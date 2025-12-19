Dopo che lo scorso anno al CES 2025 Lenovo aveva presentato i nuovi modelli Legion Pro 7i, quest’anno torna a Las Vegas con un concept decisamente innovativo e interessante. Al CES 2026, infatti, Lenovo mostrerà, come anticipato dalle prime indiscrezioni, Legion Pro Rollable, un laptop da gaming pensato per rivoluzionare l’esperienza di gioco. L’innovazione principale è il display OLED rollabile che passa da una dimensione standard di 16” a una massima di 24”. Una trasformazione fisica che si realizza grazie a un sofisticato sistema meccanico sviluppato da Lenovo, capace di mantenere lo schermo in perfetta tensione durante l’espansione, senza pieghe, deformazioni o vibrazioni.

Un laptop per le esigenze dei gamer

L’idea alla base del concept Legion Pro Rollable è quella di offrire una macchina potente e compatta che possa adattarsi alle esigenze specifiche dei giocatori professionisti. In posizione chiusa, lo schermo da 16” si comporta come un tradizionale pannello da notebook, perfetto per l’uso quotidiano o per i gamer, per allenamenti mirati su aspetti specifici del gioco, come la precisione nei movimenti, la coordinazione mano-occhio o la reattività nei combattimenti ravvicinati.

Tre configurazioni

Lenovo chiama questa configurazione Focus Mode, utile per esercitare precisione e riflessi. Con un primo livello di espansione si raggiungono i 21,5”, in quello che viene chiamato Tactical Mode. Questa configurazione è pensata per migliorare la consapevolezza periferica e la coordinazione all’interno di giochi di squadra. Infine, la modalità completa Arena Mode porta il pannello a 24”, dimensione ideale per gli atleti di eSport che desiderano replicare il setup competitivo anche in viaggio.

Il meccanismo di espansione

Per il sistema di espansione del display Lenovo ha scelto un approccio con doppio motore e materiali a basso attrito, così da garantire un movimento fluido e silenzioso dello schermo. Il pannello OLED si estende orizzontalmente da entrambi i lati, mantenuto sempre in tensione per evitare deformazioni. Questa soluzione tecnica è fondamentale per assicurare una qualità visiva uniforme in tutte le configurazioni disponibili.

Il progetto non nasce dal nulla. Già con il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, Lenovo aveva esplorato la possibilità di integrare display arrotolabili nei notebook professionali. Con il concept Legion Pro Rollable, quella stessa tecnologia trova ora spazio nel mondo del gaming, portando con sé nuove soluzioni tecniche e funzionalità pensate per gli eSportivi in mobilità.

Il dispositivo è costruito sulla piattaforma Legion Pro 7i, una delle più potenti dell’attuale gamma Lenovo. A bordo è presente una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 5090, pensata per sostenere carichi di lavoro di livello professionale, affiancata da un processore Intel Core Ultra nella sua configurazione più avanzata. Sebbene non siano ancora noti i dettagli su RAM, memoria interna o autonomia della batteria, è chiaro che si tratti di una macchina di fascia altissima, pensata innanzitutto per mostrare le potenzialità del marchio più che per un’imminente uscita commerciale.

Il sistema AI Engine+

Un altro aspetto su cui Lenovo ha puntato molto è l’intelligenza artificiale. Legion Pro Rollable integra il sistema AI Engine+, basato sull’architettura LA Core già utilizzata nelle macchine gaming più evolute dell’azienda. Le funzionalità intelligenti sono pensate per migliorare la consapevolezza visiva del giocatore. Tra le più interessanti c’è l’AI Scene Detection, che riconosce il tipo di gioco e mette in evidenza le aree più importanti dello schermo, come mappe o elementi dell’interfaccia. L’ingrandimento di queste aree compare in una finestra dedicata, per esempio nell’angolo in alto a destra, così da migliorare la leggibilità nelle fasi più concitate.

Un’altra funzione interessante è il Cursor Tracking, che segue il movimento del cursore e ne propone una versione ingrandita in tempo reale, riducendo la necessità di distogliere lo sguardo. Il sistema include anche una modalità di assistenza intelligente durante le missioni complesse o contro i boss dei vari videogiochi, mostrando suggerimenti contestuali accanto alla finestra di gioco. Infine, l’illuminazione del laptop si adatta dinamicamente a ciò che accade nel gioco, con effetti visivi che cambiano al variare delle situazioni, come quando, per esempio, il giocatore subisce danni.

Non è ancora chiaro se e quando Legion Pro Rollable verrà commercializzato, ma quello che emerge è che questa tecnologia possa aprire la strada a una serie di innovazioni molto importanti per il settore dei laptop. Non solo per i gamer, ma anche per i professionisti e tutti coloro che necessitano di uno schermo ampio anche quando sono lontani da casa o dall’ufficio, ma non vogliono rinunciare alle dimensioni di un dispositivo compatto.