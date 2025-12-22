Lenovosi prepara a una grande ondata di novità per il gaming PC. In vista del CES 2026 di Las Vegas, l’azienda cinese lancerà la nuova generazione di laptop Legion 7a e Legion 5a, dotati dei processori AMD Ryzen AI 400 Series e delle GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, pensati per unire prestazioni da gioco all’immancabile tocco di AI; il tutto racchiuso in un design più sottile e leggero.

CES 2026 segnerà il debutto dei nuovi Legion Copilot+ PC

Secondo informazioni esclusive riportate da Windows Latest, i Legion 7a e Legion 5a saranno presentati ufficialmente a gennaio, con disponibilità fissata per aprile 2026. Entrambi rientrano nella nuova categoria di Copilot+ PC con Windows 11, pensata per integrare le funzioni AI di Microsoft con le capacità neurali dei chip AMD di ultima generazione.

I nuovi processori includono i Ryzen AI 9 HX 470, AI 9 465, AI 7 445 e Ryzen 7 250, che promettono prestazioni elevate anche per il gaming, la creazione di contenuti e le simulazioni scientifiche.

Lenovo Legion 7a punterà sulla potenza pura con Ryzen AI 9 HX 470

Il modello di punta, Legion 7a, offrirà un display OLED PureSight da 16 pollici (2560×1600) con frequenza variabile fino a 240 Hz, latenza ultra bassa e copertura DCI-P3 al 100%. A bordo, fino al Ryzen AI 9 HX 470 e alla RTX 5060 Laptop GPU con 8 GB di memoria GDDR7, capace di raggiungere un TDP complessivo di 125 W.

Lenovo punta molto anche sull’intelligenza artificiale: il sistema include chip dedicati LA1+LA4 e il motore Lenovo AI Engine+, che gestisce in tempo reale la potenza, la velocità delle ventole e il consumo energetico. Il software Legion Space consentirà di passare istantaneamente da una sessione di gioco a compiti intensivi di modellazione o calcolo.

A garantire temperature sotto controllo sarà la nuova tecnologia Legion Coldfront, un sistema di dissipazione avanzato capace di mantenere prestazioni costanti anche sotto carico.

Il prezzo di partenza per il Legion 7a sarà di circa 1.999 dollari, con configurazioni fino a 64 GB di memoria LPDDR5x e 2 TB di SSD PCIe 4.0.

Lenovo Legion 5a: equilibrio tra potenza e portabilità

Il Legion 5a eredita gran parte delle caratteristiche del fratello maggiore, ma con un design più compatto da 15,3 pollici e un prezzo più accessibile, a partire da 1.499 dollari. Sarà disponibile in due versioni: una con Ryzen AI 9 465 e una più economica con Ryzen 7 250.

La GPU resta la stessa RTX 5060; anche questo modello è dotato di Lenovo AI Engine+, sebbene con processori LA1+LA3, a cui si aggiungeranno, afferma la fonte che Lenovo includerà ottimizzazioni AI per il gaming e il lavoro, e il fatto che si tratti di un PC con Copilot+ a bordo sicuramente aiuterà la causa. Sarà inoltre presente la tecnologia di raffreddamento Legion Coldfront.

Anche qui troviamo il pannello OLED PureSight da 165 Hz, supporto Wi-Fi 7, tastiera RGB Lenovo Spectrum e altoparlanti Harman con audio Nahimic.

Un modello Intel, denominato Legion 5i, arriverà con processori Core Ultra 9 386H e avrà un prezzo leggermente superiore, intorno ai 1.549 dollari.

Legion LOQ: l’alternativa “budget”

Al CES 2026 Lenovo presenterà anche la nuova linea LOQ, pensata per offrire prestazioni da gaming ad un prezzo più accessibile. I modelli LOQ 15AHP11 (AMD) e LOQ 15IPH11 (Intel) adotteranno CPU Ryzen 7 250 o Core Ultra 7 356H, sempre abbinate alle RTX 50 Laptop GPU.

Entrambi utilizzeranno la tecnologia di raffreddamento Hyperchamber Cooling, capace di ottimizzare il flusso d’aria riducendo la rumorosità. Il prezzo di partenza sarà di 1.149 dollari, con lancio previsto anch’esso per aprile 2026.

Con i nuovi modelli Legion e LOQ, Lenovo punta a consolidare la propria leadership nel segmento dei laptop gaming, portando l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza d’uso con l’intento, dichiara l’azienda, di offrire dispositivi che eccellono nel gaming ma che si adattino e siano sempre pronti a ogni tipo di utilizzo.