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series X.

La nuova console Nintendo utilizza il modello DLSS (Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA e, sebbene si tratti probabilmente di una versione più leggera, il risultato pare essere una qualità di immagine decisamente nitida.

In modalità portatile, la risoluzione passa da 720p a 1080p ma si nota la presenza del Dynamic Resolution Scaling (DRS) e, come conseguenza, alcune texture alle volte appaiono un po’ più morbide.

Naoki Hamaguch, il direttore della trilogia di remake, ha dedicato un team di sviluppatori a ciascuna piattaforma e pare che tale decisione abbia dato i suoi frutti.

Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 22 gennaio 2026.