Apple ha annunciato l’ampliamento del numero di annunci pubblicitari che, a partire dal 2026 (quindi tra poche settimane), verranno mostrati tra i risultati delle ricerche effettuate tramite App Store.

Il colosso di Cupertino ha varato questa strategia cavalcando l’onda degli ottimi risultati ottenuti (in termini di download delle app promosse) da questo tipo di annunci pubblicitari sullo store, cogliendo la palla al balzo per “aumentare le opportunità nei risultati di ricerca” per inserzionisti e sviluppatori”.

App Store: in arrivo un aumento della pubblicità

App Store, lo store ufficiale per il download (e l’acquisto) di applicazioni e giochi sui dispositivi della Mela morsicata, attualmente mostra un solo annuncio pubblicitario in cima ai risultati di una ricerca effettuata dall’utente.

Questo annuncio è mostrato “con criterio”, basandosi sui termini specifici che l’inserzionista sta prendendo di mira. Ad esempio, abbiamo provato a fare alcune ricerche di prova: cercando WhatsApp, l’annuncio sponsorizzato è relativo all’app di Gemini; cercando Google News, l’annuncio sponsorizzato è quello relativo all’app di Perplexity; cercando Subway Surfers, l’annuncio sponsorizzato è quello relativo a un gioco simile chiamato Chicken Road 2.

Fortunatamente il tutto si concretizzerà solo tra i risultati di ricerca

In futuro, come anticipato in apertura, il colosso di Cupertino aumenterà la dose di annunci pubblicitari che compariranno tra i risultati di ricerca: non ci sarà solo quello in cima ai risultati ma ne verranno piazzati altri più in basso (non sappiamo quanti). Apple ha affermato che:

La ricerca è il modo in cui la maggior parte delle persone trova e scarica app sull’App Store, con quasi il 65% dei download che avviene direttamente dopo una ricerca. 1 Per offrire agli inserzionisti maggiori opportunità di generare download dai risultati di ricerca, Apple Ads introdurrà annunci aggiuntivi nelle query di ricerca. Non è necessario modificare la campagna per essere idonei a nuove posizioni. Il tuo annuncio verrà pubblicato nella posizione attuale, ovvero in cima ai risultati di ricerca, o più in basso. Se hai una campagna basata sui risultati di ricerca, il tuo annuncio sarà automaticamente idoneo per tutte le posizioni disponibili, ma non potrai selezionarne una in particolare o fare offerte per una posizione specifica.

Sviluppatori e inserzionisti, quindi, non potranno richiedere posizioni specifiche su dove piazzare il proprio annuncio tra i risultati di ricerca ma verrà inserito in una qualsiasi delle posizioni disponibili in base a svariati fattori. Non cambierà nemmeno il formato dell’annuncio: anche quelli aggiuntivi manterranno il formato attuale:

Il formato dell’annuncio sarà lo stesso in qualsiasi posizione, utilizzando una pagina prodotto predefinita o una pagina prodotto personalizzata e un deep link facoltativo. La fatturazione avverrà come di consueto in base al modello di prezzo scelto: costo per tap o costo per installazione.

Queste modifiche entreranno in vigore a partire dal 2026 e i nuovi annunci su App Store saranno supportati a partire da iOS 26.2 e iPadOS 26.2, aggiornamenti rilasciati lo scorso 12 dicembre su iPhone e iPad compatibili.